Leserdebatte Brauchen wir einen Gaspreisdeckel? Das meinen die Handelsblatt-Leser

Am Montag verkündete das Bundeswirtschaftsministerium die Höhe der Gasumlage: 2,419 Cent pro Kilowattstunde mehr kommen ab dem 1. Oktober auf Haushaltskunden und Unternehmen zu. Das debattieren unsere Handelsblatt-Leserinnen und Leser durchaus kontrovers.

Fair finden viele die erhöhten Gaspreise nicht: „Die Gasumlage ist nicht gerecht“, schreibt ein Leser, „besser und gerechter wäre eine direkte staatliche Intervention bei den betroffenen Versorgungsunternehmen gewesen.“ Gescheitert sei das allerdings an der FDP unter Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Kritik hagelt es auch für die anderen beiden Regierungsparteien, SPD und Grüne, die nun im Ausbau von LNG-Terminals die Lösung der Energiekrise sehen. Und das, obwohl das Flüssiggas bis vor Kurzem „wegen der Fracking-Förderung als höchst umweltschädlich verteufelt“ wurde, erinnert ein weiterer Leser.

Würde ein Gaspreisdeckel das Schlimmste verhindern und die erhöhten Preise für Gas gerechter verteilen? Unsere Leserinnen und Leser sind skeptisch, einige von ihnen lehnen eine Preisdeckelung entschieden ab: „Der Gaspreisdeckel funktioniert sowieso nicht“, davon ist ein Leser überzeugt. „Es gibt Menschen, die in der Wohnung mit freiem Oberkörper und kurzen Hosen im Winter herumlaufen und dann die Fenster öffnen, um die Temperatur zu regeln“, mahnt ein anderer Leser. „Solches Verhalten darf nicht mit Preisdeckelung und Unterstützung mittels Heizkostenzuschüssen geduldet oder sogar quasi belohnt werden.“

Einkommensschwache Haushalte könnten vom Staat unterstützt werden, schlägt ein Leser vor. Aber auch wer zur Mittelschicht gehört, droht in einen finanziellen Engpass zu laufen: So schreibt eine Leserin, dass sie sich bei steigenden Energiekosten die Wohnung für ihre Familie nicht mehr leisten kann: „Wir hoffen, dass der Staat für Entlastung sorgt, und finden es eine Unart, die Bürger dafür zu ,bestrafen‘, dass in den letzten Jahren bei der Gasbeschaffung der falsche Weg gegangen wurde.“

Aus den unterschiedlichen Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir hier für Sie eine Auswahl zusammengestellt.

Subventionen sind nicht Sache von Privatleuten

„Die Gasumlage verteuert die in Deutschland ohnehin sehr teure Energie noch weiter, trifft vor allem mittelständische Unternehmer und Privatleute und ist darüber hinaus besonders ärgerlich, da Gas uns jahrelang als relativ saubere Energie regelrecht schmackhaft gemacht wurde. Sicher, der höhere Preis führt dazu, dass Energie gespart wird, das ist gut im Sinne des Umweltschutzes.

Beim ,Tankrabatt‘ der Ampel war es genau umgekehrt, Energieverbrauch wurde billiger gemacht – was sollte denn dieser Unsinn? Ein bisher gut verdienendes Unternehmen wie Uniper, das selbstverständlich seine Gewinne in die höchst persönliche eigene Tasche steckte, soll nun seine Verluste sozialisieren dürfen. Aber wenn das schon so sein soll, dann sind Subventionen bitte schön Sache des Staates, nicht die von Privatleuten und Unternehmen!“

Wolfgang Schulze

Bei zu hohen Gaspreisen brauchen wir eine neue Wohnung

„Wir sind eine vierköpfige Familie, die Anfang 2021 in eine größere Wohnung ins Umland von Berlin gezogen ist. Da auf dem Wohnungsmarkt in und um Berlin bekanntermaßen der Wohnraum knapp ist, haben wir wissentlich eine Wohnung mit Energieeffizienzklasse D gemietet … Wird schon nicht so schlimm sein, dachten wir uns.

Nun steht dieses Jahr die erste Betriebskostenabrechnung bevor und wir wollen uns gar nicht ausmalen, wie die Kosten mit der Gasumlage und den erhöhten Gaspreisen aussehen werden. Sollte die angekündigte Belastung von 432 bis 576 Euro pro vierköpfigen Durchschnittshaushalt zutreffen, müssen wir uns nach einer neuen Wohnung umsehen.

Wir hoffen, dass der Staat für Entlastung sorgt, und finden es eine Unart, die Bürger dafür zu ,bestrafen‘, dass in den letzten Jahren bei der Gasbeschaffung der falsche Weg gegangen wurde. Hier muss man sich für die Bürger etwas einfallen lassen, um Entlastung zu schaffen. Wir gehen ansonsten nur noch arbeiten, um die hohen Kita-/Hortkosten und die Wohn- und Nebenkosten zu zahlen.“

Nancy Weinert

Geld ist genug da

„Grundsätzlich sollte ein Käufer (Verbraucher) den Marktpreis bezahlen: Einkaufspreis des Produkts plus betriebliche Kosten plus Gewinn plus Mehrwertsteuer gleich Verkaufspreis! Geld ist genug da und ein monatlicher Mehraufwand von 12 bis 58 Euro ist meines Erachtens tragbar, zum Beispiel durch einen Verzicht auf einen monatlichen Restaurantbesuch. In tatsächlichen, nachgewiesenen Härtefällen sollte der Staat für einen angemessenen Ausgleich sorgen.

Die Pauschalforderungen von Sozialpartnern, Sozialverbänden, Parteien und so weiter lehne ich rundweg ab, da sie bei Fortfall der Voraussetzungen aller Erfahrung nach als ,soziale Errungenschaft weiterhin eingefordert werden. Von einer Gaspreisdeckelung halte ich nichts, weil dann weitere Forderungen nach Preisdeckelung für andere Produkte folgen werden. Die Planwirtschaft lässt grüßen!“

Karl Hagedorn

Ein Gaspreisdeckel ist notwendig

„Die Verteilung für die Gaskosten ist nicht gerecht – damit wird kein Anreiz geschaffen, Energie zu sparen. Ein Gaspreisdeckel ist notwendig, weil bereits jetzt Teile der Bevölkerung abgehängt sind. Ich selbst habe eine PV-Anlage installiert (auf meine Kosten) – jedoch gibt es leider in Deutschland kein klares Konzept für eine Energiewende. Somit werden auch keine Anreize geschaffen, Veränderungen als Bürger mitzutragen.“

Horst Schilling

Ein Gaspreisdeckel würde uns am Sparen hindern

„Wir benötigen keinen Gaspreisdeckel für den Eigenbedarf an Gas. Das macht der Markt selbst, indem sich durch das Sparen der Verbrauch reduziert. Das geht am besten, wenn der Gaspreis nicht gedeckelt wird. Was ist denn überhaupt der Grundbedarf? Das ist doch bei jedem anders.

Es gibt Menschen, die in der Wohnung mit freiem Oberkörper und kurzen Hosen im Winter herumlaufen und dann die Fenster öffnen, um die Temperatur zu regeln. Solches Verhalten darf nicht mit Preisdeckelung und Unterstützung mittels Heizkostenzuschüssen geduldet oder sogar quasi belohnt werden.“

Hubert Cullmann

Staatliche Intervention ist an der Lindner-FDP gescheitert

„Die Gasumlage ist nicht gerecht. Besser und gerechter wäre eine direkte staatliche Intervention bei den betroffenen Versorgungsunternehmen gewesen. Dies ist aber an der Lindner-FDP gescheitert. Ein Gaspreisdeckel hätte sich dann erübrigt. Ich spare schon seit Langem an fossilen Energien, zum Beispiel mit regelmäßiger Wartung und Beratung bei der Gasheizung, benutze nur notwendige Elektrogeräte im Haushalt und fahre mit unserem Hybrid nur notwendige Strecken.“

Thomas Danhuber

Willkommen in der Realität

„Es ist schon seltsam, was die Ampel den Bürgern als Begründung für die Gasumlage verkauft. Haben die großen Anbieter nicht ihre Riesengewinne eingesackt? Und jetzt werden mögliche Verluste sozialisiert. Und dann wird noch als ultimative Lösung das Flüssiggas dargestellt, das bis vor Kurzem gerade von Rot-Grün wegen der Fracking-Förderung als höchst umweltschädlich verteufelt wurde. Aber wie sagte schon Konrad Adenauer: ,Was kümmert mich mein Reden von gestern!‘ ,Herzlich willkommen in der Realität‘ ist das, was man vor allem den Grünen zurufen muss.“

Heinz-Peter Kamps

Der Gaspreisdeckel funktioniert sowieso nicht

„Unser Wärmebedarf hängt am Gas. Das ist kurzfristig nicht zu ändern (Lieferfristen, Handwerker). Jetzt im Sommer brauchen wir keine Raumheizung. Wir glauben aber, zum Beispiel durch konzertiertes Duschen Gas zu sparen. Auch die Restwärme des Herdes reicht meistens noch für ein Extrasüppchen. Gleichzeitig sind wir dabei, die Brauchwassererhitzung von der Gasheizung zu trennen und durch einen Elektroboiler zu ersetzen, dem auch die winterliche Sonne genug Energie liefern könnte. Der Gaspreisdeckel funktioniert sowieso nicht. Die Interessengruppen werden es schon richten!“

Peter Paul Schepp

Die Diskussion greift zu kurz

„Die Diskussion um eine allgemeine ,Milderung‘ der Effekte der aktuellen Gaspreise greift etwas kurz. Circa 50 Prozent der Heizsysteme in Deutschland sind mit Gas betrieben, 25 Prozent mit Öl. Gegenüber dem Preis vor zwei Jahren hat sich auch der Heizölpreis verdreifacht und die Preise für Brennstoffpellets und Brennholz haben sich stark erhöht. Eine allgemeine Deckelung von Gaspreisen führt zum Aussetzen der Lenkungsfunktion von Preisen und missachtet auch die Effekte bei anderen Energien. Bei einkommensschwachen Haushalten kann der Staat direkt unterstützen.“

Bernhard Lüschper

Der Staat sollte die Gasumlage durch neue Schulden finanzieren

„Solidarisch und im vollen Bewusstsein schwerer wirtschaftlicher Folgen ist unsere Regierung der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland beigestanden. Nun ist es an der Zeit, dass sich unsere Regierung um das kümmert, wofür sie den Amtseid geschworen hat: Schaden vom eigenen Volk abzuwenden – anstatt es abzukassieren.

Möglich wäre das durch Inbetriebnahme von Nord Stream 2 und/oder durch Fracking mit inzwischen unschädlicheren Methoden als früher. Außerdem sollte die Regierung die ,Gasumlage‘ durch neue Schulden der Staatsfinanzen finanzieren.

Den albernen Spruch, dass unsere Enkel die Schulden bezahlen müssen, kennt in den USA niemand. Entsprechend ist dort der Schuldenstand und die Politik funktioniert trotzdem.“

Dieter W. Keil

Wäre es nicht besser gewesen, die Stadtwerke zu stützen?

„Uniper, eine Aktiengesellschaft, die zu mehr als 80 Prozent ausländischen Investoren gehört, die wenig Interesse an der Rettung ihres Unternehmens zeigten, wird durch deutsche Steuerzahler gerettet. Wäre es da nicht besser gewesen, die durch einen Zusammenbruch von Uniper gefährdeten Stadtwerke zu stützen?

Stattdessen wird zusätzlich zu den bereits erheblich gestiegenen Gaspreisen eine Gasumlage erhoben. Diese ist deshalb sozial völlig unausgewogen und ungerecht, weil ein großer Teil der privaten Gasverbraucher, wie zum Beispiel die Rentner, die kein Wohngeld beantragen oder Hartz-IV-Empfänger sind, weder durch den Heizgeldzuschuss (der auch den Nichtgasverbrauchern zukommt) noch durch Zuschüsse zum Wohngeld entlastet wird.

Hinzu kommt, dass in den letzten Monaten ungleich mehr Gas zur Verstromung verbrannt worden ist als in den Vergleichsmonaten des Vorjahrs. Dieser Verbrauch für den Strommarkt führt zu einer zusätzlichen Belastung bei der Gasbeschaffung, verteuert die hohen Preise für die privaten Gasverbraucher und anteilig die Gasumlage zusätzlich.“

Werner Piotrowski

