Leserdebatte Was bedeutet die Italien-Wahl für Europa?

In der EU werden sich viele nicht über das Ergebnis der Wahl in Italien freuen. Die Handelsblatt-Leserschaft diskutiert, was der Sieg von Giorgia Meloni für die EU bedeutet.

Die 45-Jährige und ihre Partei haben bei der Parlamentswahl in Italien mit Abstand die meisten Stimmen geholt. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Giorgia Meloni

„Für Europa ist der Spaß jetzt vorbei“, drohte die italienische Politikerin Giorgia Meloni im Wahlkampf. Am Sonntag feierte ihre Partei nun den Sieg. Das Wahlergebnis wird besonders in Brüssel keine Freude ausgelöst haben. Groß ist die Sorge, dass sich mit Italien unter rechtspopulistischer Führung ein weiteres Land in die Runde der EU-Kritiker einreiht. „Die Erfolge von Meloni, Orban und Co. sind weniger Ausdruck von deren Stärke, sondern vielmehr der Unzulänglichkeiten Brüssels“, kommentiert ein Handelsblatt-Leser in der aktuellen Ausgabe des Leserforums. Europa habe zwar noch viel Potenzial, doch die europäischen Institutionen seien mittlerweile nicht mehr die richtigen.

Das sieht nicht jeder so. „Die EU befindet sich jedenfalls schon etwas länger im Kampfmodus zum Schutz von Demokratie und Freiheit und tritt sehr vereint auf“, schreibt ein zweiter Handelsblatt-Leser. Wenn die neue italienische Regierung Bestand haben wolle, müsse sie sehr genau darauf achten, welchen Kampf sie eingehen möchte.

Auch gibt es Stimmen aus der Leserschaft, die mahnen, die Italien-Wahl nicht überzubewerten. Italienische Regierungen seien prinzipiell von Instabilität geprägt. Abseits davon stehe den Rechtspopulisten auch im eigenen Land eine starke Gegenposition gegenüber.

Aus den unterschiedlichen Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Die EU befindet sich im Kampfmodus

„Jedes Land bekommt die Regierung, die es verdient. Die italienische Bevölkerung hat gewählt (oder auch nicht) und wird sich mit einer neuen Regierung, vermutlich um eine Ministerpräsidentin Meloni, arrangieren müssen.

Und Frau Meloni wird sich genau überlegen müssen, welchen Kampf sie für das italienische Volk führen will, wenn die neue Regierung etwas länger Bestand haben soll.

Die EU befindet sich jedenfalls schon etwas länger im Kampfmodus zum Schutz von Demokratie und Freiheit und tritt sehr vereint auf. Das sollte eine neue italienische Regierung nicht unterschätzen.“

Martin Sinning

Länder wie Italien bremsen Europa

„Ich hoffe, dass es in Brüssel endlich zu einem kraftvollen und wirksamen Zusammenschluss demokratischer und wertorientierter Länder kommt. Es braucht eine klare Unterscheidung, wer die kollektive Verantwortung (also das Große und Ganze) übernimmt und wer nicht (also nur an das eigene Land denkt).

Jedes sozial komplexe System (Gesellschaft, Organisationen, Familien …) funktioniert nur, wenn es ein gemeinsam getragenes Bild kollektiver Verantwortung gibt und dafür auch die Auswirkungen auf eigene Interessen ernsthaft beachtet und auch ernsthaft für das Gemeinsame zurücksteckt. Länder wie Ungarn, Polen und jetzt auch Italien bremsen Europa in seiner Entwicklung enorm.“

Jürgen Koch

Meloni eine Chance geben

„Bei der ganzen Diskussion um Frau Meloni darf man nicht vergessen, dass sie ihren Wahlsieg durch eine demokratische Wahl erreicht hat. Man konnte dieser Tage lesen, sie solle mit ‚allen Mitteln‘ verhindert werden. Entspricht ‚Verhinderung‘ wirklich unserem Verständnis von Demokratie, oder sollten nicht gerade wir das Ergebnis demokratischer Wahlen akzeptieren und uns besser mal fragen, wie es dazu kommt?

Warum haben die Menschen sie und ihre postfaschistische Partei gewählt, sicherlich nicht, weil sie mit der letzten Regierung glücklich und zufrieden waren. Die Folgen sehen wir, entweder die Menschen wählen gar nicht oder sie wählen ‚rechts‘. Geben wir ihr doch die Chance, sich zu bewähren, schafft sie das nicht, wird sie genauso demokratisch, wie sie gewählt wurde, auch wieder abgewählt.“

Julius Weber

Der Tanker EU wird zerschellen

„Als wir das neue Europa vor etwa 60 Jahren zu bauen begannen, war Einigkeit das hohe Ziel. Heute erleben wir dagegen bewusste Spaltung. Die Einigkeit brachte Vorteile, welche die Menschen greifen und begreifen konnten, nicht zuletzt finanzielle Stabilität durch die sogenannte Währungsschlange. Heute sehen die Bürger in vielen hochgehaltenen Werten der EU eine Bedrohung.

Der Euro wird als Gefährdung unseres Besitzstandes gesehen, die offenen Grenzen als sozialer Sprengsatz, der Einstimmigkeitsgrundsatz als Entmündigung. Meloni, Orban, Le Pen und Co. saugen daraus Honig und nehmen die EU, die sich nur schwerfällig wehrt, in Geiselhaft.

Änderung und somit Hoffnung in dieser Causa hat noch kein Politiker zu vermitteln geschafft, und so wird meines Erachtens der Tanker EU früher in den Köpfen der Menschen an den Klippen der widrigen Umstände zerschellen, ehe er realiter auseinanderbricht. In anderen Köpfen ist er kurz davor, auf die Sandbank der Gleichgültigkeit aufzulaufen.“

Christian Hülsebeck

Ein institutioneller Neustart ist notwendig

„Die Erfolge von Meloni, Orban und Co. sind weniger Ausdruck von deren Stärke, sondern vielmehr der Unzulänglichkeiten Brüssels. Dies gilt natürlich auch mit Blick auf den Brexit. Ob farblose Akteure, stellenweise unausgegorene, bürgerferne Initiativen, intransparente Strukturen, eine politisierte und von ihren Kernaufgaben entfernte EZB, die verteidigungspolitische Abhängigkeit von den USA etc.

Dieser Kontinent hat trotz seiner Energiearmut noch erhebliche Potenziale. Doch für die hehre Idee eines friedlichen, geeinten und starken Europas erscheint ein institutioneller Neustart zeitnah notwendig.“

Marco W. Göring

Spannend, aber nicht gefährlich

„Wer befürchtet, von der ‚Rechten‘ in Italien würde dauerhaft ernsthafte Gefahr für Europa ausgehen, verkennt zweierlei:

Erstens die prinzipielle Instabilität italienischer Regierungen und zweitens den Umstand, dass es neben unbestreitbaren faschistischen Strömungen in der italienischen Gesellschaft noch das krasse Gegenteil dazu gibt: zünftigen Separatismus in einigen Teilen des Landes.

Ich sage es mal so: Es wird sicherlich ‚spannend‘, aber nicht wirklich ‚gefährlich‘ werden mit dieser neuen Regierung.“

Dr. Michael Müller-Hegen

Mangelnde Durchsetzungskraft der EU

„Frau Meloni ist ja noch ein unbeschriebenes EU-Blatt, aber es steht aufgrund ihrer politischen Grundausrichtung zu befürchten, dass sie trotz geringem finanziellen Spielraum vermeintliche Stärke zeigen will. Die Beispiele Polen und Ungarn lassen hingegen erneut eine hilflose, wenig Durchsetzungskraft zeigende EU befürchten, und so ist man wieder beim Thema, was der ganze ‚Zirkus‘ eigentlich noch soll – außer vorbei an eigenen Grundsätzen und Gesetzen noch mehr Milliarden an Transferzahlungen, auch zur Stützung des Euros, zu verteilen.“

Carsten Kayatz

Etwas mehr Flexibilität

„Es wäre wohl vernünftig, gegenwärtig nicht dem Ziel Vereinigte Staaten von Europa zu folgen, sondern einer Konföderation Europa und auf ‚bessere‘ Zeiten zu hoffen. Die zentralistisch ausgerichtete Europäische Kommission wird mit starrem Festhalten an Grundsätzen der EU keinen Gefallen tun.

Vielleicht hätte etwas mehr Flexibilität auch den Brexit verhindert und könnte auch ein weiteres Auseinanderdriften der europäischen Staaten verhindern.“

Ulrich Arndt

Nie billig, sondern des Öfteren gut

„Natürlich wird uns Italien schwächen, moralisch, politisch und wirtschaftlich. Das ist nicht gut für die Konkurrenz mit China.

Aber kurz-/mittelfristig wird der schwache Euro im Export die höheren Kosten für Rohstoffe und Energie kompensieren. Den Rest macht dann der technologische Vorsprung, soweit vorhanden. Ohne den auf dem Weltmarkt aber ohnehin nichts funktioniert. Wir waren ja noch nie billig, sondern des Öfteren gut.“

Heinrich Gratenau

Die nächste Protestwahl in Italien

„Italien hat gewählt … von einer Protestwahl zur anderen.

Auch Giorgia Meloni wird keinen politischen Wandel aufgrund der seit Jahren vorherrschenden innenpolitischen Verhältnisse herbeizaubern können.

Die EU ist gut beraten, ihre Werte zu verteidigen und eine schleichende Illiberalität, die ja schon durch Viktor Orban vorangeschritten ist, zu unterbinden.

Die EU muss begreifen, dass nationalistische Tendenzen in einem gemeinsamen Europa keine Aufmerksamkeit finden dürfen und sie somit verantwortungsvoll mit dem gemeinsamen Budget im Sinne der EU-Bürger umgeht.“

Thomas Schöpflin

Sorgen nicht ernst genommen

„Die Geister, die ich rief. Die Abhängigkeiten der Globalisierung und ihre Folgen liegen auf dem Tisch. Großbritannien entließ man aus der EU, weil man die Ängste und Sorgen nicht ernst nahm, und schwächte damit den Einfluss der Nordländer Europas. Wer die starken Länder Europas an das Niveau der Südländer angleichen will, weil man nicht den Mut zu einem Schuldenschnitt besitzt, wer ein starkes Europa fordert und Abhängigkeiten außerhalb Europas politisch wie wirtschaftlich fördert, der darf sich nicht wundern, dass Extreme auf Zeit in die Parlamente ziehen.“

Heinz Flischikowski

Kernaufgaben vernachlässigt

„Es gelingt den Landesregierungen und auch dem EU-Parlament selbst offenkundig immer weniger gut, die Werte und Vorzüge der EU seinen Bürgern in ausreichendem Maße zu vermitteln. Insbesondere durch Überregulierungen in Randbereichen herrscht nach wie vor der Eindruck von Gängelung und Verschwendung. Kernaufgaben werden vernachlässigt, so erscheint das europäische Haus überflüssig, bisweilen eher hinderlich zu sein. Der italienische Wahlausgang sollte nun endlich der Weckruf für längst überfällige Reformen der Staatengemeinschaft sein.“

Stefan Sieh

Eine neue, „vernünftige“ EU

„Manchmal denke ich, dass eine ‚neue‘ EU das Richtige wäre! Austritt der ‚vernünftigen‘ Länder und Neugründung ohne z.B. Ungarn, Polen, Italien. Wer immer nur fordert, aber nichts gibt, hat in einer Gemeinschaft nichts zu suchen.“

Marco Mietner

