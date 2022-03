Kommentar Warum Elon Musk nur bedingt zum Vorbild taugt

Mit der Eröffnung der Gigafactory in Brandenburg dürfte der Hype um den Tesla-Chef weiter zunehmen. Doch manchmal lässt er Respekt vermissen – auch vor seinen Mitarbeitern.

Der Tesla-Chef hat auch seine Schattenseiten. (Foto: AP) Elon Musk bei der Eröffnung der Gigafactory in Grünheide

Für viele Start-up-Gründer ist Elon Musk schon lange ein Idol – und nun, da Tesla in Rekordzeit die neue Gigafactory in Brandenburg hochgezogen hat, wird der Chef des Elektroautoherstellers auch in Konzernen und Politik gern als Vorbild gepriesen. Das „Tesla-Tempo“ soll eine Maßgabe für andere Bereiche werden, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Eine Reise von Grünheide ein paar Kilometer gen Westen, zum Flughafen BER, zeigt: Mehr von Musks Machermentalität und Durchsetzungskraft könnte Deutschland gut gebrauchen. Was dabei aber leicht übersehen wird: Als Säulenheiliger einer Sozialen Marktwirtschaft mit grünem Anstrich eignet er sich kaum, trotz seiner Elektroautos. Dafür ist der reichste Mann der Welt zu singulär, aber auch zu selbstherrlich.