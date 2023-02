Leserdebatte Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Was nun?

Welche Erinnerungen hat die Handelsblatt-Leserschaft an den Beginn des russischen Angriffskrieges? Welche Hilfen braucht die Ukraine weiterhin? Darüber debattieren unsere Leserinnen und Leser.

Düsseldorf „Ich dachte, der Putin fängt doch keinen Krieg an, mitten in Europa, so dumm kann der nicht sein – falsch gedacht“, beschreibt ein Leser seine Gedanken vor einem Jahr, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann. Da dieser nun bereits ein Jahr währt, haben wir die Handelsblatt-Leserschaft unter anderem gefragt, welche Erinnerungen sie an den Beginn des Kriegs haben.

Ein Leser fasst seine Erfahrung so zusammen: „Früh im Berliner Hotel als Erstes Onlinezeitung lesen, alles ruhig, duschen, Fernsehen an und der Krieg ist losgegangen.“ Im Frühstücksraum habe Totenstille geherrscht, es sei „unheimlich“ gewesen. Das, was sich in zahlreichen Zuschriften widerspiegelt, sind Unglaube und Schock. So schreibt ein anderer Leser, dass der 24. Februar bis zum vergangenen Jahr sein Freuden- weil Geburtstag gewesen sei. „Bis an mein Lebensende wird diese Freude durch den Angriffskrieg Russlands getrübt bleiben.“

Daneben haben wir die Handelsblatt-Leserschaft gefragt, wie die Ukraine weiter unterstützt werden sollte. Dabei plädieren einige vor allem für weitere militärische Hilfen: „Die Ukraine muss sehr beschleunigt nach dem Motto ‚Nicht kleckern, sondern klotzen‘ weiter mit bestem Gerät vor allem aus Deutschland unterstützt werden“, schreibt ein Leser. Ein anderer fordert, dass die Rüstungsindustrie schneller hochfahren müsse.

„Aber nur Waffen liefern, ohne auf Verhandlungen zu drängen, scheint mir zu wenig, zu einfach“, findet ein anderer Leser. So ähnlich sieht es auch eine Leserin: „Letztmalig im Mittelalter entschieden sich Kriege auf dem Schlachtfeld. Heute endet ein Krieg immer in Friedensverhandlungen am großen Tisch.“ Deshalb sollten ihrer Meinung nach Verhandlungen jetzt beginnen.

Verändert hat sich für einen Leser durch den Krieg der sichtbare Zusammenhalt in den Demokratien der westlichen Welt. Das lasse ihn hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Ein anderer hofft, dass in Deutschland nun, was wirtschaftliche Abhängigkeiten und deren Risiken anbelangt, eine realistische Einschätzung vorherrscht.

Aus den Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Im Frühstücksraum herrschte Totenstille

„Am 23. Februar hatten wir ein Geschäftsessen in Berlin, es waren sehr angenehme Menschen, wir hatten einen schönen Abend, jedoch wurde sehr viel darüber spekuliert, ob es zum Krieg kommt oder nicht. Am Nachbartisch saßen, nach dem Reden zu urteilen, ‚Insider‘, die genau wussten, dass Putin das nicht tut.

Am 24. Februar 2022 hatten wir in Gotha in Thüringen Grundsteinlegung für ein neues Bürogebäude von 1000 Quadratmetern und zwei Hallen mit 2400 Quadratmetern für Produktion und Lager. Früh im Berliner Hotel als Erstes Onlinezeitung lesen, alles ruhig, duschen, Fernsehen an und der Krieg ist losgegangen. Im Frühstücksraum Totenstille, alle Gäste haben auf ihre Handys geschaut, Nachrichten mit ihren Familien, Freunden und Bekannten geschrieben, es war unheimlich.

Auf der Fahrt von Berlin nach Gotha zum Spatenstich Gänsehaut, als im Radio von dem neuen ‚Das war noch vor dem Krieg‘ gesprochen wurde. Ich hatte genug Zeit, mir auszumalen, was das bedeuten kann.“

Bernd Neupert

Kriege enden heutzutage am Verhandlungstisch

„Die Ukraine braucht Hilfe, allerdings Hilfe bei der Friedensfindung und keine härteren Waffen. Letztmalig im Mittelalter entschieden sich Kriege auf dem Schlachtfeld. Heute endet ein Krieg immer in Friedensverhandlungen am großen Tisch.

Warum dann nicht jetzt diese Verhandlungen, denn irgendwann müssen sie kommen? Warum erst irgendwann, wenn noch einmal unzählige Menschen gestorben, versehrt, ausgebombt und traumatisiert sind?

Es ist immer leicht und verantwortungslos, wenn hier, in dem im Augenblick noch sicheren Deutschland, nach einem unrealistischen Sieg der Ukraine verlangt wird und man selbst sein Leben und Haus nicht gefährdet sieht. Mir kommt es vor, dass viele den Krieg als eine spannende Alternative zu ihren Computerspielen sehen, in denen sie sich austoben. Sollen alle, die den Krieg weiter befürworten, sich dann lieber so ein Spiel kaufen, als durch Meinungsäußerung andere weiterhin in den Krieg schicken.“

Cornelia Altmeyer

Das Verharren auf Maximalpositionen ist kontraproduktiv

„Ein guter Kompromiss ist dadurch gekennzeichnet, dass beide Seiten heulen und sich gleichzeitig über das Erreichte freuen und sich als Verhandlungssieger fühlen. Das Verharren auf Maximalpositionen und Einfordern unrealistischer Vorbedingungen ist kontraproduktiv. Die Zeche für diesen heroischen Starrsinn zahlen – wie fast immer – die einfachen Menschen, sei es die ukrainische Bevölkerung oder russische Einfachsoldaten.

Im Nahen Osten und andernorts lässt sich studieren, wohin verhärtete ‚Ich habe recht‘-Positionen führen: zu unerträglichem Leid der Zivilbevölkerung, Frauen, Kinder und Alte zuallererst!

Gleichwohl muss das militärische Patt gehalten werden! Aber nur Waffen liefern, ohne auf Verhandlungen zu drängen, scheint mir zu wenig, zu einfach!“

Rolf Rimbach

Große Angst

„Am 24. Februar waren mein Mann und ich auf dem Weg von Oberschwaben nach Niederbayern, um unsere Tochter, die in Passau studiert, zu besuchen. Auf der vierstündigen Fahrt dorthin lief das Autoradio, es war sonnig, wir waren voller Vorfreude.

Halbstündlich wurde auf einmal in den Nachrichten von einem Angriff auf die Ukraine und ersten Kampfhandlungen mit Zerstörungen durch Russland gesendet. Mir liefen ständig die Tränen herunter, und ich hatte sehr große Angst, dass wir in einen Krieg hineingezogen würden, da immer wieder von der Nato gesprochen wurde. Andererseits waren meine Gedanken, dass alles in Kürze vorbei sein würde.

Im Hotel angekommen, haben wir sofort den Fernseher eingeschaltet und uns die endlosen Berichterstattungen darüber angeschaut.“

Marlene Baumeister

Zwei Erkenntnisse

„Der Krieg begann weder am 21. noch am 24. Februar 2022, sondern acht Jahre zuvor, wenn man alle Fakten bewertet. Dieses habe ich ehrlicherweise erst gelernt, als im März 2022 eine halbe ukrainische Familie für einige Wochen bei uns einzog. Zwei Erkenntnisse habe ich aus dem Krieg gewonnen:

Einerseits erstaunt es mich, welche Inkompetenz wir uns bezüglich unserer eigenen Sicherheit in der ganzen Gesellschaft geleistet haben und dass wir innerhalb eines Jahres den Hebel immer noch nicht umgelegt haben. Den Preis dafür zahlen die Ukrainer mit Blut.

Hingegen in der Wirtschaftspolitik können wir langfristig global planen, in einer Krise reagieren wir wahnsinnig schnell und stellen unsere gesamte Energieversorgung in zehn Monaten vollständig um. Den Preis bezahlen wir mit Inflation.

Wir leben ein gutes Leben auf dem Rücken anderer und sind uns dessen nur teilweise bewusst.“

Sven Jaush

Der erste Jahrestag wird wohl leider nicht der letzte sein

„Die Ukraine braucht momentan vor allem eines: militärische Ausrüstung.

Der Ukrainekrieg hat schmerzlich deutlich gemacht, dass sich Europa zu lange von den Segnungen der Friedensdividende hat blenden lassen. Leere Munitionslager und fehlende militärische Ausrüstung von der Splitterschutzweste bis hin zum Kampfpanzer sind die Folge.

Wer der Ukraine helfen möchte, muss die Rüstungsindustrie schneller hochfahren. Die deutsche Industrie muss sich dieser Herausforderung gemeinsam annehmen. Nur so kann die Ukraine der militärischen Aggression weiter trotzen, denn der erste Jahrestag des Krieges wird wohl leider nicht der letzte sein.“

Holger Rabbe

Nicht kleckern, sondern klotzen

„Ich habe mich am Tag des Angriffs nur gewundert, wie Russland mit ca. 150.000 Soldaten das komplette Land Ukraine unterwerfen will. Der bisherige Verlauf zeigt auch die operative Unfähigkeit der russischen Streitkräfte einschließlich ihrer militärischen Führung.

Die Ukraine muss sehr beschleunigt nach dem Motto ‚Nicht kleckern, sondern klotzen‘ weiter mit bestem Gerät vor allem aus Deutschland unterstützt werden.

Verändert hat sich für mich durch diesen Krieg positiv der sichtbare Zusammenhalt in den Demokratien der westlichen Welt. Das lässt mich hoffnungsfroh in die Zukunft blicken.“

Robert Gareißen

Realistischer Blick auf Wirtschaftsbeziehungen

„Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat insbesondere den Deutschen deutlich vor Augen geführt, dass wirtschaftliche Beziehungen einen größenwahnsinnigen Diktator nicht davon abhalten können, seine Machtgelüste auszuleben. Koste es, was es wolle.

Meine Hoffnung ist, dass unser Glaube (oder unsere verzweifelte Hoffnung?), ‚Wandel durch Handel‘ bewirken zu können, nun insbesondere mit Blick auf Chinas Großmachtfantasien sein Ende gefunden hat und einer realistischen Einschätzung der Risiken weicht. Im aktuellen Krieg muss Deutschland alles tun, um gemeinsam mit den EU- und Nato-Verbündeten die Ukraine so weit zu stärken, dass sie in der Lage ist, die russischen Truppen aus dem eigenen Land vollständig hinauszuwerfen. Dazu gehören Lieferungen von Material aller Art, also Waffen, Munition und Hilfsgüter, aber auch finanzielle Unterstützung für Erhalt und Wiederaufbau der Infrastruktur.

Ein solcher internationaler Zusammenhalt ist nicht nur wichtig, um Putin und seine Mörderbande in die Schranken zu weisen, sondern auch, um anderen Ländern wie China zu zeigen, dass die Welt nicht unbeteiligt zusieht, wenn Gräueltaten und Kriegsverbrechen begangen werden.“

Roland Stamm

Das wird ernst, sehr ernst!

„Ich werde es nie vergessen: Zum Manöver waren 150.000 Russen aufmarschiert, da war mir klar, das wird ernst, sehr ernst! Also fast so viele Soldaten, wie die Bundeswehr insgesamt hat, waren beim ‚Manöver‘ dabei.

Plötzlich war mir klar, wie nah die Ukraine ist. Ich dachte, der Putin fängt doch keinen Krieg an, mitten in Europa, so dumm kann der nicht sein – falsch gedacht!“

Christian Gruber

Den Geburtstag getrübt

„Der 24. Februar war seit 63 Jahren mein persönlicher Freudentag, mein Geburtstag. Bis an mein Lebensende wird diese Freude durch den Angriffskrieg Russlands getrübt bleiben. Belastet durch die humanitäre Katastrophe für die Menschen in der Ukraine und die globale Menschheit.

Wir alle sind gegen den Krieg und die Unterdrückung der Demokratie. Schnellstmögliche, verstärkte, gezielte militärische Unterstützung der Ukraine und parallele Friedensverhandlungen mit dem Diktator Putin müssen dem wahnsinnigen Blutvergießen umgehend ein Ende bereiten. Erst dann kann Frieden und Freude am 24. Februar wiederkehren.“

Markus Heldt



