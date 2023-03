Kommentar zum ID.2 Die E-Kleinwagen-Wette von VW

VW-Konzeptauto ID.2 All bei der Präsentation in Hamburg

Es kommt nicht oft vor, dass Volkswagen dem US-Konkurrenten Tesla ein Schnippchen schlägt. Unter Konzernchef Oliver Blume ist Deutschlands größtem Autobauer aber genau das nun gelungen. VW hat einen Elektro-Kleinwagen für unter 25.000 Euro präsentiert. Vor Tesla. Und das, obwohl Blume – anders als sein Vorgänger Herbert Diess – den Vergleich mit dem US-Konkurrenten öffentlich meidet. Den Etappensieg dürfte man in Wolfsburg aber im Stillen trotzdem genießen.

Noch ist VWs ID.2 ein Showcar, kaufen kann man solche Konzeptautos noch nicht. Dennoch ist VW gewillt, zur Mitte des Jahrzehnts endlich ein bezahlbares Elektroauto für die Massen anzubieten. Und große Alternativen gibt es für die Traditionsmarke auch nicht, wenn VW wie geplant bis 2033 in Europa aus dem Verbrenner-Geschäft aussteigen will.

Bis dahin ist es jedoch ein weiter Weg: Zuletzt verkauften sich unter dem VW-Logo weltweit gerade einmal 330.000 Elektroautos. Das war nicht einmal jedes 14. Auto, das die Marke VW absetzte.

Doch wie das so ist, wenn man viel auf eine Karte setzen muss, die Fallhöhe fürs Scheitern ist umso größer. Und tatsächlich birgt VWs Elektro-Kleinwagen-Wette drei große Risiken.

Erstens: 25.000 Euro sind für die meisten Kunden immer noch viel Geld

Noch sind Verbrenner günstiger als Elektroautos, vor allem im Kleinwagensegment. Ein Polo in der günstigsten Ausstattung kostet derzeit gut 20.000 Euro und damit 5.000 Euro weniger als VWs nun vorgestellter kleiner Stromer.

Wer einen verlässlichen Kleinwagen sucht und dabei aufs Geld achten muss – was in dem Segment durchaus unterstellt werden darf –, dürfte im Verbrenner noch eine ganze Weile eine Alternative sehen.

Zweitens: Bei Elektro-Kleinwagen ist der Blick nach Europa zu kurzsichtig

Das große Geschäft in dem Segment wird vor allem in China erwartet. Dort wird der ID.2 aber – nach allem, was man hört – zunächst gar nicht angeboten. Stattdessen fokussiert sich VW auf seinem wichtigsten Markt bei Einstiegsmodellen auf kleinere Limousinen und SUVs unterhalb des Mittelklassestromers ID.4, wie China-Chef Ralf Brandstätter neulich betonte.

>> Lesen Sie auch: BMW, Mercedes, VW: So wenig E-Autos verkaufen die deutschen Hersteller in China wirklich

Solche Modelle dürften beim Preis aber deutlich höher liegen als das, was chinesische Anbieter wie BYD oder Great Wall bereits heute sehr erfolgreich auf ihrem Heimatmarkt im Segment elektrischer Kleinwagen anbieten. Die Folge: VW verliert den Anschluss in seinem wichtigsten Absatzmarkt.

Drittens: Kleinwagen bringen keine großen Margen – und werden das auch nie

Das ist der Grund, warum Deutschlands Autobauer zuletzt verstärkt auf SUVs und andere Großkaliber gesetzt haben – und kleine Modelle bisweilen dem Rotstift zum Opfer fielen. Anders als etwa Mercedes oder BMW hat Volkswagen bei der Preisfrage jedoch im wahrsten Sinne einen Namen zu verlieren.

Elektromobilität für weniger als 20.000 Euro. (Foto: BYD) Kleinwagen Dolphin von BYD

So ist auch zu erklären, warum der Konzern in Zeiten von Teilemangel und Rekordinflation der Öffentlichkeit einen Stromer, der unterhalb der 25.000-Euro-Schwelle kosten soll, ankündigt.

>> Lesen Sie auch: Nur noch Platz fünf – VW Golf nicht mehr Bestseller in Europa

Was für die Kunden erst einmal ein gutes Signal ist, dürfte für die Rentabilität aber fatal sein. Und hier hat die Marke VW ihr derzeit wohl größtes Problem. Die Umsatzrendite sollte längst bei sechs Prozent liegen, mittlerweile ist dieses Ziel auf 2024 verschoben. Der ID.2 dürfte kaum helfen, die Schwelle zu erreichen. Andere Volumenhersteller wie etwa Stellantis haben die Marge besser im Griff als VW.

All das – zusammen mit gestiegenen Rohstoffpreisen – könnte am Ende dazu führen, dass VW beim ID.2 das Preisversprechen von 25.000 Euro nicht lange halten kann. Das gab es so ähnlich schon einmal beim ID.3. Damals hieß die magische Schallmauer 30.000 Euro. Derzeit kostet das Modell im Konfigurator knapp 44.000 Euro.

Mehr: VW gegen Tesla – Der Kampf um bezahlbare E-Autos beginnt mit einem Problem.