Mit den Sanktionen gegen EY zeigt die Prüferaufsicht eine nie dagewesene Härte. Das Risiko für Prüfungsunternehmen steigt. Drei Stellen, an denen sie jetzt ansetzen müssen.

Für das Unternehmen ist die Strafe der Prüferaufsicht ein weiterer Imageschaden. (Foto: dpa) Bürogebäude von EY:

Düsseldorf So harte Sanktionen der Prüferaufsicht Apas wie gegen EY gab es noch nie. Kein Wirtschaftsprüfer in Deutschland musste so hart einstecken. Das zweijährige Wettbewerbsverbot im Börsensegment ist ein Schlag für das Unternehmen. Es ist zudem ein klares Signal an die Branche, die sich nun ändern muss.

Natürlich sind die Tausenden Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer in Deutschland jetzt nicht grundsätzlich infrage zu stellen. Sie leisten jeden Tag unter extremem Zeitdruck Arbeit, an der es ganz überwiegend nichts auszusetzen gibt.

Doch es steigt das Risiko für Anbieter wie für einzelne Prüfer, im Fall von nachgewiesenem Fehlverhalten scharf sanktioniert zu werden.

