Leserdebatte Sorgt das Neun-Euro-Ticket für Lust oder Frust am Reisen?

Kann es gar den ein oder anderen vom Auto in Bus und Bahn locken? Wir haben die Handelsblatt-Leserschaft gefragt. Hier eine Auswahl der Kommentare.

Die Monatskarte als Reaktion auf die stark gestiegenen Energiepreise wird es von Juni bis August geben. (Foto: dpa) Neun-Euro-Ticket

Düsseldorf Das seit gestern gültige Neun-Euro-Ticket sei „ein Großexperiment mit offenem Ausgang“, schreibt ein Handelsblatt-Leser. Er erwartet aber bereits jetzt „Berichte über Horrortrips in überfüllten, verdreckten und nicht funktionierenden Bahnen“.

So wie er sind einige Handelsblatt-Leserinnen und -Leser noch skeptisch, wie die Verkehrsbetriebe mit den Folgen des Neun-Euro-Tickets fertigwerden. Zum Start des Sondertickets haben Nahverkehrsbetriebe und Deutsche Bahn immerhin fast sieben Millionen Fahrscheine verkauft.

Ein Leser glaubt, dass die Unternehmen „den zusätzlichen Ansturm auf die Züge nicht bewältigen können“. Statt vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen, würden viele Fahrgäste nach der ersten Reise zu der Erkenntnis gelangen: „Lieber zahle ich drei Euro für einen Liter Sprit, als mir eine derartige Fahrt noch einmal anzutun.“

Daher hätten sich einige mehr Vorbereitung gewünscht: „So gut die Idee ist, bevor man die Türen für die Massen öffnet, muss man erst einmal die Kapazitäten schaffen.“ Schon heute seien die Fahrten im Nahverkehr oftmals sehr unangenehm und mangels Reservierungsmöglichkeit auch nicht komfortabel planbar, berichtet ein Leser.

Doch manche Leserinnen und Leser sehen die Initiative auch als Chance. Ein Leser betrachtet das Sonderticket beispielsweise als einen „wichtigen Schritt in die dringend erforderliche Verkehrswende“. So will eine Leserin das Neun-Euro-Ticket als Versuch nutzen, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen: „hoping the best, expecting the worst“.

Ein anderer Leser hat bereits Wochenendausflüge mit seiner Familie geplant, er glaubt aber auch, dass am Ende des Sommers die Schwachstellen des deutschen Bahnsystems sehr offensichtlich sein werden. Doch wenn die Akteure in Politik und Wirtschaft daraus die richtigen Schlüsse ziehen würden, würde es vielleicht auch im ÖPNV mit der Zeitenwende klappen, meint er. Durch die drei Monate könnten die Nahverkehrsbetriebe zudem besser den Bedarf ihrer Kunden abschätzen, glaubt ein anderer.

Aus den unterschiedlichen Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir hier für Sie eine Auswahl zusammengestellt.

Wichtiger Schritt in der Verkehrswende

„Für mich ein wichtiger Schritt in die dringend erforderliche Verkehrswende. Weniger Individualverkehr, insbesondere in den Ballungsgebieten. Der Zeitpunkt ist mit Blick auf die Ferienmonate leider unglücklich gewählt. Ob sich hieraus brauchbare Erkenntnisse (für eine grundsätzliche Akzeptanz und Umsetzbarkeit unter Kosten-Nutzen-Aspekten) erzielen lassen, bleibt abzuwarten.“

Heinz W. Bauer

Ich werde mir das nicht antun

„Da ich nur noch Menschen kenne, die, wenn sie mal quer durch Deutschland Bahn fahren, ein Desaster erleben wie kein Catering, kaum funktionierende Toiletten, von der Polizei geräumte Züge und selbstverständlich alle Züge um Stunden verspätet, werde ich mir das nicht antun.“

Johanna M. Pabst

„Hoping the best, expecting the worst“

„Ja, ich freue mich über das Neun-Euro-Ticket und … „hoping the best, expecting the worst“. Hier in Berlin bin ich Verkehrschaos in Bezug auf die Öffentlichen gewöhnt, deshalb fahre ich meistens mit dem Auto.

Ich benutze dieses Ticket als Versuch, umzusteigen vom Auto auf Bus und Bahn. Es ist nur ein Versuch …“

Marisa Markus

Frust über fehlgeleitete Verkehrspolitik eine neue Bühne schaffen

„Das Neun-Euro-Ticket ist der erste wirklich erkennbare Ansatz, den ÖPNV in den Mittelpunkt zu rücken und attraktiver zu gestalten.

Vergessen wurde dabei, dass allein der Preis nicht die Probleme behebt. Im Gegenteil, die reduzierten Preise erzeugen hohe Staatskosten und legen schonungslos und schmerzvoll offen, dass der ÖPNV nicht einmal ansatzweise vorbereitet, geschweige denn ausgestattet ist für eine breitere Nutzung.



Es ist absehbar: Der Versuch wird für viele den Traum einer Auto-armen Fortbewegung endgültig platzen lassen und im Grunde nur dem Frust über fehlgeleitete Verkehrspolitik eine neue Bühne schaffen.“

Fabian Meyerhöfer

Schon jetzt sind Fahrten im Nahverkehr unangenehm

„So gut die Idee ist, bevor man die Türen für die Massen öffnet, muss man erst einmal die Kapazitäten schaffen.

Meine Frau und ich sind seit 2008 mit Bahncard 100 unterwegs, und schon heute sind Fahrten im Nahverkehr oftmals sehr unangenehm und mangels Reservierungsmöglichkeit auch nicht komfortabel planbar. Dass dies nun in den folgenden drei Monaten nicht besser wird, das sollte einleuchtend sein.“

Ralph A. Schmid

Fülle von unterhaltsamen Geschichten zu erwarten

„Natürlich wird das Neun-Euro-Ticket nicht reibungslos funktionieren. In diesen trüben Tagen aber darf man von seiner Einführung eine Fülle von Geschichten erwarten, die uns den Sommer über sicherlich gut unterhalten werden. Und das nicht nur medial.

Wir planen bereits Wochenendausflüge mit unserer fünfköpfigen Familie, um daran auch selbst Anteil zu haben. Am Ende des Sommers werden die Schwachstellen des deutschen Bahnsystems sehr offensichtlich sein. Wenn die Akteure in Politik und Wirtschaft daraus die richtigen Schlüsse ziehen, klappt es vielleicht auch im ÖPNV mit der Zeitenwende.“

Guido Lukoschek

Ein Schildbürgerstreich

„Warum sollten wir Verspätungen und Überfüllungen fürchten? Wir kennen es doch kaum anders ...

Und rechtzeitig zur Urlaubs- beziehungsweise Touristenzeit (in der für die Verkehrsbetriebe dringend benötigte Mehreinnahmen fließen könnten) das Ticket zu ‚verschleudern‘, ist wie ein Schildbürgerstreich nach der Pandemie und den Kraftstoffpreiserhöhungen. Es werden prozentual nur wenige dauerhaft umsteigen.“

Alexandra C. Dinkel

Der Weg ist das Ziel!

„Ich werde es mal ausprobieren und bin gespannt, wie es läuft. Allem voraus muss man bedenken, dass es auch vorher schon nur mäßig lief. Ich bin derzeit mit der Bahn unterwegs und hatte schon von Oldenburg nach Hamburg (da konnte ich noch IC fahren) große Verspätung. Der IC fuhr auch gar nicht, sodass ich eh den Regionalverkehr nutzen musste.

Jetzt fahre ich mit dem Neun-Euro-Ticket noch vom Timmendorfer Strand nach Lübeck und Gorleben und wieder Oldenburg. Und im selben Monat noch nach Wangerooge. Das lohnt sich schon mal. Im Juli will ich es mal nach Karlsruhe wagen. Und mir fällt bestimmt noch mehr ein. Der Weg ist das Ziel!“

Michaela Dörr

Ein Großexperiment mit offenem Ausgang

„Das Neun-Euro-Ticket ist ein Großexperiment mit offenem Ausgang. Hier tobt sich die Schnäppchen-Mentalität der Deutschen mit staatlicher Förderung ungehemmt aus. Am 1. September wird sich Katerstimmung breitmachen und der laute Ruf nach weiteren milliardenschweren Wohltaten für alle Bedürftigen mit einem Monatseinkommen von weniger als 4.000 Euro erschallen. Gleichzeitig werden die sozialen Medien mit Berichten über Horrortrips in überfüllten, verdreckten und nicht funktionierenden Bahnen explodieren. Deutschland wird einmal mehr Weltmeister des Negativen sein!“

Reiner Ruppmann

Neun Euro vom Gehalt abziehen für jeden Missstand

„Neun Euro ist eine gute Zahl! Ich finde, man sollte den Bahnvorständen für jede Verspätung, jede ausgefallene Toilette, jede nicht besetzte Servicestelle in Zügen, Zugrestaurants und Servicepoints sowie jede Fehlbuchung jedes Mal neun Euro von ihrem Gehalt abziehen, und zwar so lange, bis diese Zustände auf dem Niveau solcher Staaten angelangt sind, deren Wertesystem bekanntlich ganz weit unter dem unsrigen liegt.“

Klaus Marx

Menschen ausgeschlossen

„Ist das der erste Schritt vom Umstieg für alle auf Bus und Bahn? Es wäre schön, wenn es so wäre, aber wenn der erste Schritt bereits Menschen ausschließt, dann kann das nicht der Weg für alle sein.

Wohnsitzlose, obdachlose Menschen haben keinen Zugang zu diesem Ticket, weil sie in der Regel weder einen Personalausweis, Schwerbehindertenausweis (nur mit Personalausweis zu erhalten) noch eine Krankenkassenkarte haben. Selbst das Angebot einer Stiftung (Franziskustreff in Ffm) zur Verantwortungsübernahme für die Ausstellung der Tickets wird aus bürokratischen Gründen abgelehnt.



Was taugt ein gesellschaftlicher Wandel, wenn wir nicht alle mitnehmen? Ich finde, das spricht Bände und zeigt, für wen Politik gemacht und Geld ausgegeben wird … Es ermuntert nicht, diesen Weg mitzugehen …“

Sandra Schwarz

Das Neun-Euro-Ticket wird ein Fiasko

„Insbesondere in den Nahverkehrszügen der DB AG wird das Neun-Euro-Ticket ein Fiasko werden.

Das Unternehmen ist derart schlecht aufgestellt und wird den zusätzlichen Ansturm auf die Züge nicht bewältigen können.

Viele Fahrgäste werden nach der ersten Reise zu folgender Erkenntnis gelangen: ‚Lieber zahle ich drei Euro für einen Liter Sprit, als mir eine derartige Fahrt noch einmal anzutun.‘

Zu befürchten ist, dass sich in den übervollen Zügen die neue Corona-Variante BA.5 wunderbar ausbreiten wird.“

Udo Käutner

Lackmustest

„Alle ÖPNV-Verantwortlichen sollten die ‚drei Monate‘ als ein ‚Geschenk‘ ansehen und diesen ‚Lackmustest‘ nutzen, um zukünftig Bedarfe der Kunden (Pendler, Individualreisenden etc.) besser darstellen zu können.

Denn ein Aspekt von Klimaneutralität ist: der ÖPNV als Ergänzung/Ersatz zum Individualverkehr.“

Rainer Hering

Das Neun-Euro-Ticket würde sich gleich morgen lohnen

„Ich kann kaum gehen, außer Haus brauche ich einen elektrischen Rollstuhl. Das Neun-Euro-Ticket würde sich gleich morgen lohnen, weil ich da nach Frankfurt am Main muss.

Obwohl ich gern mit der Bahn fahre, werde ich am ersten Tag dieses Tickets das Auto nutzen: Ich fürchte nämlich übervolle Fahrzeuge, die keine Rollstuhlfahrer mehr mitnehmen.“

Franz A. Roski



