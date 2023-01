Kommentar zu ChatGPT KI wird die neue Elektrizität

Zu Beginn eine Buchempfehlung: „Power und Prediction“, geschrieben von Ajay Agrawal, Joshua Gans und Avi Goldfarb. Untertitel: „Die disruptive Ökonomie der Künstlichen Intelligenz“.

Gewiss, solche Titel mit Superlativen gibt es viele. Aber die Autoren sind nicht nur hochrangige Experten, sondern auch erfrischend selbstkritisch. Für Menschen mit wenig Zeit hier rasch die Quintessenz des Buchs: KI wird die neue Elektrizität.

Der Erfolg von ChatGPT deutet die Entwicklung an, vor der wir stehen. ChatGPT ist ein Chatbot, der auf KI beruht und Dialoge oder Texte erstellen kann, die denen von Menschen sehr nahekommen.

KI wird wie im 20. Jahrhundert die Elektrizität die Wirtschaft verändern. Es werden neue Industrien, Maschinen und Anwendungen entstehen, von denen wir nichts wissen können – so wie die Menschen 1879 die erste Glühbirne bestaunten, aber nichts von Computern ahnen konnten.

Bei der Beteiligung von Microsoft an ChatGPT ist sicherlich viel Marketing mit dabei, auch ist das KI-Tool alles andere als zuverlässig und einsetzbar. Aber machen wir uns nichts vor: Die Kinderkrankheiten werden verschwinden, KI wird immer besser werden.

Künstliche Intelligenz: Deutsche Unternehmen begehen einen Fehler

Derzeit befinden wir uns in „The Between Times“, wie die Zeitphase in dem Buch genannt wird. Das Potenzial der Technologie ist seit einigen Jahren klar, so die Autoren, aber wie bei einer Ruhe vor dem Sturm ist das Interesse erstaunlich gering.

Das erklärt, warum in Deutschland laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom vor wenigen Monaten nur 18 Prozent der Unternehmen mit bis zu 2000 Mitarbeitern KI einsetzen. Bei größeren Unternehmen ist es immerhin rund die Hälfte. Dabei ermächtigt KI gerade kleine Player.

Eine fahrlässige Einstellung, denn es droht die „AI-Peitsche“, wie sie Agrawal und Co. nennen. KI belohnt Innovation und Risikobereitschaft, mischt die Karten in allen Branchen neu. Firmen, die KI früh einsetzen, fällen bessere Entscheidungen.

Das hat Konsequenzen für alle. Wenn Restaurants beispielsweise präziser die Kundennachfrage nach Gemüse vorhersagen können, wird das die gesamte Lieferkette durcheinanderbringen. Landwirte, die bislang an konsistente Lieferungen gewöhnt sind, müssen sich neuen Realitäten anpassen.

ChatGPT: Künftig kein KI-Monpol bei Microsoft und Google

„KI als Elektrizität“ bedeutet aber auch, dass nicht einzelne Unternehmen wie Microsoft oder Google ein Monopol auf KI haben werden, wie man nach der Berichterstattung über das KI-Start-up OpenAI und Microsoft denken könnte. Die Forschung ist dafür viel zu breit aufgestellt, der Zugang zu großen Computerkapazitäten dank der Cloud zu einfach – und last but not least steht das in der Satzung von OpenAI: eine Künstliche Intelligenz zu entwickeln, die „der gesamten Menschheit nutzt“.

