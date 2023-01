 Leserdebatte: So kommentieren Handelsblatt-Leser den Rücktritt von Christine Lambrecht

War der Rücktritt der Verteidigungsministerin richtig? Und was muss ihr Nachfolger besser machen? Darüber debattiert die Handelsblatt-Leserschaft.

Boris Pistorius (rechts), neuer Bundesverteidigungsminister, und Christine Lambrecht, zurückgetretene Bundesverteidigungsministerin, stehen im Schloss Bellevue nebeneinander. (Foto: dpa) Neuer Verteidigungsminister erhält Ernennungsurkunde

Düsseldorf Als überfällig bezeichnen viele Leserinnen und Leser den Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Als Grund führt ein Leser an, dass sie nie Herzblut für ihre Position empfunden habe. Dazu ergänzt ein anderer: „Als Reserveoffizier kann ich bestätigen, dass die Truppe seit vielen Jahren unter der Führung von Politikerinnen und Politikern leidet, die sich nicht wirklich tief in die Belange der Bundeswehr eingearbeitet haben oder gar einarbeiten wollten.“

Es gibt aber auch Zuschriften, die nicht ganz so hart mit der Verteidigungsministerin ins Gericht gehen: „Frau Lambrecht zieht eine Konsequenz, welche die Politik zunehmend vermissen lässt, nämlich Verantwortung übernehmen und zurücktreten“, schreibt etwa ein Leser und zollt ihr hierfür Respekt. Ein anderer Leser fragt: „Liegt es wirklich an Frau Lambrecht, die in allen anderen Ministerposten, die sie vorher innehatte, eine gute Figur gemacht hat?“ Er vermutet vielmehr auch eine Mitschuld bei der Bundeswehr selbst, so sei die Bundeswehrverwaltung verkrustet.

Wir haben am Dienstagmorgen die Handelsblatt-Leserschaft auch gefragt, was ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin besser machen müsste. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, dass es der bisherige niedersächsische Innenminister Boris Pistorius werden würde.

Jedenfalls sehen viele die Hauptherausforderung darin, die Bundeswehr voranzubringen. Diese müsse sich in eine „gut ausgerüstete, schnell einsatzfähige und schlagkräftige Truppe“ verwandeln, die eine Bereicherung für die Nato sei, meint ein Leser. Auch eine bessere Versorgung der Bundeswehr sowie ein überarbeitetes Beschaffungswesen werden genannt.

Ein anderer Leser würde sich freuen, „wenn man eine Persönlichkeit zum neuen Verteidigungsminister ernennt, der in der Truppe und auch international Akzeptanz findet“. Eine Nähe und ein permanenter Austausch mit den Menschen in der Bundeswehr seien unverzichtbar. Es gibt also „viel zu tun“, wie eine Leserin resümiert.

Aus den Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Überfällig und dringend nötig

„Der Rücktritt von Frau Lambrecht war überfällig und dringend nötig.

Als Reserveoffizier kann ich bestätigen, dass die Truppe seit vielen Jahren unter der Führung von Politikerinnen und Politikern leidet, die sich nicht wirklich tief in die Belange der Bundeswehr eingearbeitet haben oder gar einarbeiten wollten.

Den aktuellen Rücktritt in einer akuten Sicherheitskrise für Europa sollte die Bundesregierung als Chance nutzen, Kompetenz und Willen zur positiven Veränderung als wesentliches Kriterium für die Führung des Verteidigungsministeriums anzusetzen. Auch wenn der Wunsch nach einem erfahrenen Sicherheitspolitiker, wie etwa einem ehemaligen General, in Deutschland leider unrealistisch ist, bleibt die Notwendigkeit einer Führungspersönlichkeit, die nachhaltig die Zukunft der Bundeswehr gestalten will und kann.“

Markus Goller

Hat die Bundeswehr ein ganz anderes Problem?

„Liegt es wirklich an Frau Lambrecht, die in allen anderen Ministerposten, die sie vorher innehatte, eine gute Figur gemacht hat? Oder hat die Bundeswehr ein ganz anderes Problem?



Die Bundeswehrverwaltung, insbesondere das Beschaffungsamt, scheint dermaßen verkrustet zu sein, dass es sich eher selbst verwaltet, als die Truppe mit einer Ausstattung zu versorgen, die sie für ihre Einsätze wirklich benötigt.



Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Frau Lambrecht müsste kompetent und durchsetzungsstark genug sein, um diese Strukturen aufzubrechen. Ob jemand mit diesen Fähigkeiten gefunden wird, erscheint mir zweifelhaft.“

Jürgen Bohne

Respekt hierfür

„Frau Lambrecht zieht eine Konsequenz, welche die Politik zunehmend vermissen lässt, nämlich Verantwortung übernehmen und zurücktreten. Respekt hierfür.

Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin sollte ausreichend Stärke haben, egal welches Geschlecht. Die Truppe muss endlich einmal ernsthaft modernisiert werden, was nur jemand schafft mit entsprechend politischer Stärke. Längst überfällig!“

Uwe K. Franz

Das Trauerspiel ist beendet

„Meine Meinung in fünf Kernthesen zum Thema Lambrecht beziehungsweise Nachfolge:

Der Rücktritt Lambrechts war längst überfällig und hat ein weit über das Maß beschämendes Trauerspiel beendet, das bereits unter Frau von der Leyen seinen unsäglichen Anfang genommen hatte.

Grundsätzlich halte ich die Idee einer Verteidigungsministerin für durchaus begrüßenswert, jedoch sollte sie unbedingt gedient haben. Diesen Job kann man nicht vernünftig machen, wenn man nicht selbst Soldat oder Soldatin war.

Der Nachfolger oder die Nachfolgerin Lambrechts sollte meines Erachtens nach fünf Hauptziele, in Reihenfolge ihrer Priorität, verfolgen: 1. die schnellstmögliche Versorgung der Truppe mit dem Allernötigsten, will meinen mit der bestmöglichen persönlichen Ausrüstung wie Stiefel, Handschuhe, Kopfbedeckungen, Schutz- und Splitterschutz-Kleidung; 2. das Auflegen eines stramm getakteten Plans, um alle Waffengattungen wieder mit ausreichend Munition auszustatten; 3. das schnellstmögliche Wiederinstandsetzen von Basis-Waffensystemen wie Kampfpanzern, Hubschraubern, Flugzeugen und Fregatten; 4. die Beschaffung eines – langfristig einsetzbaren – robusten und absolut zuverlässigen Sturmgewehrs für die Truppe, ohne ‚ideologische‘ Scheuklappen; 5. das Schaffen einer nicht allzu großen, aber hochprofessionellen, hochmotivierten, technisch bestens ausgestatteten Bundeswehr, die sich wieder voll und ganz auf ihre Kernaufgabe, nämlich die Landesverteidigung, konzentrieren sollte.

Hingegen sollte sich die Bundeswehr nicht mehr an unsinnigen, in keiner Weise zielführenden internationalen Einsätzen beteiligen, wie dies etwa in Afghanistan der Fall war.

Schließlich scheint mir die Wiedereinführung einer zeitlich und inhaltlich sehr klar definierten Wehrpflicht – parallel zu dem oben genannten hochprofessionellen Berufsheer, mit der Möglichkeit fließender Wechsel vom Wehrpflichtigen zum Berufssoldaten – überdenkenswert.“

Sven Petran

Forderungen an den Nachfolger

„Gute sachbezogene Arbeit und mehr diplomatische Anstrengungen zur Friedensbildung sind wichtig. Keine Kriegstreiberei, Vorsicht bei Waffenlieferung etc. Nur Diplomatie kann auch Putin zum Stoppen bringen.“

Gerhard Rohde

Kein Herzblut für die Position

„Der Rücktritt war überfällig. Frau Lambrecht empfand nie Herzblut für diese Position. Dass Militär und Verteidigung notwendig sind, wurde von der SPD innerlich lange geleugnet. Auch diese Einsicht wird für die SPD schmerzhaft. Träume sind eine Seite, die Realität eine andere.“

Ferry Wittchen

Es gibt viel zu tun für die nachfolgende Person

„Der Rücktritt Lambrechts war mehr als richtig, er war längst überfällig.

Ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin sollte schwerpunktmäßig eine Qualifikation aus dem Fach Bundeswehr mitbringen – und vor allem Standvermögen. Keine leichte Aufgabe, da die Bundeswehr über Jahrzehnte ebenfalls kaputtgespart wurde, und man in Deutschland einen Bezug zu ihr förderte, es sei fast peinlich oder zumindest überflüssig, eine Bundeswehr überhaupt im Land zu haben. Wie grotesk, stellt sich nun heraus, und wie blamabel, nichts funktioniert, und ein Bürokratieapparat, der selbst die Anschaffung eines Bleistifts zur Formular-Odyssee macht.

Es gibt viel zu tun für die nachfolgende Person, ich wünsche ihr Kraft und vor allem, dass sie weiß, was zu tun ist.“

Iris Zessner

Unnötige Tritte in Fettnäpfe

„Nach dem desolaten Bild, das Frau Lambrecht als Verteidigungsministerin abgegeben hat, war ihr Rücktritt richtig und vernünftig, selbst wenn wenig an ihrem Verhalten wirklich skandaltauglich war. Ihre unnötigen Tritte in Fettnäpfe und die öffentliche Aufregung darüber machten die Lösung der tatsächlichen Probleme so gut wie unmöglich: die Bundeswehr in eine gut ausgerüstete, schnell einsatzfähige und schlagkräftige Truppe zu verwandeln, die eine Bereicherung für die Nato und eine echte Abschreckung für größenwahnsinnige Diktatoren darstellt.

Eine weitere wichtige Aufgabe für Frau Lambrechts Nachfolger oder Nachfolgerin muss auch die engere Abstimmung des Beschaffungswesens mit den europäischen und den Nato-Verbündeten sein, um die Anschaffung und Wartung von Material kostengünstiger zu machen. Das gilt auch für IT- und Kommunikationssysteme sowie die Cyberabwehr.“

Roland Stamm

Der richtige Schritt

„Jedes Ministeramt muss Führungsstärke, Entschlossenheit und Fachkompetenz ausstrahlen, all das sind Eigenschaften, an welchen es Lambrecht während ihrer verkürzten Amtszeit mangelte.

Ihr Nachfolger muss diese Eigenschaften überzeugender ausstrahlen. Dabei geht es auch darum, die verloren gegangene Transparenz des Verteidigungsministeriums wiederzubeleben. Mehr denn je sind diese genannten Eigenschaften in Sachen Ukraine, Bundeswehr usw. gefragt, um Lösungsansätze im Dilemma zu finden.

Der Rücktritt von Frau Lambrecht war damit also der richtige Schritt, um nach innen und außen ein Zeichen für Reflexion, Eingeständnis und möglichen Fortschritt zu setzen.“

Lucía Masiá

Blick nach vorn

„Blick nach vorn, nur das zählt: Ich würde mich freuen, wenn man eine Persönlichkeit zum neuen Verteidigungsminister ernennt, der in der Truppe und auch international Akzeptanz findet.

Wie bei einem Unternehmen auch sollte der oberste Dienstherr etwas von der Materie verstehen und den Puls der Truppe spüren können. Dazu wäre eine Nähe und ein permanenter Austausch zu den Menschen in der Bundeswehr unverzichtbar.

Bereits in der Vergangenheit haben Bundeswehr und Deutschland für immerhin circa 40 Milliarden Euro pro Jahr eindeutig zu wenig erhalten.

Ich würde mir Leidenschaft für die verantwortungsvolle Aufgabe wünschen.“

Hans-Peter Brause

Alles keine Leute vom Fach

„Man hatte sich auf Frau Lambrecht als Sündenbock ‚ein- bzw. abgeschossen‘. Ob es ein Innenminister besser macht, muss er noch beweisen. Alles keine Leute vom Fach.

Aber warum nicht endlich mal einen Fachmann? Die Bundeswehr hätte bestimmt eine Auswahl davon, und der oder die würde wenigstens wissen, wo es hakt.“

Inge Grässel



