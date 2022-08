 Kommentar: Zuerst die Partei, dann das Land: Die Ampel driftet in den Panikmodus ab

Die Bilder von der ersten Kabinettsklausur der Ampelkoalition auf Schloss Meseberg im Mai verströmten den Eindruck eines rundum perfekten Klassenausflugs. Vom „tollen Zusammenhalt“ war die Rede. Es sei auch mal herzlich gelacht worden.

Gut vier Monate später lacht niemand mehr. Von dem einst beschworenen neuen Regierungsstil der selbsternannten Fortschrittskoalition ist kurz vor der zweiten Kabinettsklausur nichts mehr übrig. Seit Tagen zerlegen sich die Koalitionäre in einer Art und Weise, die an die Zeiten der schwarz-gelben Koalition erinnert, als sich Union und FDP 2010 als „Gurkentruppe“ und „Wildsäue“ beschimpften.

Statt zu regieren, kümmern sich die drei Ampelparteien inmitten der größten Energiekrise in der Geschichte um sich selbst. Getrieben von der Angst eines drohenden Volkszorns, der sich aus explodierenden Gas- und Stromrechnungen speist, schalten alle drei Parteien in den Panikmodus: zuerst die Partei, dann das Land. Jeder schiebt jedem gegenseitig die Schuld für irgendetwas zu.

In Meseberg muss also dringend der Neustart gelingen. Dabei kommt es vor allem auf den Kanzler an. Statt den Streit in seiner Koalition einzudämmen, ließ Scholz ihn laufen – in der Annahme, am Ende zählten nur Entscheidungen. Scholz‘ Stil war es schon immer, keine Wasserstandsmeldungen, sondern nur Ergebnisse zu präsentieren. Diese Art der Kommunikation dient dem Kanzler auch als politische Schutzbehauptung: Scholz kann so hinterher immer sagen, alles sei genauso verlaufen, wie er es geplant habe.

Doch gemessen am eigenen Anspruch, immer einen Plan zu haben, gibt es auch unter Scholz viele Sturzgeburten, statt durchdachter Entscheidungen etliche undurchdachte Schnellschüsse. Schon das zweite Entlastungspaket im März wies handwerkliche Mängel auf. Die neue Gasumlage droht für die Ampelkoalition nun sogar zu einem ähnlichen Desaster zu werden wie die „Corona-Osterruhe“ für die Große Koalition. Dass Verbraucher mit der Umlage Energiekonzerne mit Milliardengewinnen päppeln sollen, erschließt sich nicht einmal dem kaltherzigsten Neoliberalen.

Zwar liegt die Zuständigkeit für die Gasumlage im Wirtschaftsministerium. Aber Scholz hat die Umlage angekündigt, sogar eigens seinen Urlaub dafür unterbrochen. Die im Gegenzug als Entlastung angekündigte Mehrwertsteuersenkung auf den gesamten Gasverbrauch war, anders als Grüne und SPD verbreiten, keine Erfindung von FDP-Chef Christian Lindner, sondern wurde ebenfalls vom Kanzler maßgeblich durchgesetzt.

Wenn SPD-Chef Lars Klingbeil mit Blick auf die Landtagswahl in Niedersachsen Anfang Oktober die Chance wittert, Vizekanzler Robert Habeck auf Normalmaß zurechtzustutzen und ihm fehlende Substanz vorwirft, zielt er damit also auch auf die Politik des eigenen Kanzlers.

Habecks Politikstil stößt an seine Grenzen

Und der Wirtschaftsminister selbst: Sein gefeierter Politikstil der zur Schau gestellten Selbstzweifel und Selbstkritik stößt jetzt sichtbar an seine Grenzen. Wenn die Gasrechnung sich vervierfacht, wirkt es eben kommunikativ nicht mehr so cool, wenn der Wirtschaftsminister davon spricht, leider die Komplexität des Gasmarktes unterschätzt zu haben, oder er Unternehmen „Trittbrettfahrertum“ vorwirft, die schlicht auch die Interessen ihrer Aktionäre wahren müssen. Dann wirkt dieser Stil plötzlich uninformiert.

Zugleich macht Habeck seltsame Nebenkriegsschauplätze auf. Die geplante Reform des Strommarktes hilft kurzfristig nichts. Und die Idee, die Regeln für staatliche Investitionsgarantien für China-Investoren zu verschärfen, wirkt in der jetzigen Lage abseitig. Sollte sich die Regierung nicht besser erst aus der russischen Energieabhängigkeit befreien, bevor sie sich mit China anlegt?

Der dritte im Bunde, FDP-Chef Lindner, bekommt den Zorn über die Energiepolitik mangels Zuständigkeit in Teilen ungerechtfertigt ab. Aber auch er betätigt sich als Brandbeschleuniger des innerkoalitionären Zwists. Etwa wenn er SPD und Grünen in der Debatte um das 9-Euro-Ticket „Gratismentalität“ vorhält.

Die Ampel wird diese Krise jedoch nur bewältigen, wenn sie nicht gegeneinander, sondern geschlossen gegen die Krise kämpft. Und wenn sie dabei eine Vorstellung davon hat, was an Unterstützung gerecht, gerechtfertigt und vor allem: bezahlbar ist.

Das heißt: Als erstes muss Habeck die Fehler bei der Gasumlage korrigieren. Dann muss die Regierung ein Entlastungspaket verabschieden, das sich nicht in der Klientelpolitik dreier Parteien verliert, sondern vor allem Bedürftige mit Direktzahlungen unterstützt, die ihre Energierechnungen nicht zahlen können.

