Kommentar Wo ist der Außenminister der Wirtschaft?

Beim letzten Besuch der Kanzlerin in Peking wollten alle CEOs nur das eine: rein in die Kanzlermaschine und möglichst nahe bei Angela Merkel und den Mächtigen in China sein. Da es zu wenige Plätze in der Maschine gab, flogen die Industriebosse sogar mit ihren Privatflugzeugen hinterher.

Kommende Woche, wenn Olaf Scholz zu Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping aufbricht, ist alles anders. Etliche Manager haben wichtige Termine, sagen die Einladungen des Kanzleramts ab. Zwar lockt immer noch das große Geschäft mit China. Doch wenn es um die Null-Covid-Strategie Chinas, den Taiwankonflikt oder das Verhältnis Peking-Moskau geht, greift eine Verzagtheit bei den Bossen um sich, die man im geschäftlichen Bereich von ihnen nicht kennt.

Dabei gibt es vier Gründe, warum jeder CEO in der Maschine sitzen sollte:

Erstens: Die Vorstandschefs sind alle in der Lage, sich eine fundierte Meinung über all diese Themen zu bilden. Sie verfügen zudem in ihren Konzernen über ganze Abteilungen, die sich mit geopolitischen Szenarien beschäftigen. Es fehlt also nicht das Wissen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Eine politische Debatte ist zwar etwas anderes, als etwa bei einer Leistungsschau auf einer Industriemesse sein Können zu zeigen. Doch wenn die Führungsmannschaft sich raushält, dann verschwindet die Wirtschaft aus jedem gesellschaftspolitischen Diskurs, der Meinungen prägt und Entscheidungen der Politik beeinflusst.

>> Lesen Sie auch: Deutsche Wirtschaft hat wenig Lust auf „Tagesausflug“ nach China

Zweitens: Die deutschen Unternehmen, dazu gehören auch die großen Mittelständler, müssen sich nicht schämen, in China Geld zu verdienen. Sie müssen es den Menschen nur erklären. So wie es gute Gründe dafür gibt, warum China sich am Hamburger Hafen beteiligen sollte.

Kaum ein Manager traut sich jedoch, in einer Talkshow zu sagen, dass sein Konzern es sich schlicht und einfach nicht leisten kann, sein Geschäft in China sofort runterzufahren. Wenn es aber kein Wirtschaftsvertreter macht, hört die breite Masse der Bevölkerung möglicherweise nur jenen zu, die nicht unbedingt die größte Kompetenz in Sachen China haben.

Drittens: Das Argument aus der Wirtschaft, man befinde sich in einer Sandwichposition zwischen den USA und China, stimmt. Es genügt aber nicht mehr, nur unter dem Radar zu fliegen, um auf beiden Seiten weiter seinem Geschäft nachgehen zu können. Eine Exportwirtschaft wie Deutschland muss vorbereitet sein, wenn sich die USA und China voneinander entkoppeln. Dafür braucht es eine starke Stimme, die diese geopolitische Debatte auch in der Öffentlichkeit führt. Davon hängen der Wohlstand des Landes und damit Millionen von Arbeitsplätzen ab.

Viertens: Mitarbeiter und Kunden wollen wissen, wofür das Unternehmen steht. Vor allem die Konzerne investieren gewaltige Summen, um mit ihrem „Purpose“ auf dem Markt zu werben und Mitarbeiter an sich zu binden. Da kann man sich nicht durchlavieren, sondern muss zu seinen Werten stehen.

Die Konzernchefs stehen für eine Vielzahl von Stakeholdern, etwa die Arbeitnehmer oder Lieferanten. Wer für diese Gruppen in der Firma mit all ihren Unterschieden sprechen kann, sollte sich vor der Öffentlichkeit nicht scheuen.

Fehlen nur noch die „politischen CEOs“, die Stellung beziehen und Aufmerksamkeit erzeugen. In einer Stellenanzeige würde der „Außenminister der deutschen Wirtschaft“ gesucht. Wahrscheinlich sollten nicht die jüngsten Wirtschaftsführer die Nachfolge von Joe Kaeser oder Franz Fehrenbach antreten, die mit all ihrer Erfahrung wie keine anderen die Globalisierung und ihre Folgen einschätzen konnten. Doch ein BASF-Chef Martin Brudermüller oder Martina Merz von Thyssen-Krupp hätten sicher das Zeug dazu. Nur trauen müssten sie sich.

Mehr: Streit um Hafen-Deal geht weiter – Cosco warnt: „Keine Garantie, dass die Transaktion stattfinden wird“