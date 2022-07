Kommentar Warum der Staat keine Angst vor unternehmerischer Verantwortung haben sollte

Übernimmt der Staat das unternehmerische Risiko wie beim Schutzschirm für Energiefirmen, muss er sich auch entsprechend engagieren. Das hat die Finanzkrise gelehrt.

Die Regierung muss ein ausgewogenes Konzept bei staatlicher Hilfe finden. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Bundestag

Der Schutzschirm der Bundesregierung für die deutsche Energiewirtschaft steht noch nicht in allen Details fest. Aber das Verfahren ruft Erinnerungen an die Finanzkrise vor über zehn Jahren wach: Es geht darum, in einer schweren Krise lebensnotwendige Infrastruktur zu retten. Und erneut gilt es, schwierige Fragen zu beantworten: Wie stark sollte sich der Staat in Unternehmen einmischen? Warum sollte er ihnen Risiken abnehmen? Wie stark dürfen die Aktionäre in Haftung genommen werden? Wie kann verhindert werden, dass der Steuerzahler am Ende die ganze Rechnung übernehmen muss?

Die Regierung muss jetzt ein ausgewogenes Konzept finden. Vor allem aber – das zeigt der Vergleich mit der Finanzkrise – darf sie sich nicht scheuen, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Das ist sie dem Steuerzahler schuldig, der schließlich am Ende das unternehmerische Risiko übernimmt.