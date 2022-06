Kommentar Was der Ausstieg von Prosus bei Tencent über die Märkte sagt

Die Niederländer schütten lieber Geld aus, als in Tech zu investieren. Ein Misstrauensvotum.

Die niederländische Tech-Holding Prosus hat, gemessen an einem Kurssprung um mehr als 13 Prozent am Montagmorgen, erneut bestätigt, dass sie eine clevere und an ihren Aktionären orientierte Strategie fährt. Das Konzept, die Anteile an der Tech-Holding Tencent nach und nach zu verkaufen und das Geld in Aktienrückkäufe zu stecken, kommt an der Börse offenbar gut an.

Prosus und die Muttergesellschaft Naspers gehen damit ein schon lange existierendes Problem an: Ihr eigener Aktienkurs spiegelt nicht den Wert ihrer Anlagen wieder. Unterstellt man, dass die Investoren die etwas komplizierten Beteiligungsverhältnisse des Konzerns durchschauen, lässt sich das auch als Misstrauensvotum der Börse deuten: Sie trauet dem Management nicht zu, wirklich Mehrwert zu schaffen. Insofern war es höchste Zeit, diese Bewertungslücke zu schließen.