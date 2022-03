Leserdebatte Corona-Lockerungen: Welche sind aktuell vertretbar – und welche verfrüht?

Darüber diskutiert derzeit nicht nur die Politik sondern auch die Handelsblatt-Leserschaft. Lesen Sie hier eine Auswahl der Kommentare.

Brauchen wir auch weiterhin eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen? (Foto: dpa) Masken

Einen Freedom-Day, an dem die meisten Coronamaßnahmen fallen, wird es wohl in vielen Bundesländern doch nicht geben. Eigentlich soll am Freitag das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet werden. Durch dieses würden die meisten Coronamaßnahmen am 20. März wegfallen. Einige Bundesländer wollen nun aber aufgrund der hohen Inzidenzzahlen von einer Übergangszeit Gebrauch machen und die Coronaregeln bis Anfang April beibehalten.

Angesichts dieser unübersichtlichen Lage haben wir die Handelsblatt-Leserschaft gefragt, welche Lockerungen sie derzeit für vertretbar und welche für verfrüht halten. Dabei erachten viele Leserinnen und Leser vor allem die Maskenpflicht als wichtig. So schreibt eine Leserin: „Die Pflicht, Masken zu tragen, steht in keiner Relation zu dem, was passieren kann, wenn wir sie nicht tragen.“ Grundsätzlich sähe ein Teil Lockerungen eher kritisch: „Auch wenn die Situation in den Krankenhäusern noch händelbar ist, muss nichts provoziert werden“, schreibt etwa ein Leser.

Aber es gibt auch Leser, die alle Coronaregeln uneingeschränkt fallen lassen würden. So findet ein Leser, dass den Bürgern nach zwei Jahren nun Vertrauen geschenkt und Selbstverantwortung zurückgegeben werden sollte. Ein Teil der Lockerungsbefürworter würde aber auch Schutzmaßnahmen in Krankenhäusern und Altenheimen aufrechterhalten. Aus den unterschiedlichen Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir hier für Sie eine Auswahl zusammengestellt.

Testpflicht und Maskenpflicht erhalten

„Testpflicht und Maskenpflicht (mindestens FFP2) sollten in der ganzen Bundesrepublik erhalten bleiben. Das Tragen einer Maske schmerzt nicht, verhindert die Ausbreitung des Virus und ist eine sinnvolle, kostengünstige Maßnahme, die auch vulnerable jüngere Menschen, zum Beispiel mit Immunsuppression oder Krebserkrankungen, und deren Familien vor Freunden schützt, die ihnen das Virus nach Hause bringen könnten.



Wenn maskentragende Mitarbeiter in den Büros verhöhnt werden und sich rechtfertigen müssen, wenn sie eine Maske tragen, und Handwerker, Lieferdienste usw. nicht bereit sind, beim Betreten der Wohnungen und Häuser eine Maske zu tragen, und dies mit persönlicher Freiheit begründen, läuft etwas grundlegend falsch in unserer Gesellschaft.“

Doris Krämer-Christmann

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bitte keine Zwänge mehr

„Schweden hat eine Inzidenz von unter 100 und steht europaweit am besten da. Von Deutschland verlacht und kritisiert. Das Virus lässt sich nicht aufhalten, wie jetzt in China und Südostasien zu sehen ist. Deswegen sollten alle Corona-Regeln uneingeschränkt fallen. Jeder darf natürlich Maske tragen, sich impfen lassen, Abstand halten … aber bitte keine Zwänge mehr.“

Stefan Kraus

Sehe ich keine Masken mehr, vergesse ich Corona

„1. Lockerungen der Corona-Regeln insgesamt führen zu Lockerungen im Umgang mit Corona. Das ist einfach so. So funktioniert das Gehirn. Sehe ich keine Masken mehr, vergesse ich Corona. Habe ich keine Einschränkungen mehr, handele ich nicht mehr achtsam. Punkt.

2. Die Pflicht, Masken zu tragen, steht in keiner Relation zu dem, was passieren kann, wenn wir sie nicht tragen. Also: Tun, was Ärztinnen und Ärzte im Dienst sowieso immer tun, wenn sie Menschen begegnen. Maske tragen. Wir sind schließlich keine Jammerlappen.

3. Wenn ich Menschen in Innenräumen (ob im Büro oder privat oder im Restaurant) begegne, sollte ich mich vorher testen lassen. Das gibt mir und anderen das Gefühl, aus Respekt alles getan zu haben, was möglich ist, meine Umwelt zu schützen. Verzichte ich darauf, handle ich fahrlässig.

4. Nur weil vielleicht 95 Prozent der aktuellen Corona-Erkrankungen milde verlaufen – es gibt diese fünf Prozent der Verläufe, die Long-Covid und andere Einschränkungen nach sich ziehen. Wollen wir verantworten, dass wir Menschen derart gefährden? Nur weil unsere Nachbarin überhaupt nix gemerkt hat?

5. Und dann zu guter Letzt: Die gefährlichsten Fehleinschätzungen, die durch unsere eigene Wahrnehmung entstehen – ich wundere mich, dass die Themen ,confirmation bias‘, Dunning-Kruger-Effect und kognitive Dissonanz bei der Entstehung von ,Glaubenssätzen‘ nicht öfter erwähnt werden – zu komplex?“

Irene Nehrkorn-Kayn

>> Lesen Sie hier unseren Kommentar zum Thema: Das Neue Infektionsschutzgesetz ist der Tiefpunkt der Corona-Politik

Warum durften Diskotheken und Vergnügungspaläste öffnen?

„Da nach wie vor Kitas, Schulen und andere Bildungseinrichtungen geschlossen werden, in vielen Bereichen Personal in Massen ausfällt, kann ich nicht nachvollziehen, warum Diskotheken und andere Vergnügungspaläste unter solch laschen Bedingungen öffnen durften, Köln und Karneval haben es doch bewiesen, dass es bei solch hohen Inzidenzen NICHT funktioniert! Auf der anderen Seite gilt in Fernzügen nach wie vor ein FFP2-Regime, wobei da keiner umherläuft und brüllt! Das könnte über Sitzplatz und Reservierungspflicht besser gelöst werden, zumal doch der Individualverkehr auch noch reduziert werden muss (Klimawandel).“

Manfred Ostertag

Status einer „normalen“ Ansteckungskrankheit

„Covid sollte den Status einer ‚normalen‘ Ansteckungskrankheit erhalten. Schutzmaßnahmen könnte man in Krankenhäusern und Altenheimen aufrechterhalten, ansonsten zur Tagesordnung übergehen. Ungeimpften sollte man mit milden Sanktionen die Entscheidung zur dringend notwendigen Impfung erleichtern.“

Hannes Streng

Solidarität und Verantwortung

„Die jetzt angekündigten ‚Erleichterungen‘ sind in Anbetracht der aktuellen Inzidenzen sowie der steigenden Krankenhausbelegungen mit Covid-Patienten nicht tragbar. Dies alles, da eine Vielzahl von Bürgern nicht bereit ist, sich impfen zu lassen, was sowohl für diese als auch alle anderen Mitmenschen der beste Schutz wäre.

Selbst wenn einzelne Bundesländer die ‚Übergangsfrist‘ bis 2. April 2022 nutzen und zumindest teilweise verlängern, wird sich in dieser Zeit die Situation nicht dermaßen verbessern, dass es danach ‚wie weggeblasen‘ ist; was ist danach, außer eine unsichere Rechtslage? Auch ich sehne mich wieder nach allem, was wir vor Corona uneingeschränkt machen konnten, aber in derartigen Zeiten sind Solidarität und Verantwortung gefragt. So schmerzlich das auch im Einzelfall sein mag.“

Wolfgang Guter

Masken tun nicht weh

„Wenn alle Teilnehmer FFP2-Masken tragen, liegt der Schutz des Einzelnen bei 96 Prozent, und damit deutlich höher als bei jeder Impfung oder Boosterung. Masken tun nicht weh. Mit dem Wegfall der Masken werden die Schwachen und Schwächsten der Möglichkeit eines freien Lebens beraubt, es gibt nur noch das freie Schwer-Erkranken oder freies Sterben. Und all das aus offensichtlichem, rücksichtslosem, populistischem Streben der Politiker.



Ein großer Zähler für die Corona-Toten nach diesem ‚Tag der Schande‘ im Plenarsaal des Bundestages sollte die Abgeordneten immer daran erinnern – ‚Tag der Schande‘ ist erstens deutsch und zweitens passender als ‚Freedom Day‘.“

Andreas Oczko

Aufhebung aller Maßnahmen

„Vollständige Aufhebung aller Maßnahmen ist absolut angemessen. Trotz strengster Maßnahmen steht Deutschland im EU-Vergleich schlecht da, die tatsächliche Wirkung des bunten Maßnahmenmix bleibt fraglich. Impfquote wird durch Maßnahmen nicht weiter erhöht und Impfung schützt nachweislich nicht vor Ansteckung, auch nicht vollständig vor schwerem Verlauf.

Den Bürgern sollte deswegen nach zwei Jahren nun Vertrauen geschenkt werden und sowohl die Selbstverantwortung als auch die vollständige (Bewegungs-)Freiheit zurückgegeben werden. Gegen einen gezielten Schutz der vulnerablen Gruppen, jedoch ohne Zwangsverpflichtung der restlichen Bevölkerung(smehrheit) spricht weiterhin nichts.“

Peter Krieger

Einen Teil der Maßnahmen beibehalten, einen Teil aufheben

„Mein Vorschlag: Beibehaltung der Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Beibehaltung der mühsam erarbeiteten Hygiene-Konzepte für Restaurants, Konzertsäle, Sportveranstaltungen usw. Alle anderen Maßnahmen wie Impf- oder Testpflicht aufheben. Testpflicht nur für kritische Einrichtungen wie Krankenhäuser und Altenheime.“

Rainer Kromarek

Infektionsschutzgesetz verlängern

„1. Das Infektionsschutzgesetz einfach vier Monate verlängern – und nach drei Monaten prüfen, ob wir uns eine Lockerung erlauben dürfen.

2. Maßstab soll dabei die Belastung der Intensivbetten sein.

3. Die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden muss weiterhin bestehen bleiben – gerne auch über die vier Monate hinaus.

4. Restaurants und Märkte mit einem klarem Hygienekonzept (die meisten haben schon ein Konzept) öffnen und arbeiten wie bisher.

5 …und Impfgegner und Corona-Leugner sollten sich an Churchill halten – , ... denk zweimal nach … bevor du nichts sagst‘ – denn denken hilft!“

Reinhold Narewski

Bürger in ihre Eigenverantwortung übergeben

„In meinem persönlichen Umfeld stelle ich vermehrt fest, dass die Testungen nur eine Scheinsicherheit geben. Trotz enormer Inzidenzwerte ist unser Gesundheitssystem nicht überlastet. Jeder hatte die Möglichkeit, sich durch Impfungen zumindest vor schweren Verläufen zu schützen. Es wird Zeit, alle Maßnahmen zu beenden und den Bürgern den Umgang mit diesem nie mehr verschwindenden Virus in ihre Eigenverantwortung zu übergeben.“

Hubert Pürner

Der Schutz vor Corona wird zum IQ-Test

„Was hindert einen mündigen und vernünftigen Bürger daran, nur weil Vorschriften wegfallen, sich freiwillig zu impfen, sich regelmäßig testen zu lassen und, wenn es eng wird in der Öffentlichkeit oder im Büro, eine Maske zu tragen?“

David A. Merbecks

Nichts provozieren

„Die angestrebten Änderungen der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, insbesondere der Wegfall der Maskenpflicht, sind für mich derzeit absolut nicht nachvollziehbar!



Auch wenn die Situation in den Krankenhäusern noch händelbar ist, muss nichts provoziert werden. Was spricht denn dagegen, die aktuellen Regeln bundesweit zu verlängern, anstatt wieder einen riesigen Fleckenteppich aufgrund der möglichen ‚Sondermaßnahmen‘ zu schaffen?“

Stefan Alm

In der vergangenen Woche debattierte die Handelsblatt-Leserschaft, wie ein Sondervermögen für die Bundeswehr genutzt werden sollte. Lesen Sie eine Auswahl der Kommentare.



Wenn auch Sie sich im Forum zu Wort melden möchten, schreiben Sie uns einen Kommentar zu dem Wirtschaftsthema, das Sie diese Woche am meisten beschäftigt. Per E-Mail an [email protected] oder auf Instagram unter @handelsblatt.