Der Chef von Binance löste beim Wettbewerber FTX einen Bankrun aus, um ihn dann zu übernehmen. So etwas gibt es nur in der Kryptowelt.

Der Chef von Binance steht für einen unfassbaren Vorgang in der Krypto-Branche. (Foto: Reuters) Changpeng Zhao

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Jamie Dimon, Chef der US-Großbank JP Morgan schreibt auf Twitter, dass er sich Sorgen um die Stabilität der Bank of America macht. Daraufhin ziehen die Kunden ihr Geld ab, die Aktie kollabiert – und JP Morgan übernimmt den Konkurrenten. Das wird in der regulierten Finanzwelt niemals passieren, in der Kryptowelt ist es aber möglich.

So geschehen in dieser Woche: Changpeng Zhao, Chef der weltweit größten Kryptobörse Binance, schrieb auf Twitter, dass Binance seine FTT-Bestände von rund 530 Millionen Dollar an der zweitgrößten Kryptobörse FTX komplett abstoßen werde. Man habe schließlich aus dem Kollaps der Kryptoplattform Terra und deren Coin Luna gelernt.

