Kommentar Zerschlagung von Konzernen: Der Staat darf nicht wehrlos sein

Eine Entflechtung der Mineralölkonzerne kann nur das allerletzte Mittel sein – doch angesichts der Inflation müssen alle marktwirtschaftlich erlaubten Werkzeuge auf den Tisch.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will notfalls die Ölkonzerne zerschlagen können. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Robert Habeck

Trotz Tankrabatt sinken die Spritpreise nicht. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will deshalb notfalls die Konzerne zerschlagen können. Der Bundesverband der Deutschen Industrie und einige Ökonomen werden die mögliche Entflechtung von Konzernstrukturen reflexhaft als marktwirtschaftliche Verirrung eines Grünen-Politikers abtun.

Doch der Wirtschaftsminister kann sich auf einen Amtsvorgänger berufen, der sicherlich keiner sozialistischen Umtriebe verdächtig ist. Bereits Ludwig Erhard wollte in den 1950er-Jahren in das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen die Möglichkeit aufnehmen lassen, marktbeherrschende Konzerne zerschlagen zu können. Das Vorhaben scheiterte damals am „Rheinischen Kapitalismus“ mit seiner ganzen Unbeweglichkeit bei nötigen Veränderungen.

Heute sehen sich die politischen Akteure angesichts von Ukrainekrieg, Inflation und der Abhängigkeit von russischer Energie zu Entscheidungen bereit, die vor Kurzem noch undenkbar gewesen wären.

Allein die treuhänderische Verwaltung der deutschen Töchter von Gazprom durch die Bundesnetzagentur zeigt, wie schnell man in die Eigentumsrechte von Privaten eingreifen kann, wenn es nötig ist.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen