Kommentar Zoll schlägt Embargo: Warum die EU russisches Öl lieber verteuern sollte anstatt es zu boykottieren

Berlin Mit Sprichwörtern hat es Robert Habeck nicht besonders. Die EU müsse aufpassen, dass das Ergebnis des Ölembargos nicht sei, mit „Zitronen oder Steinen oder so zu handeln“, sagte er kürzlich. Doch recht hat der Vizekanzler mit seiner Aussage: Das geplante Einfuhrverbot für russisches Öl dürfte zu einer Maßnahme werden, die der Volksmund als ‚verschlimmbessern‘ bezeichnet: gut gemeint, schlecht gemacht.

Ein Embargo wird den Ölpreis weiter in die Höhe treiben. Werden nicht mehr die Pipelines zwischen Russland und der EU genutzt und beide müssen neue Handelswege per Schiff erschließen, ist das teurer - und treibt den Preis. Davon wird Putin profitieren. Erdöl lässt sich anders als Gas gut transportieren. Kann Putin sein Öl nicht mehr nach Europa verkaufen, wird er eine größere Menge anderswo loswerden.

Gut möglich, dass der steigende Preis einen signifikanten Teil des Schadens neutralisiert, den Putin durch die beschnittenen Verkaufsmöglichkeiten hat. Dann hätte der Westen nur verloren, weil er selbst höhere Preise zahlen müsste und ihm Öl fehlte. Die EU kann diesen Effekt durch Sanktionen gegen die Öl-Schifffahrtsfirmen abbremsen, aber nicht wettmachen.

Ein Zoll auf russisches Öl hingegen wäre die bessere Lösung. Auf den ersten Blick klingt das absurd, weil eine Einfuhrsteuer an die europäischen Kunden weitergegeben würde. Doch diese Sichtweise ist zu kurzsichtig.

Russland muss bereits Preisabschläge von rund 30 Prozent hinnehmen, weil immer weniger Länder noch russisches Öl haben wollen. Bei einem Importbann der EU würde der Abschlag sicherlich noch steigen. Doch ob das den steigenden Preis am Weltmarkt ausgleichen würde, ist fraglich.

Einnahmen in die EU- anstatt in Putins Staatskasse

Mit einem Zoll hingegen hätte die EU die volle Kontrolle. Sie könnte den Zoll genau so hoch wählen, dass er minimal niedriger als der Preisabschlag für Putin wäre. Dann würde er noch weiter nach Europa verkaufen. Der Weltmarktpreis würde aber viel weniger steigen als im Falle eines Embargos, sodass Putin womöglich durch den Zoll insgesamt weniger einnehmen würde als bei einem Lieferstopp.

Es stimmt, dass der Zoll an die europäischen Unternehmen und Verbraucher weitergereicht würde. Doch wie beschrieben steigen auch beim Embargo die Preise. Entscheidend ist die Frage, wo die Mehreinnahmen landen. Bei einem Embargo gehen sie in Putins Tasche, bei einem Zoll in die Kassen der EU-Staaten.

Und die EU könnte den eingenommenen Zoll nutzen, Unternehmen und Verbraucher von den Preissteigerungen zu entlasten. Sie könnte das zudem kontrolliert tun, also partiell, um Anreize zum Energiesparen aufrechtzuerhalten.

Von einem Zoll wären andere Länder wie Indien eher zu überzeugen. Ihr Mitwirken braucht es dringend, wenn Ölsanktionen Putin nachhaltig schaden sollen. Während ein Embargo Vertragsbrüchigkeit voraussetzt, ist ein Zoll rechtens, weil Russland sich nicht mehr auf die Regeln der Welthandelsorganisation berufen kann.

Nur wird sich die EU wohl nicht mehr von ihrem Embargo-Plan abbringen lassen. Die avisierte Übergangszeit von mehreren Monaten gibt Putin aber noch mehr Möglichkeiten, sich alternative Abnahmequellen zu suchen. Die Vorteile eines Zolls wären hingegen ohne Probleme für die EU sofort ausspielbar. Zumindest für jene Übergangszeit sollte Brüssel einen Zoll einführen. Ansonsten handeln wir mit „Zitronen oder Steinen oder so“.

