Kommentar Wer Grundschulkinder „Paschas“ nennt, ist Teil des Problems

Friedrich Merz lässt sich über Grundschulkinder aus, die Ayla oder Amir heißen. Der CDU-Chef schadet mit dieser Form der Debatte seinen eigenen Zielen.

Wer Deutschland als weltoffenes Land für Fachkräfte und Geflüchtete darstellen will, darf nicht reden wie der CDU-Vorsitzende. (Foto: IMAGO/Metodi Popow) Friedrich Merz

Und wieder läuft in Deutschland eine „Integrationsdebatte“, die den Namen nicht verdient – geführt von der Spitzenpolitik auf dem Rücken von Kindern, die Amir, Mohammed oder Ayla heißen. Die Union befeuert einen Diskurs, der ihren eigenen Zielen im Weg steht. Wer Deutschland als weltoffenes Land für Fachkräfte und Geflüchtete darstellen will, darf nicht reden wie Friedrich Merz am Dienstagabend bei „Markus Lanz“.

Indem der Oppositionsführer Sechs- bis Zehnjährige als „kleine Paschas“ bezeichnete und als gewalttätige Blagen darstellte, hat er diese Kinder diskriminiert. Dabei müsste es aus Merz“ Sicht schon aus ökonomischen Gründen geboten sein, dass der Rassismus endet – wenn die menschliche Perspektive offenbar als Grund nicht ausreicht.

Jawed Karim hat Deutschland einst wegen rassistischer Pogrome in den 90er-Jahren verlassen und später in den USA Youtube mitgegründet. Merz hat den deutschen Kindern, die selbstverständlich auch Namen wie Amir, Mohammed und Ayla tragen, mit seinen neuerlichen Aussagen einen Bärendienst erwiesen.