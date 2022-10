Kommentar Wer Steuer-Oasen verhindern will, muss die Gewerbesteuer ersetzen

Es ist ein Anachronismus, dass allein Gewerbebetriebe zahlen müssen, Dienstleister in aller Regel aber nicht.

Köln Meist sind es unscheinbare Gemeinden – und das nächste Ballungszentrum ist nicht fern. Grünwald im Speckgürtel von München, Monheim zwischen Düsseldorf und Köln, Zossen bei Berlin: Das sind nur drei von mehreren Dutzend Kommunen in Deutschland, deren Gewerbesteuer-Hebesätze mit 240, 250 und 270 Prozent deutlich unter dem durchschnittlichen Satz von 400 Prozent liegen.

So kann es vorkommen, dass ein Unternehmen mit einem Gewinn von 500.000 Euro in einer Gemeinde 40.000 Euro Gewerbesteuer zahlt, sein Wettbewerber ein paar Kilometer weiter aber 70.000 Euro oder sogar mehr. Der Hebesatz im hochverschuldeten Oberhausen liegt zum Beispiel bei 580 Prozent.

Das Gefälle bei den Gewerbesteuern führt zu einer großen Wanderung. Tausende Firmen sind schon in Steueroasen umgesiedelt. Manchmal mit einem tatsächlichen Betriebssitz, in vielen Fällen nur mit einer Adresse. Davon zeugen Sammelbriefkästen mit teils Dutzenden Firmennamen an einem einzigen Haus. Die zu erwartende Betriebsamkeit entfällt, weil fast niemand anwesend ist. Um die Post und um Anrufe kümmern sich Servicedienstleister.

Derartige Arrangements freilich sind ein Fall für Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft. Es ist illegal, den Behörden einen Betriebssitz vorzugaukeln, den es nicht gibt. Wer auf diesem Weg Steuern hinterzieht, muss strafrechtliche Konsequenzen tragen. Es ist gut und richtig, dass in einigen Bundesländern nun strenger geprüft wird, ob sich in den Steueroasen Scheinfirmen angesiedelt haben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Besser die Gewerbesteuer abschaffen

Das Problem ist damit nicht aus der Welt. Auch der legale Umzug in Steueroasen hat Folgen. Die Unternehmen sparen Kosten – und die Kommune mit niedrigen Steuersätzen profitiert von den neuen Ansiedlungen. Wer will ihrem Bürgermeister oder ihrer Bürgermeisterin das zum Vorwurf machen? Sie sind dem Wohl ihrer Gemeinden verpflichtet. Dass in der Nachbarschaft auf diese Weise Steuereinnahmen entfallen und dort Bäder, Bibliotheken und Theater schließen müssen, betrifft sie nicht.

>> Lesen Sie hier: Monheims Oberbürgermeister machte die arme Stadt reich und gerät jetzt unter Druck – denn er schuf eine „Steueroase“

Es ist daher Sache des Gesetzgebers, einen ruinösen Wettbewerb zu verhindern. Wenn sich die Gemeinden gegenseitig mit ihren Steuersätzen unterbieten, kann das dem Gemeinwohl nur schaden. Einige Länder wie Nordrhein-Westfalen haben das Thema nun auf der Agenda. Doch notwendig ist eine bundesweite Initiative, denn das Problem endet nicht an den Landesgrenzen.

Die beste Lösung wäre es, die komplizierte, ungerechte und schwer zu administrierende Gewerbesteuer abzuschaffen und zu ersetzen. Es ist ein Anachronismus, dass allein Gewerbebetriebe zahlen müssen, Dienstleister in aller Regel aber nicht. Einfacher und besser wäre es, die Ertragsteuer für alle Unternehmen um einen Kommunalzuschlag zu ergänzen.

Mehr: Das sind Deutschlands Gewerbesteuer-Paradiese – ein exklusives Ranking