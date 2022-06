Kommentar Wie Brüssel die Wasserstoff-Wirtschaft gefährdet

Die EU-Kommission bremst den Aufbau einer Wertschöpfungskette für Energie aus Wasserstoff. Es ist erstaunlich, dass die Mitgliedstaaten nicht rebellieren.

Ohne klimaneutralen Wasserstoff wird Europa seine ehrgeizigen Ziele kaum erreichen können. (Foto: dpa) Leitungen für flüssigen Wasserstoff im Chemiepark Leuna

Wer den Akku seines Elektroautos an einer öffentlichen Ladesäule auflädt, weiß nicht immer, ob er nun gerade mehr Kohle- oder mehr Windstrom tankt. Doch das tut nichts zur Sache, denn die rechtliche Fiktion ist eindeutig: E-Autos fahren CO2-frei, der getankte Strom gilt somit als grün. Für die Hersteller gehen E-Autos in die CO2-Flottenbilanz ein, als würden sie im Fahrbetrieb keine klimaschädlichen Emissionen verursachen. Dahinter steht der Gedanke, dass der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung ja ohnehin kontinuierlich steigt, die E-Autos also förmlich in die Klimaneutralität hineinwachsen. Wer wollte da kleinlich sein?