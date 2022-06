Leserdebatte Sollte die Ukraine der EU beitreten dürfen?

Ist ein Beitritt derzeit überhaupt realistisch? Darüber debattiert die Handelsblatt-Leserschaft. Lesen Sie hier eine Auswahl der Kommentare.

Die Ukraine möchte möglichst schnell Teil der EU werden. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Ukrainische und europäische Flagge

„Es ist mir völlig schleierhaft, ernsthaft über einen EU-Beitritt der Ukraine überhaupt nachzudenken“, schreibt ein Leser. So wie er haben auch andere Handelsblatt-Leser ihre Skepsis gegenüber eines EU-Beitritts der Ukraine in ihren Zuschriften geäußert. Denn viele von ihnen erachten es als wichtig, dass die Beitrittskriterien eingehalten werden. Vor allem die Korruption im Land sehen viele Leser als Hinderungsgrund.

Ein Leser schreibt daher, dass die Bedingungen für einen Eintritt nicht aus Eile abgemildert werden dürften, „sonst droht die Ukraine nach einem Beitritt die EU vollends zu spalten.“ Ein anderer Leser ergänzt: „Meines Erachtens leidet die EU bereits jetzt unter einer voreiligen Überdehnung durch Aufnahme von Staaten, die sich nicht vollständig den festgelegten Wertvorstellungen der EU anschließen wollen.“

Aus all diesen Gründen schlägt ein Leser daher eine andere Lösung vor: einen bilateralen Vertrag zwischen der EU und der Ukraine. In diesem könne „Hilfe in politischer, wirtschaftlicher und militärischer Form“ geregelt werden.

Es gibt aber auch Leser, die der Ukraine einen ersten Schritt hin zum EU-Beitrittskandidaten zubilligen würden. „Alles andere würde Russland immer wieder dazu verleiten die Ukraine anzugreifen“, schreibt etwa ein Leser.

Aus den unterschiedlichen Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir hier für Sie eine Auswahl zusammengestellt.

Die Grundbedingungen sind nicht verhandelbar

„Das Beitrittsverfahren kann eventuell beschleunigt werden, muss aber ordnungsgemäß abgewickelt werden. Dabei dürfen die Bedingungen nicht aus Eile abgemildert werden, sonst droht die Ukraine nach einem Beitritt, die EU vollends zu spalten. Die Grundbedingungen sind nicht verhandelbar und müssen weiterhin für alle gelten.“

Peter Kayser

EU leidet bereits jetzt unter einer voreiligen Überdehnung

„Es ist mir völlig schleierhaft, ernsthaft über einen EU-Beitritt der Ukraine überhaupt nachzudenken. Die Ukraine dürfte das korrupteste Land in Europa sein. Seit einem Jahrzehnt besteht ein vom Westen weitgehend ignorierter Grenzkonflikt, der jetzt heißgelaufen ist.

Meines Erachtens leidet die EU bereits jetzt unter einer voreiligen Überdehnung durch Aufnahme von Staaten, die sich nicht vollständig den festgelegten Wertvorstellungen der EU anschließen wollen.



Und nicht zuletzt sollten Gesprächskanäle mit Russland nicht noch weiter verhindert werden.“

Hans-Peter Brause

Bilateraler Vertrag statt EU-Beitritt

„Ein EU-Beitritt der Ukraine kommt auf mittlere Sicht nicht infrage, das Land erfüllt in vielerlei Hinsicht nicht die Beitrittskriterien. Diese wurden in der Vergangenheit zu oft missachtet, was die Entwicklung der EU beeinträchtigt.

In der Zwischenzeit kann ein bilateraler Vertrag zwischen der EU und der Ukraine Hilfe in politischer, wirtschaftlicher und militärischer Form regeln und für Stabilität statt Aktionismus sorgen.

Die Beziehungen zu Russland sind auf absehbare Zeit gestört und können nur auf absolut notwendiger wirtschaftlicher Basis fortgeführt werden. Denn ganz wird die EU nicht auf Rohstoffe von dort verzichten können und es wird ein Russland nach Putin geben.“

Frank Dreilich

Die Ukraine ist ein europäischer Staat

„Die Ukraine ist ein europäischer Staat. Der Wiederaufbau nach dem schrecklichen Krieg kann nur gemeinsam mit der EU gelingen. Die Ukraine muss dann beweisen, dass sie die Bedingungen für die Mitgliedschaft besitzt.



Mit den beginnenden Beitrittsverhandlungen wird sich Russland als asiatischer Staat begreifen lernen müssen. Die EU muss sich zu einem föderalen Gemeinwesen entwickeln, in dem Mehrheitsentscheidungen umgesetzt werden können.“

Michael Montag

Die EU muss generell ihr Aufnahmeprozedere beschleunigen

„Die anhaltende Diskussion zur Aufnahme der Ukraine in die EU halte ich für nicht zielführend. Die Ukraine muss wie alle Anwärter ihre inneren Strukturen den Anforderungen der EU anpassen. Andere Staaten werden über endlose Zeiträume mit der Aufnahmeperspektive hingehalten.

Die EU muss generell ihr Aufnahmeprozedere beschleunigen, um interessierten Staaten einen zeitlich klar abgegrenzten Zeitrahmen vorzugeben. Dieser dürfte nicht länger als zum Beispiel sechs Jahre sein. Vor der Aufnahme weiterer Staaten muss die EU zur Herstellung ihrer Handlungsfähigkeit die Einstimmigkeit für Beschlüsse abschaffen.“

Bernd Mack

Den Sumpf trockenlegen und nicht wässern

„Die ständige Osterweiterung der EU und der Nato ist eines der Hauptprobleme, mit einer Erhöhung der Dosis kann man die Krankheit nicht heilen.



Die Ukraine ist ein äußerst korruptes System. Seit Jahren versickern Gelder in undurchsichtigen Kanälen und tauchen in Panama-Papers teilweise wieder auf. Ein hoher Korruptionsgrad ist in den Augen der EU-Eliten anscheinend eine Qualifikation für den Beitritt. Wir sollten den Sumpf trockenlegen und nicht wässern.“

Klaus Karnatz

Von den EU-Standards einige Jahrzehnte entfernt

„Die bitteren Erfahrungen mit Ungarn oder Polen und der sehr lange Weg, bis diverse Balkanländer die EU-Beitrittskriterien erfüllen, sollten ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, dass die Ukraine von den EU-Standards einige Jahrzehnte entfernt ist. Nicht umsonst liegt sie im Korruptionsranking extrem weit hinten.

Wie will Brüssel den Steuerzahlern der EU-Länder erklären, warum drängende nationale Probleme budgetbedingt vom Tisch fallen, nur um Multimilliarden in ein Land zu pumpen, das allein Putin zerstört hat?!“

Thomas E. Schüller

Aufgrund der Korruption keine zeitnahe EU-Mitgliedschaft

„So lange Korruption eine sehr relevante Größe im Wirtschaftsleben der Ukraine darstellt, macht eine EU-Mitgliedschaft allein deswegen keinen Sinn. Des Weiteren wird die Ukraine auf Jahre wirtschaftlich die Aufnahmekriterien nicht erfüllen können/wollen.

Nur wenn sich die EU künftig als Sozialhilfegruppe versteht, ist eine kurzfristige Mitgliedschaft der Ukraine denkbar.“

Hilmar Marsula

Schritte zusammen mit der Ukraine gehen

„Erstens muss die Ukraine Russland aus dem Land werfen. Zweitens muss die Ukraine die Diktatur der Oligarchen überwinden, Herr Selenski hätte hierzu den Rückhalt! Drittens müssen auch die EU-Mitglieder versuchen, dem ‚zu viel Macht durch Geld‘ ein Ende zu bereiten. Viertens (soll sich) die EU zu einer Demokratie entwickeln ohne Vetorecht.



Fazit: Diese Schritte können zusammen mit der Ukraine gegangen werden, und lieber Geld für Bildung und Soziales als wieder reiner Bau von Infrastruktur …“

Manfred Ostertag

Wir, die EU, müssen die Demokratie ausbauen

„Die Ukraine braucht den ersten Schritt hin zum EU-Beitrittskandidaten. Alles andere würde Russland immer wieder dazu verleiten, die Ukraine anzugreifen. Russland sieht die Ukraine als vermeintlichen ‚Bruderstaat‘, will sie aber am Ende, wie Weißrussland, als Vasallen.

Wir, die EU, müssen die Demokratie ausbauen und die Ukraine endlich dort hinbringen wo sie hingehört: in die Freiheit.“

Stefan Weiß

Ukraine wird eine Krisenregion gegenüber Russland bleiben

„1. Es gab bisher berechtigte Bedenken bezüglich ausgeprägter Korruption.

2. Aus Sicht erforderlicher Restrukturierung und Wiederaufbau interessant.

3. Es wird für lange Zeit eine Krisenregion gegenüber Russland bleiben und erst, wenn auch in Russland ein Wandel zu einer demokratischen Gesellschaft kommen sollte, wären die Voraussetzungen für eine Aufnahme gut.

4. Es wird mindestens zwei Generationen brauchen, wenn der Krieg zu Ende ist, bis wieder entspannte Verhältnisse herrschen können. Bis dahin pendelt die Ukraine zwischen Opferrolle und Kämpfer für Europa mit hohen Ansprüchen.“

Gerhard Perlot

Bedingungen noch nicht erfüllt

„Für die Aufnahme in die EU gibt es viele Verpflichtungen wie Rechtsstaatlichkeit und Abbau von Korruption. Diese Bedingungen sind noch nicht erfüllt, vor allem auch, weil der Präsident Selenski seit drei Jahren Bürgerkrieg im eigenen Land führte.



Eine Aufnahme der Ukraine sollte nicht anderen Beitrittsländern vorgezogen werden, die teils schon Jahrzehnte warten. Hier ist zu hören: ‚Muss man erst von Russland angegriffen werden, um in die EU aufgenommen zu werden.‘“

Peter Zimmermann

Beitrittskandidat ja, aber ...

„Beitrittskandidat wegen mir ja, aber kein weiterer Beitritt in die EU ohne vorherige Änderungen in den EU-Klauseln (zum Beispiel hundertprozentige Zustimmung in wichtigen Abstimmungen).

Die Beziehung zu Russland sollte sich in einigen Jahren wieder normalisieren dürfen – aber nicht unter Putin/Lawrov u. Komplizen.“

Klaus Frericks

Notwendig und richtig

„Es ist absolut notwendig und richtig, der Ukraine die Mitgliedschaft zu ermöglichen.“

Joachim Popp

Schlichtweg völlig illusorisch

„Zum aktuellen Zeitpunkt scheint eine Diskussion über einen möglichen Beitritt der Ukraine völlig überflüssig, weil schlichtweg völlig illusorisch.

Ein möglicher Beitritt der Ukraine dürfte mit als Verhandlungsmasse in die hoffentlich irgendwann stattfindenden Friedensverhandlungen eingebracht werden. Ein Beitritt der Ukraine darf nur nach positivem Abschluss sämtlicher Kapitel des Beitrittsprozesses erfolgen.

Priorität hat die Suche nach Lösungen zur Beendigung des Krieges. Alles andere ist absolut zweitrangig. “

Joachim Sels



