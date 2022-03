Kommentar Wir sollten das Freihandelsabkommen TTIP begraben – Es gibt Wichtigeres zu tun

In Washington hat man die deutschen Selbstgespräche einfach ignoriert.

Manchmal sagt es auch etwas über einen Vorschlag, wenn nicht darüber gesprochen wird. Wenn US-Präsident Joe Biden am Donnerstag seinen Gipfelmarathon in Brüssel startet, wird er aller Voraussicht nach ein Thema meiden: die von Bundesfinanzminister Christian Lindner ins Spiel gebrachte Neuauflage des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP.

Es hat schon groteske Züge, dass Deutschland jetzt seit Tagen Selbstgespräche über eine Idee führt, die weder in Washington noch in Brüssel ernsthaft verfolgt wird – und das aus gutem Grund. „TTIP oder ein abgespecktes TTIP light wird es nicht geben“, sagt eine hohe EU-Beamtin, die seit Jahren mit Handelsfragen befasst ist.

Warum das so ist, hat Wirtschaftsminister Robert Habeck auf den Punkt gebracht: Deutschland solle jetzt nicht eine „ideologische Debatte“ führen, „die uns den Weg für das kooperative Verständnis versperrt“.

In Washington hat man aus genau diesem Grund die deutschen Selbstgespräche einfach ignoriert. Vor allem, weil Biden wenige Monate vor den wichtigen Zwischenwahlen im November überhaupt kein Interesse daran hat, innenpolitisch ein Fass über den Freihandel aufzumachen. Das würde den Trump-Republikanern nur eine neue Angriffsfläche bieten und den innerparteilichen Frieden bei den Demokraten gefährden, den Biden mit seiner „Handelspolitik für die Mittelklasse“ gerade erst mühsam zustande gebracht hat.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Erfolgversprechender ist es, den von der EU und den USA initiierten Technologie- und Handelsrat (TTC) zu nutzen und auszubauen. Das ist jetzt das richtige Forum, um die geoökonomische Macht der Verbündeten gegenüber Diktaturen wie Russland und China zu nutzen und zu koordinieren. Der TTC ist jedoch kein Nukleus für ein neues Freihandelsabkommen.

Weltwirtschaft zerfällt in geopolitische Blöcke

Lindners ökonomischer Reflex ist so falsch jedoch nicht: Die geopolitische „Zeitenwende“ des Krieges in der Ukraine wird nach Lage der Dinge zu einer wirtschaftlichen Blockbildung führen. Dadurch werden die wirtschaftlichen Beziehungen Europas nicht nur zu Russland, sondern auch zu China an Bedeutung verlieren. Umgekehrt wird der Handel mit gleichgesinnten Ländern wie den USA und Kanada wichtiger.

Dass die Amerikaner sich jetzt mit Großbritannien wie zuvor schon mit der EU und Japan auf den Abbau von Strafzöllen geeinigt haben, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Die USA auch bei der Reform der Welthandelsorganisation WTO wieder mit an Bord zu holen, wäre ein weiteres Signal. Schlecht getimte Wiederbelebungsversuche für TTIP würden dagegen der transatlantischen Geschlossenheit mehr schaden als nützen.

Mehr: Habeck gegen Lindner – Koalition streitet über TTIP-Neuauflage.