Leserdebatte Ist die Gegenoffensive der Ukraine der Wendepunkt des Kriegs?

Sollte Deutschland nun Panzer liefern? Darüber debattiert die Handelsblatt-Leserschaft. Lesen Sie hier eine Auswahl der Kommentare.

Mit ihrer Gegenoffensive konnte die Ukraine einige Gebiete zurückerobern. (Foto: Reuters) Ukrainische Soldaten auf einem Militärfahrzeug

Die ukrainische Gegenoffensive ist erfolgreicher als von vielen erwartet. So wurde die russische Armee in einigen Teilen des Landes zurückgedrängt. Aus den Zuschriften von Handelsblatt-Leserinnen und -Lesern ergibt sich ein gemischtes Bild bei der Bewertung der jüngsten Erfolge.

Es gibt einige, die von einem „psychologischen Wendepunkt“ sprechen. Dabei befürchtet allerdings ein Leser, dass Wladimir Putins militärische Reaktion auf die Erfolge der Ukraine „sehr unangenehm“ sein wird, da er sich bemühen werde, sein Gesicht zu wahren.

Andere schöpfen nun wiederum Hoffnung. „Ein wichtiges Zeichen an die Welt, dass man auch übermächtig erscheinende Angreifer mit der richtigen Strategie und modernen Waffen zurückdrängen kann“, schreibt etwa ein Leser. Zudem sei dies ein wichtiger Schritt, um Putin doch noch an den Verhandlungstisch zu bekommen.

Auch ein anderer Leser findet, dass die Gegenoffensive die Ukraine in eine sehr gute Ausgangssituation für mögliche Friedensverhandlungen bringt. Nur: „Welche Glaubwürdigkeit hat eine verbindliche Zusage von Russland?“, drückt er seine Skepsis aus.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Es gibt auch Leser, die in der Offensive der Ukraine noch keinen Wendepunkt des Kriegs sehen. Erst müsse die Ukraine mit genügend schweren Waffen wie Kampfpanzern ausgerüstet werden, findet zum Beispiel ein Leser. „Es gibt wirklich überhaupt keinen Grund mehr, jetzt nicht endlich die gewünschten Panzer an die Ukraine zu liefern, denn das, was jetzt passiert, kann wirklich eine Wende für die Ukraine und für Europa sein“, schreibt ein anderer Leser.

Aus den unterschiedlichen Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Noch kein Wendepunkt

„Die Offensive der Ukraine ist noch kein Wendepunkt des Kriegs. Erst wenn die Ukraine mit genügend schweren Waffen wie Kampfpanzern, ausreichender Munition und einer funktionsfähigen Luftabwehr ausgerüstet ist, kann eine signifikante Wende des Kriegs erreicht werden.

Wir in Deutschland befinden uns bereits ebenfalls in einem Krieg, einem hybriden Krieg, der schon vor dem Angriff auf die Ukraine begonnen hat. Putin hat Deutschland in die Gasfalle gelockt und jetzt zugemacht. Er benutzt Gas als Waffe. Die SPD hat das aber noch nicht kapiert.

Wir müssen die Ukrainer auch mit Leopard- und Marder-Panzern unterstützen, denn sie kämpfen auch für Deutschland. Gewinnt Putin diesen Krieg, wird er nach Osteuropa und letztlich auch nach Westeuropa greifen. Vielleicht ist dann Trump wieder US-Präsident und hat nichts dagegen, denn für ihn ist die EU ein wirtschaftlicher Gegner der USA, der kleingehalten gehört.“

Karlheinz Rein

Haltung zur Lieferung schwerer Waffen überdenken

„Ob die Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive den militärischen Wendepunkt bringen, kann niemand sagen. Sicher aber ist, dass das nur gelingen kann, wenn die Ukraine massiv mit schwerem Gerät unterstützt wird und dass es gelingen muss, wenn Europa nicht in ein düsteres Zeitalter zurückfallen möchte. Vor 80 Jahren hatte Hitler den Willen, die Fähigkeit und die Entschlossenheit der westlichen Alliierten massiv unterschätzt, und das hat ihn – zum Glück für uns Nachgeborenen – zu Fall gebracht. Wir sollten Putin die gleiche Lehre erteilen.

Unser Kanzler, der einst den Wehrdienst verweigerte – sei es nun aus Bequemlichkeit, aus Feigheit oder aus überzeugtem Pazifismus –, muss seine Haltung zur Lieferung schwerer Waffen überdenken, sonst ist er fehl am Platze. Die Lage verlangt Mut und Entschlossenheit und nicht Ängstlichkeit und Zögerlichkeit.“

Peter Hermsdorf

>> Lesen Sie dazu unser Interview: Der lettische Militärstratege Toms Rostoks erwartet, dass die Ukraine zurückeroberte Gebiete halten kann – und erklärt, wem der Winter den größten Vorteil bringen dürfte.

Natürlich müssen Panzer geliefert werden

„Die Ukraine, ein Deutschland total unbekanntes Land, kenne ich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit seit 26 Jahren.

Das deutsche Desinteresse an der Ukraine hat mich immer irritiert, und nur durch die russische Aggression muss man sich plötzlich mit diesem Land beschäftigen. Eine Million Frauen und Kinder sind nach Deutschland geflohen, sie vertrauen uns und sie wollen zurück nach Haus.

Natürlich müssen diese Panzer geliefert werden. Die deutsche Feigheit, als ‚Leader‘ zu entscheiden, ist beschämend.“

Beate Schober

Ein psychologischer Wendepunkt

„Die Gegenoffensive der Ukraine ist ein psychologischer Wendepunkt für Russlands Kriegsführung.

Putin wird sich bemühen, sein Gesicht zu wahren. Die militärische Reaktion kann deshalb sehr unangenehm werden.“

Justus Ständer

Ein wichtiges Zeichen und ein wichtiger Schritt

„Ein wichtiges Zeichen an die Welt, dass man auch übermächtig erscheinende Angreifer mit der richtigen Strategie und modernen Waffen zurückdrängen kann. Dazu ein wichtiger Schritt, um den Aggressor doch noch an den Verhandlungstisch zu bekommen!“

Dennis Wendt

Hocheffektive und präzise Raketenabwehrwaffen liefern

„Die Bundesregierung und in ihr besonders die SPD disqualifiziert sich zusehends durch ihr zögerliches Verhalten bezüglich der Lieferung schwerer Waffen.

Aber nicht nur deshalb, sondern auch bezüglich des unqualifizierten Umgangs mit der Energiekrise machen wir uns im Ausland lächerlich und gefährden unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Basis.

Vielmehr müsste Deutschland neben den gewünschten schweren Waffen auch hocheffektive und präzise Raketenabwehrwaffen schnellstmöglich liefern, um den zu erwartenden Gegenattacken der Russen auch auf andere Städte der Ukraine wirksam begegnen zu können.“

Hans-Dieter Martin

Kein „Diktat-Frieden“

„Die erfolgreiche Gegenoffensive der Ukraine bringt diese in eine sehr gute Ausgangssituation für mögliche Friedensverhandlungen.

Somit wird nicht Russland seine Bedingungen als Grundlagen definieren, sondern die Gespräche könnten konstruktiv auf ‚Augenhöhe‘ stattfinden.

Es würde kein ‚Diktat-Frieden‘ im Raum stehen, sondern vielmehr ernsthafte Gespräche zwischen beiden Parteien.

Die wichtigste Frage aller Fragen ist meiner Meinung nach: Welche Glaubwürdigkeit hat eine verbindliche Zusage von Russland?“

Daniel Böckenhaupt

Die maximale Blöße

„Schon wieder gab sich Olaf Scholz

die maximale Blöße.

Klein ist er nicht nur von Statur,

ihm fehlt auch jede Größe!“

Oliver Dange

Die Wende im Krieg

„Ja, es ist die Wende im Krieg eines paranoiden, kleinwüchsigen Möchtegern.

Seine räuberische, korrupte, faschistoide Soldatenbande fällt auseinander. Sie ist der westlichen Militärtechnik und dem Mut der Ukrainer blamabel unterlegen.

Empfindliche Verluste an Material und Menschen an der Front, internationale Ächtung, Folgen der Sanktionen, Einnahmenentfall und die innere Zersetzung in seinem unfreien Polizeistaat werden durch die Macht der reichen Oligarchen zu einer politischen Wende in Russland führen.“

Jannis Vassilatos

>> Lesen Sie dazu: Verhandeln oder eskalieren? Putin nach militärischen Rückschlägen unter Druck

Keinen Grund mehr, Panzer nicht zu liefern

„Es gibt wirklich überhaupt keinen Grund mehr, jetzt nicht endlich die gewünschten Panzer an die Ukraine zu liefern, denn das, was jetzt passiert, kann wirklich eine Wende für die Ukraine und für Europa sein.

Der Bundeskanzler Olaf Scholz verletzt seinen Amtseid und gefährdet die Deutschen, die Ukrainer und die Europäer insgesamt, wenn nicht jetzt sofort die Genehmigung für die angefragten Panzerlieferungen erfolgt.

Wie verirrt müssen der Kanzler, die Verteidigungsministerin und insbesondere Kevin Kühnert sein, weiter mit widerlegten Argumenten nicht liefern zu wollen, um den Massenmörder und Kriegsverbrecher Putin nicht unnötig zu reizen?

Als Arzt, der Kranke heilt, fällt mir dazu einfach nichts mehr ein.“

Thomas Konstantin Speich

Der politische Druck auf Scholz erhöht sich

„Immer mehr Politiker möchten der Ukraine bei ihrer Befreiung der besetzten Gebiete helfen. Nur unser Bundeskanzler scheint nicht gewillt zu sein, auch schwere Waffen wie den Panzer Leopard zu liefern.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ließ verkünden, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, auch um unsere Freiheit zu verteidigen.

Von Scholz hört man derweil nur den Standard-satz, dass die Ukraine bestehen muss, in welchen Grenzen auch immer.

Der politische Druck auf Scholz erhöht sich, sogar FDP und die Grünen fordern, die Frage der Panzerlieferung endlich zu klären. Der Kanzler muss leider ‚zum Jagen getragen werden‘.“

Reiner Wolf

Russland einen Ausweg ohne gefährliche Trotzreaktion bieten

„Die Bundesregierung versucht vermutlich, die möglichen Geländegewinne der Ukraine so zu kalibrieren, dass genug Verhandlungsmasse übrig bleibt, um dem geschwächten Russland einen Ausweg ohne gefährliche Trotzreaktion zu bieten.

Panzer könnten hingegen die kriegerische Befreiung des ukrainischen Donbass und der Krim mit deutschen Waffen ermöglichen. Ich denke aber, dass Luhansk und Donezk tatsächlich ukrainisch sind und dass die jahrhundertelang russische Krim für Russland zumindest moralisch so verloren ist wie Ostpreußen heute für Deutschland – dank vergleichbar dummer Angriffskriege.

Deutsche Panzer sollten also zumindest im Donbass und in der übrigen Ukraine helfen; für den Einsatz auf der Krim kann man weitere Bedingungen an Kiew stellen, ähnlich wie jetzt bei den Raketen hoher Reichweite.“

Mark Swindger



Wenn Sie sich zu diesem Thema im Handelsblatt zu Wort melden möchten, schreiben Sie uns einen Kommentar, entweder per E-Mail an [email protected] oder auf Instagram unter @handelsblatt.



Mehr: In der vergangenen Woche schrieben uns Handelsblatt-Leserinnen und -Leser, wie sie zu Liz Truss, der neuen britischen Premierministerin, stehen.