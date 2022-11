Leserdebatte Muss der Kryptomarkt reguliert werden?

Und wie wird das Ende von FTX den Kryptomarkt verändern? Darüber debattiert die Handelsblatt-Leserschaft. Lesen Sie hier eine Auswahl der Kommentare.

Die einst drittgrößte Kryptobörse der Welt musste Insolvenz anmelden. (Foto: Reuters) FTX

Die geringe Regulierung und die hohe Volatilität sind es, die den Reiz für viele Anleger bei Kryptowährungen ausmachen. Dass der auf dem Kryptomarkt gelebte Wilde Westen aber auch seine Gefahren hat, zeigt der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX.

Nach dem spektakulären Aufstieg der Börse kam es zu einem ebenso spektakulären Zusammenbruch. Das Ende von FTX ist unter anderem geprägt von möglicher Veruntreuung, riskanten Finanzwetten, abstürzenden Kursen und einem Hackerangriff. Viele Kunden könnten nun sämtliche Einlagen verlieren.

Kein Wunder also, dass auch unter der Handelsblatt-Leserschaft diskutiert wird, ob der Kryptomarkt mehr Regulierung benötigt. So schreibt ein User: „Die Branche muss erst mal intern aufräumen und die Stühle vor die Tische stellen.“ Der Gesetzgeber sei fast so blind wie die Anleger. Daher muss die Branche anfangen, Regeln zu schaffen. Ein anderer Leser sieht die Verantwortung bei den Nutzern. „Jeder redet vom mündigen Bürger, was voraussetzt, dass der Bürger sich mit dem, was er tut, auseinandersetzt, bevor er es tut.“

Aus den Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Hoffnung auf unreguliertes Kryptogeld

„Ohne Führungspersonen funktionieren keine größeren Organisationen, auch keine Handels- und Anlageplattformen im Kryptobereich. Sind diese Organisationen und ihre Führung nicht in ein verpflichtendes Regelwerk eingebunden, das von unabhängigen Prüfern regelmäßig durchleuchtet wird, bleibt nur die Hoffnung, dass diese Führungskräfte moralisch integer sind, auch nicht der Versuchung des ganz großen Geldes erliegen und auch nicht durch unvorhergesehene Ereignisse peu à peu auf die falsche Seite rutschen – quasi ‚gute Herrscher:innen‘.

Die Hoffnung auf unreguliertes ‚Kryptogeld‘ und die Erfindung der Blockchaintechnik haben durchaus positive Aspekte. Die resultierenden Chancen werden durch unregulierte Märkte, die eben nicht nur ‚gute Herrscher:innen‘, sondern auch jede Menge Glücksritter und Ganoven anziehen, unterminiert.

Auch wenn ich mich selbst immer wieder im ‚normalen‘ Geschäftsleben über empfundenermaßen ‚zu viel‘ Regulierung aufrege, stelle ich fest, dass besonders da, wo es um viel Geld geht und/oder das Geld von ‚kleinen Leuten‘, viel Regulierung da sein muss.“

Ralf R. Sattler

Unnötig wie ein Kropf

„Kryptowährungen – so unnötig wie ein Kropf. Ursprünglich in die Welt gesetzt, um Geldströme für Warenkäufe, zum Beispiel Rohstoffe, ohne Gebühren und ohne unvorhersehbare Wechselkursänderungen von einem Ende der Welt zum anderen zu schicken, sind heute die verschiedenen Kryptowährungen schon lange selbst zu Commodities geworden.

Untereinander so unflexibel wie Dollar zu Euro, Yen zu Rubel etc., steigen und fallen sie wie alle Währungen und haben dabei noch den belastenden Nebeneffekt: ihre energieintensive Herstellung, das sogenannte Mining, für welches Computer Terawattstunden (TWH) an Strom verbrauchen und nochmals TWH an Strom für ihre eigene Kühlung. Energiekrise, Klimakatastrophe gibt es beim Kryptomining scheinbar nicht. 2020 wurden 75 TWH für das Schürfen von Kryptowährungen verbraucht, so viel, wie die Bevölkerung Österreichs (69,9 TWH) oder Portugals (48,4 TWH) 2020 verbrauchte ...

Warum gebietet die Politik dem Treiben keinen Einhalt?“

Robert Strnadl

>> Lesen Sie dazu: Supermodels, Sportstars, Profi-Investoren – Wer nach der FTX-Pleite zu den größten Verlierern zählt

Wer zocken will, soll zocken dürfen

„Warum wird der Ruf nach Regulierung lauter? Jeder redet vom mündigen Bürger, was voraussetzt, dass der Bürger sich mit dem, was er tut, auseinandersetzt, bevor er es tut.

Dass der Handel mit Kryptos mit hohen, oftmals nicht durchschaubaren Risiken behaftet ist, sollte jeder wissen, der in Krypto investiert, und dass man schnell seinen Einsatz verlieren kann, ist genauso Teil des Geschäfts wie die Möglichkeit hoher Gewinne. Wer in relativ unregulierten Märkten zocken will, soll zocken, und darf sich nicht beschweren, wenn es schiefgeht.“

Mathias Zeidler

Riesige Blackbox

„Der Kryptomarkt ist doch eine riesige Blackbox. Fast genauso blind wie der Geldanleger ist auch der Gesetzgeber. Wie und was soll der regulieren? Wo soll er ansetzen? Zwar hat der Krypto-Marktführer Binance mit dem Argument der totalen Intransparenz die Übernahme und Weiterführung der Kryptobörse FTX abgelehnt, sodass die FTX-Story abgehakt ist. Dennoch bleibt für mich Krypto tabu. Auch wenn momentan der Einstieg günstig wäre.

Die Branche muss erst mal intern aufräumen und die Stühle vor die Tische stellen.“

Jan Troje

Bitcoin ist alternativlos

„Vielen Anlegern wird der Grundsatz ‚Not your key – not your coins‘ schmerzhaft bewusst werden. Bitcoins sind in der Blockchain gespeichert. Bei der Börse liegt nur der private Schlüssel, der mir den Zugang ermöglicht.

Der Fall von FTX zeigt einmal mehr, dass man seine privaten Schlüssel nicht in seiner Online-Wallet liegen lassen sollte. Ich nutze den Dip, um nachzukaufen, und gehe fest davon aus, dass Bitcoin in den nächsten Monaten stark steigt, während die Börsenkurse nach unten gehen. Bitcoin ist im Angesicht einer weltweiten Rezession, der ungeklärten Taiwanfrage, der aktuellen Inflation sowie der Pläne der Bundesregierung, Bargeldzahlungen auf 10.000 Euro zu deckeln, alternativlos.“

Dominik Rau

Moderne Tulpenhausse

„Ein Zahlungsmittel, das weder einen Wert noch eine staatliche Garantie enthält oder die eines starken Unternehmens, muss scheitern, denn es steht nichts dahinter als eine Idee. Es ist nur eine Frage der Zeit. Warum lernen die Menschen seit der Tulpenhausse so wenig dazu? Vermutlich stirbt die Gier oder die Hoffnung, anderen etwas abzocken zu können, nie.“

Martin Bruch

Gier durch Vernunft ersetzen

„Der Fall FTX muss und wird den Kryptomarkt verändern, denn Gier sollte durch Vernunft ersetzt werden. Ähnlich wie im Bankensektor brauchen wir eine Regulierung, um den eventuellen Schaden für die Volkswirtschaft zu minimieren. Das Beispiel FTX zeigt mir, wie wenig sinnhaft und hochspekulativ eine Investition in den Kryptomarkt ist. Ich werde sicher nicht in diesen Markt investieren.“

Reiner Koch



Wenn Sie sich zu diesem Thema im Handelsblatt zu Wort melden möchten, schreiben Sie uns einen Kommentar, entweder per E-Mail an [email protected] oder auf Instagram unter @handelsblatt.



Mehr: In der vergangenen Woche debattierte die Handelsblatt-Leserschaft darüber, wie sinnvoll das geplante Bürgergeld ist.