Leserdebatte Sollte Deutschland sein eigenes Gas fracken?

Deutschland bezahlt viel Geld für ausländisches Gas, statt selbst durch Fracking die eigenen Vorkommen zu nutzen. Die Handelsblatt-Leserschaft debattiert, ob das so bleiben sollte.

Fracking ist in Deutschland vielerorts verpönt. (Foto: IMAGO/Panthermedia) Probebohrung auf Usedom

Unter deutschem Boden lagert womöglich vierzigmal so viel Erdgas, wie Russland jährlich geliefert hat. Doch Fracking gilt in Deutschland als Tabu. Warum eigentlich? Sollte die Industrie mit der umstrittenen Methode auch hierzulande Gas fördern? Diese Frage beschäftigt diese Woche die Handelsblatt-Leserschaft. Das sei der „nächste ökologische Super-GAU“, schreibt uns ein Leser und lehnt Fracking in Deutschland rigoros ab. Dann lieber Atom- und Kohlekraftwerke weiterbetreiben, meint er. Ein anderer Leser hält die deutsche Ablehnung für verlogen. Denn er schreibt: „Wir kaufen das Frackinggas bei den Amis zum drei- bis vierfachen Preis und schippern es mit Schweröl ‚umweltfreundlich‘ nach Europa.“

Andere wiederum finden die ganze Debatte völlig unnötig, da uns Fracking in der aktuellen Situation eh keine Abhilfe bescheren würde. So schreibt ein Leser: „Abhilfe in diesem Winter wird uns Fracking wohl nicht mehr bieten, dafür ist es jetzt zu spät.“

Aus den unterschiedlichen Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Gewisse Doppelmoral beim Fracking

„Es nicht wegzureden, dass eine gewisse Art der Doppelmoral vorliegt, wenn wir auf der einen Seite Frackinggas aus den USA beziehen, auf der anderen Seite jedoch Fracking in Deutschland kategorisch ablehnen – immerhin wären die deutschen Schiefergasvorkommen ausreichend, um unseren Gesamtverbrauch über ein Jahrzehnt lang zu decken (Quelle: UBA).

Was heißt das aber nun konkret: Abhilfe in diesem Winter wird uns Fracking wohl nicht mehr bieten, dafür ist es jetzt zu spät. Zukünftig bleibt das Problem: Wie rechtfertigt man Milliardeninvestitionen in Technologien, denen Jahre zuvor der umweltpolitische Krieg erklärt wurde?“

Jano Wanner

Einseitig geführte Debatte

„Wir sehen auch bei dieser wie auch leider bei anderen neuen Technologien immer mehr die Risiken und selten die Chancen. Energie kommt leider NICHT aus der Steckdose.

Der Energieverbrauch wird weiter steigen, Stichworte dafür sind E-Mobilität und Digitalisierung. Die teilweise idealistische Vorstellung, nur durch erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz die Energieversorgung zu sichern, gefährdet den Industriestandort Deutschland und führt zu Wohlstandsverlusten und dem Abbau des Sozialstaates.

Es ist ein Teil einer einseitig geführten Debatte, und wir müssen uns die Frage stellen, warum Fracking in Deutschland nicht umfassend getestet werden soll, der Bezug von Frackinggas aus anderen Regionen der Welt aber notwendig ist.“

Frank Arnold

Es geht nur um Gewinn

„Die Diskussion um Fracking ist schlichtweg daraus geboren, dass gewisse Investoren oder Firmen hier wieder Gewinne aus einer staatlichen Förderung oder einer Verallgemeinerung der Kosten abgreifen möchten.

Auch ohne Diskussion über die Nachhaltigkeit sind die Investitionen an anderer Stelle – Gasterminals, europaweite Vernetzung der Gaspipelines und Flüssiggastanker – kosteneffizienter.“

Thomas Kreis

Fossile Technik ist Verschwendung

„Öl und Gas sind wie auch Kohle und Atom aus der Vergangenheit … Sonne und Wind schicken keine Rechnungen, gehören keinem Diktator und sind die demokratischen ‚Open Source‘-Quellen der Energiewirtschaft.

Jeder Euro in fossile Technik ist Verschwendung. Wenn FDP, CDU/CSU und AfD mit dieser Vehemenz die neuen Energien fördern würden, wären wir sehr bald raus aus dem Schlamassel!“

Manfred Ostertag

Der nächste ökologische Super-GAU

„Ich war ehrlich gesagt schockiert, dass Fracking in Deutschland überhaupt wieder zum Thema geworden ist.

Nicht ohne Grund wurden vor (ich meine circa zehn) Jahren hier alle Frackingpläne auf Eis gelegt.

In den Vereinigten Staaten gab es zig Berichte, wo in Frackinggebieten statt Grundwasser plötzlich Gas aus Wasserleitungen gekommen ist, was halt enorm gefährlich ist.

Außerdem gab es Absenkungen und Beben in Gebieten, wo gefrackt wurde (soweit ich das mitbekommen habe, passiert das aktuell in der Region um Groningen auch).

So hart es klingt, aber bevor wir hier den nächsten ökologischen Super-GAU in Form von Fracking beginnen, sollten lieber die vorhandenen Ressourcen wie Kohle- oder Atomkraftwerke weiterbetrieben werden.

** NO FRACKING **“

Mirko Hensgen

Fracking ist ein Weg, um unabhängiger zu werden

„Ja, Deutschland sollte fracken und bekäme dadurch eine gewisse Unabhängigkeit.

Es ist schwer ertragbar, dass wir LNG-Terminals bauen, Frackinggas aus den USA unter hohem Verlust wandeln, dann mit viel Energieverbrauch und CO2-Emissionen über den Atlantik schippern und hier wieder zurück in die Urform bringen, wieder mit hohen Verlusten.

Ehrlicher wäre es, hier das Gas direkt zu fördern. Die Verfahren sind erprobt und sicher, so die Expertenmeinung im Gutachten, das der Regierung vorliegt.“

Theo Rennkamp

Wirtschaftlich betrachtet ist Fracking Blödsinn

„Reden wir nicht über die Umweltschäden. Fracking in den USA sollte uns schon aus wirtschaftlichen Gründen ein warnendes Beispiel sein. Es wurden dort über 100 Milliarden Dollar an Investorengeldern verbrannt, ohne dass mit Fracking je freie Cashflows erzielt wurden.

Die Firmenchefs und Investoren haben das erkannt, deshalb stagniert trotz der aktuell relativ hohen Energiepreise die Förderung.

So ein Loch ist schnell gebohrt, die Förderung nimmt beim Fracking aber auch ganz schnell wieder ab. Die Folge: Um die Produktion aufrechtzuerhalten, muss ständig investiert werden.

Die kanadische Ölsandindustrie ist das positive Gegenbeispiel: Gigantische Investitionen vorab, danach über Jahrzehnte konstant hohe freie Cashflows, die wegen der moderaten Sustaining Capex für den Abbau von Schulden, Dividenden und Aktienrückkäufe verwendet werden können.

Wirtschaftlich betrachtet ist es sowieso Blödsinn, bei einem Ölpreis unter konstant 120 US-Dollar pro Barrel auch nur einen Cent in neue Öl- und Gasprojekte zu investieren. Ein ungesundes Verhältnis von Kosten, Risiken und möglichen Erträgen.“

Rainer Kromarek

So werden deutsche Endprodukte zu überteuerten Ladenhütern

„Das ist typische deutsche Verlogenheit. Wir kaufen den Atomstrom bei den Nachbarn, und unsere Atomkraftwerke legen wir still. Wir kaufen das Frackinggas bei den Amis zum drei- bis vierfachen Preis und schippern es mit Schweröl ‚umweltfreundlich‘ nach Europa.

Von den Kosten der LNG-Terminals im Meer reden wir dabei nicht. Zum Profit der überteuerten Energie kommen die überteuerten Rohstoffe. So werden deutsche Endprodukte zu überteuerten Ladenhütern. Tschüss, das war’s.“

Lothar Speer

Ein bisschen Verzicht würde uns nicht wehtun

„Fracking ist die für unsere Umwelt schädlichste Art der Energiegewinnung. Warum nur wird immer wieder versucht, auf gefährliche (Atomkraft) oder umweltzerstörende Formen der Energiegewinnung zurückzugreifen, statt endlich vorbehaltlos auf Sonne, Wind und Wasserstoff zu setzen?

Auch ein bisschen Verzicht würde uns nicht allzu wehtun. Die Bereitschaft des Bürgers wird hier unterschätzt.“

Dr. Berndt Lohmüller

Gefällte Entscheidungen überdenken

„Ich befürworte eine offene Herangehensweise an das Thema Fracking in Deutschland. Die Entscheidung wurde zu Zeiten gefällt, in denen das Gas aus Russland nie zu versiegen schien, eine zweite Pipeline war kurz vor der Fertigstellung.

Wir brauchen Gas weiterhin als Brücke bis 2050, und LNG aus fernen Ländern sowie Wärmepumpen als Teil der Wärmewende werden leider die Häuser und Wohnungen nur teuer wärmen. Es lohnt sich daher allemal, gefällte Entscheidungen zu überdenken.“

Alexander Kleerbaum

Rückwärtsgewandte Weltsicht

„In Deutschland hat sich eine Minderheit zur Meinungsführerschaft aufgeschwungen und handelt politisch aus ängstlichen Motiven vor der Zukunft. Man richtet sich ein und glaubt, alle Gefahren des Fortschritts ausklammern zu können, indem man diese Dinge, wie Fracking und Atomkraftwerke, im eigenen Land mal schön draußen hält.

Für mich zeigt sich hier eine rückwärtsgewandte Weltsicht.“

Hartmut Grimm-Georgi

Energielücken mit AKWs und Kohle schließen

„So, wie Fracking in den letzten Jahrzehnten verteufelt wurde, kann ich dem nichts Positives abgewinnen. Sicher hat es technologische Fortschritte gegeben, aber wie sicher ist es wirklich? Zweckoptimismus ist da nicht angebracht.

Außerdem dauert es auch noch längere Zeit, bis Gas in interessanten Mengen gefördert werden kann. Ich finde es besser, mit alten Techniken, auch AKWs und Kohle, die Energielücken zu schließen und die regenerativen Technologien mit aller Kraft weiter auszubauen.“

Thomas Staggemeier

Unkalkulierbare Risiken von Fracking

„Umfassendes Politikversagen in der bisherigen Energiepolitik mit neuem Politikversagen fortzusetzen kann nicht aus der Krise führen.

Nicht ohne Grund ist das Thema sehr konfliktbeladen, bestehen doch mindestens drei unkalkulierbare Risiken:

1. Beim Fracking werden hochtoxische Chemikalien verwendet, deren Langzeitwirkungen im geologischen Gefüge in keinster Weise – trotz gegenteiliger Behauptungen von interessierter Seite – abgeschätzt werden können.

2. Grundwasserschichten werden allein schon durch die Bohrungen zerstört – Folgen unbekannt.

3. Ähnlich wie bei der Geothermie können flächendeckende Bohrungen für lokale Mini-Erdbeben sorgen, mit Folgen für die Standfestigkeit von Infrastruktureinrichtungen.

Überdies bestehen auch Interdependenzen oben genannter Probleme.“

Joseph Panhoff

