Kommentar Wir sind alle Menschen des Jahres!

Wir sind mehr denn je gefordert: persönlich und im Job. Wir improvisieren, manövrieren, debattieren – und setzen dabei ungeahnte Kräfte frei. Jetzt und im kommenden Jahr.

Kirsten Ludowig ist Vize-Chefredakteurin des Handelsblatts. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt) Die Autorin

Als Wladimir Putin am 24. Februar die Ukraine überfiel, mussten wir mit unseren Kindern darüber sprechen, was Krieg in Europa, gut zwei Flugstunden von Berlin entfernt, bedeutet. Wir mussten uns ihren Ängsten und Fragen stellen, das Unerklärliche erklären – auch wenn wir selbst erschüttert waren von den schrecklichen Bildern und Nachrichten.

Eine Antwort auf das Warum haben wir bis heute nicht, und auch keine Lösung.

Gleichzeitig brach eine große Welle der Hilfsbereitschaft in Deutschland los. Viele von uns öffneten ihre Tür für geflüchtete und zum Teil schwer traumatisierte Frauen, Männer und Kinder, gingen als Unterstützung mit zum Amt und für den Frieden auf die Straße.

Wir organisierten im Freundeskreis, in unseren Vereinen und in unseren Unternehmen kurzerhand Solidaritätsbekundungen, Spendenaufrufe und Hilfstransporte – und haben mit uns und der Moral gerungen: Sofort raus aus dem Russlandgeschäft, ja oder nein?

Natürlich ist das, mit dem wir in Deutschland konfrontiert waren und sind, mitnichten zu vergleichen mit der Grausamkeit, mit dem Leid und Unrecht, das die Menschen in der Ukraine, dem Iran und anderen Teilen der Erde tagtäglich ertragen müssen. Wir dürfen nie vergessen, wie gut es uns geht.

In Deutschland brach nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine eine große Welle der Hilfsbereitschaft los. (Foto: dpa) Brandenburger Tor in blau-gelb

Trotzdem sind wir gefordert, auch durch die Folgen dieses Kriegs, aber nicht nur: persönlich und im Job. Mal aus gewichtigen Gründen, mal aus alltäglichen. Mal mehr, mal weniger, aber permanent. Wir improvisieren, manövrieren, debattieren – und setzen dabei ungeahnte Kräfte frei. Jetzt und im kommenden Jahr. Und deswegen sind wir alle Menschen des Jahres!

Der Ukrainekrieg brachte die Scholz’sche „Zeitenwende“, aber auch das Politikgeschehen in Europa und der Welt hält uns künftig in Atem und im Diskurs: Wir müssen uns mit Giorgia Meloni, Parteichefin der postfaschistischen Fratelli d’Italia, als erster Regierungschefin Italiens auseinandersetzen und damit umgehen, dass Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Übermacht und seinen Kurs der politischen Willkür weiter ausbaut.

Am 8. September ist Königin Elizabeth II., die unerschütterliche Konstante in den Wirren rund um Großbritannien, gestorben. (Foto: dpa) 70. Thronjubiläum der Queen

Im Jahr ihres 70. Thronjubiläums starb die Queen, die unerschütterliche Konstante in den Wirren rund um Großbritannien, das Königreich, das seit dem Brexit-Referendum seinen Halt und vier Premiers verloren hat. Jetzt heißt es „God Save the King“ – und hoffen auf Rishi Sunak.

Im Angesicht der Klimakrise und den eigenen ökologischen Fußabdruck fest im Blick, leben und arbeiten wir nach dem Motto: Pappe statt Plastik, Pflanzen statt Tiere, Hafer- statt Kuhmilch und Bahn statt Flugzeug. Wir sind Zeugen von Temperaturrekorden, beispielloser Trockenheit und x-ten Weltklimakonferenzen ohne Durchbruch. Wohl wissend, dass die Schuld allein bei uns liegt, was es nicht einfacher macht, aber zumindest immer stärker in uns gärt.

Wir zerbrechen uns den Kopf, wie wir Energie sparen können – in öffentlichen Gebäuden, Büros, Fabriken und den eigenen vier Wänden. 19 Grad am Schreibtisch und Homeoffice sind längst Maxime, ebenso wie Fleecejacken in der Produktion und das Dimmen der abendlichen Beleuchtung. Wir drehen die Heizungen runter, duschen kürzer und/oder kalt und sammeln Wissen über Wärmepumpen, Solardächer und Holzöfen.

„Die große Arbeiterlosigkeit“, wie Stepstone-CEO Sebastian Dettmers sein Buch genannt hat, ist keine Fiktion, sondern Wirklichkeit: erfährt doch mittlerweile fast jeder von uns am eigenen Leib, was es heißt, dass die Bevölkerung in Deutschland schrumpft.

Die Kleinsten crashen den Teams-Call, weil die Kita-Gruppe wegen Personalnot schließen muss. (Foto: www.imago-images.de) Job und Kind managen

Wir finden keine neuen Kolleginnen und Kollegen, ob für die Softwareentwicklung, die Pflege oder die Schulen, und erst recht keine Handwerker. Im Meeting crashen die Kleinsten den Teams-Call, weil die Kitagruppe wegen Personalnot unverhofft schließen muss.

Dem Fachkräftemangel zum Trotz bemühen wir uns herauszufinden, wie die „Gen Z“ tickt und wofür und für wen sie arbeiten möchte. Lesen Bücher, unterhalten uns mit der vermeintlich fremden Spezies, engagieren Generationen-Berater. Manchmal finden wir die Jungen zu ungeduldig und zu fordernd und tun dennoch alles, um die ersten hundertprozentigen Digital Natives im Team zu haben. Schließlich sind sie viele – und unsere Zukunft.

Allerdings schon jetzt hochverschuldet. Bei „Wumms“, „Doppel-Wumms“ und Milliarden-Schattenhaushalten ist es nicht immer leicht, den Durchblick zu behalten. Aber klar ist: Es wird teuer. Und das zum Start in ein Jahr, für das die Bundesbank einen Wirtschaftseinbruch und weiterhin hohe Inflation vorhersagt.

Und weil niemand sagen kann, ob es nicht vielleicht doch besser als befürchtet läuft, machen wir uns schon längst Gedanken über 2023: senken Kosten, kürzen Investitionen und halten das Geld zusammen.

Mittlerweile sind wir schon dankbar, wenn wir überhaupt ankommen. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Chaos am Kölner Bahnhof

Apropos Durchblick: Millionen Deutsche haben sich bereits dem Online-Elster-Formular „Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts“ gewidmet oder müssen es auf den letzten Drücker noch tun. Gemarkung, Bodenrichtwert, Flächenberechnung und Co. erzeugen erst Fragezeichen, dann Frust. Und das on top zu dem Bürokratie-Irrsinn, der auf der Arbeit lauert.

In diesen unsteten Zeiten sind das Tracking unserer Fitness via Smartwatch, das Analysieren unseres Schlafs und die Atemübungen für mehr Achtsamkeit integraler Bestandteil des Alltags. Genauso wie das schlechte Gewissen, wenn es mal wieder nicht so gesund, ausgewogen und stressfrei läuft wie geplant.

Und dann ist da noch das Reisechaos. Ob auf dem Weg in die Ferien oder zum Geschäftstermin: Wir stehen in Schlangen an Flughäfen, am Ticketschalter oder an der Sicherheitskontrolle, hasten über Bahnhöfe, aktualisieren sekündlich den DB-Navigator – und werden auch weiterhin schon dankbar sein, wenn wir überhaupt ankommen.

Ich habe keinen Zweifel: Wir alle sind Menschen des Jahres!

