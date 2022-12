Kommentar Wirtschaft braucht Moral: Die jüngsten Skandale erschüttern das Vertrauen der Bevölkerung

Wirtschaftsskandale, Betrugsprozesse, Korruptionsaffären – Je größer die Vertrauenslücke zwischen den Eliten und dem Rest der Bevölkerung wird, desto weniger Zukunftsoptimismus herrscht im Land.

Zuletzt wurden wieder mehr Skandale in den Chefetagen öffentlich. Justitia in Aktion

Wenn den Mächtigen der Wirtschaft überhaupt noch etwas Furcht einjagen kann, dann ist es der realdemokratische Rechtsstaat. Der urteilt und bestraft im Namen des Volkes. Hanno Berger kam allerdings mit dem Schrecken davon.

Der einstige Staranwalt und Mastermind der Cum-Ex-Geschäfte ist zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das ist nicht wenig. Doch die Strafe blieb deutlich unter der möglichen Höchststrafe von 15 Jahren Gefängnis. Berger traf also nicht die ganze Härte eines Rechtsstaats, er fand einen milden Richter.

Das Urteil dürfte die alte Volksweisheit bestätigen: Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Mit einem Top-Verteidiger an der Seite lässt sich eben das Schlimmste verhindern. Was aus individueller Sicht der Angeklagten opportun erscheinen mag, ist für das Gerechtigkeitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger fatal.

Der Steueranwalt war eine der zentralen Figuren in Deutschlands größtem Steuerhinterziehungsskandal. (Foto: Reuters) Hanno Berger in Bonn

Ohnehin ist in den letzten Tagen viel passiert, was das Vertrauen in die wirtschaftliche und politische Elite untergräbt. Im größten deutschen Wirtschaftsskandal sitzt der ehemalige Wirecard-Chef auf der Anklagebank.

