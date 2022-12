Kommentar Warum große Barreserven für Firmen jetzt richtig sind

Nie hielten deutsche Unternehmen so viel Cash wie derzeit. Sie haben mit Blick auf das unsichere Jahr 2023 und wegen der Zinswende allen Grund dazu.

Investitionen und Langzeitanalgen werden bei Unternehmen immer unbeliebter, stattdessen horten sie Barreserven. (Foto: dpa) Bargeld

Bares horten oder die Gewinne investieren? Die Unternehmen haben sich zumindest vorerst für Ersteres entschieden. Aktuell hält mehr als eine Million deutsche Unternehmen mit insgesamt 765 Milliarden Euro so viel Bargeld und schnell verfügbare Einlagen beisammen wie noch nie. Sie haben gute Gründe:

Es ist nicht nur die heraufziehende Krise samt teurer Energie und globalem Konjunkturabschwung, die zur Vorsicht mahnt. Vielen Firmen könnten die Einnahmen wegbrechen, weshalb Liquidität jetzt Trumpf ist.

Was noch mehr für eine rasche Kreditaufnahme bei den Banken spricht, sind die rasant steigenden Zinsen – hervorgerufen durch die hohe Inflation und Leitzinswende der Notenbanken. Kostete ein 20-Millionen-Euro-Kredit zu Jahresbeginn die Unternehmen durchschnittlich 258.000 Euro an Jahreszins, so sind es jetzt 572.000 Euro.

Barreserven halten und Kredite lieber heute als morgen sichern