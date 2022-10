Kommentar Weniger Arbeitslose, wie schrecklich! An der Börse ist das normal – noch

Am Freitag war es wieder so weit: Gute Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt zeigten sich als schlechte Nachrichten für die Aktienkurse.

Für amerikanische Arbeitnehmer ist es gut, dass die Arbeitslosigkeit gesunken ist und mit rund 3,5 Prozent sehr niedrig liegt. Für die US-Notenbank (Fed) ist das schlecht, weil sie mit einem heiß gelaufenen Job-Markt die Inflation nicht unter Kontrolle bekommt.

Und die Märkte fürchten, dass die Fed tatsächlich tut, was sie immer wieder angekündigt hat: so lange die Zinsen erhöhen, bis die Inflation sich ergibt.

Die Hoffnung, eine Kehrtwende der Geldpolitik sei in Reichweite, hat sich erneut zerschlagen. Die US-Börse reagierte nach dem gewöhnlichen Schema: Hoch bewertete Tech-Aktien traf die schlechte gute Nachricht besonders hart. Denn wenn die Zinsen steigen, verändern sich die Bewertungsrelationen.

Lange Zeit lag in den USA der kurzfristige, sichere Zins der Staatsanleihen bei Null, in Deutschland sogar unter Null. Damit war klar, dass nur Aktien noch Gewinn bringen konnten. Inzwischen gibt es für zweijährige Papiere in den USA 4,3 und in Deutschland 1,9 Prozent. Vor dem Hintergrund sind Aktien weitaus weniger attraktiv – und die Kurse purzeln.

Rezession ändert die Lage in Europa

Die Logik, dass gute Nachrichten schlecht und schlechte gut sind, herrscht immer, wenn die Geldpolitik die Märkte beherrscht. Und in diesem Jahr tut sie das in besonderem Maß. Das hat dazu geführt, dass Anleihen und Aktien gleichermaßen hohe Verluste beschert haben, der Risikoausgleich zwischen den beiden Vermögensklassen funktioniert im heutigen Umfeld nicht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat weit weniger Einfluss auf die Märkte als die Fed. Und in Europa ist die Gefahr einer Rezession wegen der Energiekrise weitaus größer als in Amerika. Daher könnte sich hier eine „normalere“ Logik durchsetzen, nach der gute Nachrichten gut für die Börse sind und schlechte Nachrichten schlecht.

Denn ob Unternehmen in einer Rezession noch Gewinne machen, würde sich dann in den Vordergrund schieben vor die Zins-Arithmetik. Vielleicht bekommen wir so die Situation, dass in den USA gute Nachrichten schlecht und in Europa schlechte Nachrichten schlecht für die Börse sind. Das wäre schlecht: Denn aus den USA sind eher gute und aus Europa eher schlechte Nachrichten für die Konjunktur zu erwarten.

Übersichtlicher wird das alles erst, wenn die die Notenbanken die Normalisierung der lange Zeit weichen Geldpolitik geschafft haben. Bis dahin bleibt es für Anleger und Anlegerinnen ein harter Weg.

