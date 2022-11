Leserdebatte So blicken Handelsblatt-Leser auf den Twitter-Deal

Wird Elon Musk mit der Twitter-Übernahme zu mächtig? Und wie wird sich Twitter nun verändern? Darüber debattiert die Handelsblatt-Leserschaft.

Nach langem Hin und Her hat der Milliardär Twitter doch übernommen. (Foto: Reuters) Elon Musk

Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, versucht er, im Eiltempo den Kurznachrichtendienst umzubauen. Zuerst entließ er einige Topmanager, dann löste er den Verwaltungsrat auf. Für Freitag sind nun wohl laut Medienberichten auch noch Massenentlassungen geplant.

Der Milliardär hat auch bereits strategische Änderungen angestoßen. So müssen etwa Nutzer, die ihr Konto mit einem blauen Häkchen verifizieren wollen, nun acht Dollar im Monat zahlen. Dafür sollen sie zudem weniger Werbung sehen und Zusatzfunktionen wie längere Videobotschaften nutzen können. Ein neu geschaffenes Aufsichtsgremium soll außerdem darüber entscheiden, welche Inhalte auf der Plattform erlaubt sind und welche nicht.

In den Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft äußern sich einige jedenfalls skeptisch gegenüber dem Twitter-Deal. So schreibt ein Leser: „Die privaten Vorstellungen von Elon Musk zu Pluralität, sozialer und liberaler Demokratie sind – mit Verlaub – etwas krude und extrem.“ Deshalb bräuchte es einen Kontrollmechanismus, denn sonst balle sich in Musk „zu viel Macht und Einfluss“.

Ein anderer Leser befürchtet: „Twitter wird wieder zu einem Portal, auf dem sich politische Meinungen und Fake Accounts in Massen tummeln.“ Dabei findet aber ein anderer Leser, dass dies eine freie Gesellschaft aushalten muss, „um nicht in die Nähe einer Zensur gerückt zu werden“. „Sie kann nur, und das bitte konsequent, gegen Gesetzesverstöße strafrechtlicher Art vorgehen und mit aufwendigen Informationsposts gegenhalten – ein schwieriger Balanceakt.“ Es gibt auch Stimmen, die glauben, dass Musk mit Twitter einiges an Geld verlieren wird, es sogar die „schnellste Geldvernichtung der Geschichte“ werden könnte.



Aus den Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Zu viel Macht und Einfluss

„Twitter (aber auch nicht nur) ist ein zu weit verbreitetes, einflussreiches Medium, als dass man es ohne Kontrolleinfluss der pluralen demokratisch verfassten Gesellschaft lassen könnte.

Die privaten Vorstellungen von Elon Musk zu Pluralität, sozialer und liberaler Demokratie sind – mit Verlaub – etwas krude und extrem. Zudem ballt sich in seiner Person zu viel Macht und Einfluss.

Es sollten für die Suche nach Lösungen für demokratische Aufsicht auf die besten Thinktanks und Medienpsychologen zurückgegriffen werden, bevor gesetzliche Regelungen geschaffen werden.“

Klaus Hüttemann

Keine Gefahr für die Demokratie

„Grundsätzlich nein, die Übernahme wird keine Gefahr für die Demokratie darstellen, aber jedoch die Struktur des alteingesessenen Unternehmens grundlegend verändern. Twitter wird wieder zu einem Portal, auf dem sich politische Meinungen und Fake-Accounts in Massen tummeln.

Die Zensur mancher Inhalte wird im Anfangsstadium der Übernahme durch einen Zuschub an neuen und alten Nutzern sowie den versprochenen Wegfall des Zeichenlimits eine schwere Aufgabe, die vom Staat hier unterstützt werden sollte. Zudem müsste man die Selbstdarstellung Musks auf seiner neu gewonnenen Seite kritisch betrachten.“

Florian Wonneberger

Abwarten und beobachten

„Wie der Club of Rome jüngst veröffentlicht hat, besteht zukünftig ein kollektives Problem in der Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion. In diesem Zusammenhang ist die Übernahme von Twitter durch Herrn Musk eine spannende Entwicklung, weil er zukünftig über die veröffentlichten Inhalte entscheiden kann.

Die uneingeschränkte Veröffentlichung von seriösen Fakten ist essenziell für die demokratische Gemeinschaft und darf in keinem Fall, von zum Beispiel Algorithmen eingeschränkt werden. Aus diesem Grund müssen wir die kommende Entwicklung beobachten, um zu erkennen, welche Tendenz sich ergibt.“

Daniel Böckenhaupt

Die schnellste Geldvernichtung der Geschichte

„Herr Musk hat schon eine Reihe Rekorde aufgestellt. Mit dem Kauf von Twitter wird er einen weiteren hinzufügen: die schnellste Geldvernichtung der Geschichte.

Oder:

Ist Elon noch von dieser Welt?

Er hält sich ja für spitze.

Hat manch Rekorde aufgestellt,

auch manche Treppenwitze.

Und mit dem Kauf von Twitter ist

der nächste nun gemacht.

Die schnellste Geldvernichtung je,

wer hätte das gedacht?“

Oliver Dange

Nach der Übernahme hat der Milliardär die Selbstbeschreibung auf seinem Twitter-Account auf „Chief Twit“ geändert. (Foto: Reuters) Twitter-Profil von Elon Musk

Wenn Musk Twitter zugrunde richtet, ist das kein Verlust

„Twitter gehört für mich auch zu den Unternehmen des Internetzeitalters, die nichts, aber auch gar nichts zur Wertschöpfung der Staaten oder zum gesellschaftlichen Nutzen derselben beitragen. Es wird nur immer wieder eine ‚Sau durchs Dorf getrieben‘, und jeder, der meint, etwas dazu sagen zu müssen, schreibt das dann – sofort und unreflektiert.

Leider findet sich vieles daraus in den Schlagzeilen – ebenso unreflektiert. Wenn Musk Twitter zugrunde richtet, ist das wirklich kein Verlust.“

Matthias Moser

Twitter einfach nicht benutzen

„Man braucht Twitter einfach nicht zu benutzen, dann gibt es auch keine Angst vor zu viel Macht bei Elon Musk.“

Klaus Albert

Macht und Nichtwissen

„Twitter und Co. sind immer so einflussreich, wie deren ‚Follower‘ folgen, um nicht zu sagen: so mächtig, wie die Nutzer ignorant sind beziehungsweise alles weiterverbreiten und glauben.

Macht und Nichtwissen sind zu einem gewissen Grad komplementär. Eine freie Gesellschaft muss das aushalten, um nicht in die Nähe einer Zensur gerückt zu werden. Sie kann nur, und das bitte konsequent, gegen Gesetzesverstöße strafrechtlicher Art vorgehen und mit aufwendigen Informationsposts gegenhalten – ein schwieriger Balanceakt.“

Carsten Kayatz

Werbeträger werden davonlaufen

„Elon Musk wird an Twitter Geld verlieren, da ihm in Scharen die Werbeträger davonlaufen werden. Die US-Regierung wird nicht tatenlos zusehen, wie er 112 Millionen Follower in den extremen ,abyss‘ tweeted.

Und wo sie gerade dabei ist, wird auch der reichste Mann der Welt erkennen müssen, dass es sich eben nicht jeder leisten kann, (gerade) mit der amerikanischen Regierung Geschäfte zu machen.“

André Holtkamp



