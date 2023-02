Kommentar Wir brauchen mehr Arbeit statt mehr Work-Life-Balance

Die Arbeitgeber meinen, wir bräuchten mehr „Bock auf Arbeit“ – und lösen eine Wutwelle aus. Doch sie haben recht: Die viertgrößte Volkwirtschaft der Welt lässt sich nicht in Teilzeit betreiben.

Um das Rentensystem zu retten, müssen wir vor allem länger arbeiten. (Foto: imago images/MASKOT) Beschäftigung im Alter

Nichts wird in Deutschland so vehement verteidigt wie die eigene Komfortzone. Kaum meinte Peter Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände, in Deutschland brauche es generell mehr „Bock auf Arbeit“, ging es hoch her.

„Frech“ sei so eine Behauptung, war noch ein netterer Kommentar. Als Kampeter dann noch sagte, eine gute Work-Life-Balance bekomme man auch mit 39 Stunden Arbeit in der Woche hin, brach eine Wutwelle los nach dem Motto: der Arbeitgeber, der die Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer ausbeuten will.

Doch alle, die glauben, die viertgrößte Volkwirtschaft der Welt könne in Teilzeit im internationalen Wettbewerb bestehen, sollten dann wenigstens der früheren SPD-Arbeitsministerin zuhören. Andrea Nahles ist unverdächtig, dem Kapitalismus zu frönen.

Die heutige Chefin der Bundesagentur für Arbeit meinte aber jüngst, Fragen der Work-Life-Balance müssten neu ausgehandelt werden. In Richtung der jüngeren Generation machte sie deutlich: „Arbeit ist kein Ponyhof.“