Leserdebatte Welche Chancen und Risiken bringt 2023?

Die Handelsblatt-Leserschaft wirft diese Woche einen Blick auf das kommende Jahr: Welche Themen werden bestimmend sein – für Deutschland, die Wirtschaft und für die Leserinnen und Leser persönlich?

Das Jahr 2022 brachte viele ungeahnte neue Herausforderungen mit sich. Viele davon bleiben auch 2023 bestehen. Kann man trotzdem optimistisch sein? (Foto: IMAGO/Achille Abboud) Erwartungen an 2023

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen, und deshalb wollen wir uns an dieser Stelle ganz herzlich für die zahlreichen Zuschriften an unser Leserforum bedanken. Und obwohl die Tage zwischen den Jahren meist ruhiger sind, debattiert die Handelsblatt-Leserschaft auch jetzt gern. Zum Jahreswechsel geht es darum, was 2023 mit sich bringen wird.

„Zinsen, Inflation und der Ukrainekrieg werden im kommenden Jahr uns weiterhin belasten“, schreibt ein Leser und spricht damit für einen Großteil der Zuschriften. Ob wirtschaftlich jedoch eine Verbesserung oder Verschlimmerung zu erwarten ist, darüber herrscht Uneinigkeit. „Ein wirtschaftlicher Rückgang in Deutschland ist unvermeidlich“, lautet einer der Kommentare.

Umweltauflagen, gestiegene Energiekosten und Fachkräftemangel würden das produzierende Gewerbe noch lange behindern. Ein anderer Leser blickt hingegen positiv auf 2023. „Ich erlebe die jetzige Zeit entspannt und mit voller Hoffnung auf das neue Jahr.“ Weiter schreibt er: „Die Bundesregierung macht einen guten Job, aber sie müsste ihre Erfolge mehr in die Öffentlichkeit stellen.“

Aus den Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Aus dem Dornröschenschlaf aufwachen

„Noch länger beschäftigen wird uns der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die notwendigen, abgestimmten Waffenlieferungen von USA und EU – schon im Sandkasten war der Bub mit dem dicksten Knüppel der Anführer der Bande!

Deutschland muss endlich aus dem Dornröschenschlaf „Weiter-so“ aufwachen: Statt Behörden-Behinderung müssen die versprochene Digitalisierung und die Cybersicherheit ganz oben auf die Agenda von Staat UND Unternehmen.

Thema Börse: Das Tief ist weitgehend erreicht, daher wird sie sich langsam erholen, sicher auch mit Rücksetzern, wenn Stop-Loss-Limits erreicht sind und Gewinnmitnahmen das Geschehen beeinflussen. Für den nächsten Schritt wird erst in Richtung USA geschielt, um sich an den Zinsschritten von Fed und im Nachrang EZB zu orientieren.“

Barbara Schmidt

Möglichst viele unserer AKW reaktivieren

„Wenn wir unseren Wohlstand und das Klima nicht ruinieren wollen, müssen wir umgehend möglichst viele unserer AKW reaktivieren, um mit möglichst viel CO2-freiem Strom den massiv klimaschädlichen fossilen Strom so lange zu ersetzen, bis unsere Stromversorgung sicher aus erneuerbaren Energien gewährleistet wird. Damit sinkt unser Bedarf an Öl und Gas, und deren Preise sinken rapid. Die „Letzte Generation“ müsste demnach für AKW demonstrieren, allerdings rechtskonform, statt für Tempolimit, das wenig bringt, wenn ihr das Klima tatsächlich so am Herzen liegt.

Nur Strom von AKW reduziert klimaschädlichen CO2-Ausstoß und kann die irreversiblen Klimaveränderungen nachhaltig bremsen, bis wir genug grünen Strom haben. AKW sind jedenfalls das kleinere Risiko beziehungsweise Übel.“

Kurt Hergenröther

Entspannt und voller Hoffnung

„Als Rentner erlebe ich die jetzige Zeit entspannt und mit voller Hoffnung auf das neue Jahr.

Der Krieg in der Ukraine wird unser Leben weiter bestimmen, und wir müssen aufpassen, dass uns China nicht wieder einschränkt. Wirtschaftlich ist der Verlauf im großen Maß davon abhängig, ob China das Problem in den Griff bekommt. Die Bundesregierung macht einen guten Job, aber sie müsste ihre Erfolge mehr in die Öffentlichkeit stellen. Vor allen Dingen wünsche ich Karl Lauterbach, dass er weiter seine Reformen verwirklichen kann.“

Hans Barfs

Wirtschaftlicher Rückgang unvermeidlich

„Die gestiegenen Energiekosten erreichen mit einer Verzögerung von sechs Monaten den Markt. Umweltauflagen und deren Kosten, Verzicht auf einheimisches Gas, Abschaltung der Kernkraft und zögerlicher Ausbau regenativer Energien führen zur Kostenexplosion. Die Anhebung aller Löhne, aber besonders der Fachkräftemangel bringen keine gute Situation für das produzierende Gewerbe.

Die Politiker bleiben in ihren Ideologien verfangen, ein Wille für kurze Genehmigungsverfahren findet keine Mehrheit im Parlament, ein wirtschaftlicher Rückgang in Deutschland ist daher unvermeidlich.“

Frerich Lienemann

Dem Kreml stehen schwierige Zeiten bevor

„Zinsen, Inflation und der Ukrainekrieg werden im kommenden Jahr uns weiterhin belasten. Die Arbeitslosigkeit wird wegen steigender Produktivitätskosten zunehmen, hohe Energiekosten werden zu Insolvenzen führen, der Konsum wird stagnieren, die Verschuldung wird zunehmen, und die Flüchtlingszahlen werden deutlich steigen. Der Dax sollte leicht steigen, weil Inflation und Zinsen sinken werden. Dem Kreml stehen schwierige Zeiten bevor. Die „plötzlichen“ Todesfälle bei hohen Offizieren und Oligarchen zeugen von Umsturzversuchen. Sollte Putin abgelöst werden, werden die Börsen haussieren.“

Jannis Vassilatos

Reform des gesamten Gesundheitssystems

„Eine sehr große Herausforderung ist die Reform unseres gesamten Gesundheitssystems von Kinderklinik/-arzt bis Pflege(-heim). Es ist sehr unangenehm, zunehmend schlechter versorgt zu werden – das können wir Ihnen als Familie mit gleich drei chronisch Erkrankten aus eigener Erfahrung versichern.

Darüber hinaus wird es auch am Ende volkswirtschaftlich teuer, wenn die jetzt schon an allen Ecken und Enden fehlenden Fachkräfte als Mutter/Vater oder Sohn/Tochter immer mehr mit den schlecht versorgten Liebsten beschäftigt sind und immer weniger zum Arbeiten kommen (und dabei dann selbst krank werden...).“

Carsten Durchholz

Neue Weltordnung

„1. Den Krieg überwinden und einen Platz in der neuen Weltordnung finden: Deutschlands Demokratie ist immer noch jung und Deutschland hat bisher international wenig Führung übernommen, weil es geschichtlich vorbelastet war. Das ändert sich im Jahr 2023, weil andere europäische Partner Führung von Deutschland erwarten – gegenüber Russland, gegenüber China und auch gegenüber den USA.

2. Ein handlungsfähiges Europa bauen: Die EU ist heute träge und langsam. Um ein Abgleiten der Balkanländer in die Arme Russlands und/oder Chinas zu verhindern, werden diese in die EU aufgenommen. Die EU muss und wird sich reformieren, um handlungsfähig zu werden. Als Erstes wird das Vetorecht gestrichen und werden Mehrheitsentscheidungen eingeführt.

3. Den digitalen Notstand ausrufen und dann angehen: Digitalisierung ist weiter keine Chef*innensache. Daher passiert zu wenig. Das wird sich im Jahr 2023 ändern, weil eine Persönlichkeit sich an die Spitze dieser Bewegung setzt und angeht.

4. Energiewende passiert: Durch den Krieg in den Hintergrund gerückt, wird die Energiewende bisher verschoben. 2023 findet die Rückbesinnung statt. Vom Ergebnis wird zurückgerechnet, wie viele Windräder und Solarzellen täglich aufgebaut werden müssen. Wöchentlich wird dies in einer Ergebnistabelle wie der Fußball-Bundesligatabelle veröffentlicht und allerorten diskutiert.

5. Apropos Fußball: Die deutsche Mannschaft spielt kein Turnier und sammelt sich. Um den genialen Newcomer Jamal Musiala entsteht ein 2023 ungeschlagenes Team, welches 2024 als Favorit in die heimische Fußballeuropameisterschaft startet…“

Thomas Böhnke

Wohlstand hängt am dünnen Faden

„Das Thema, das mich am meisten beschäftigt, ist die EU! Ohne bessere Zusammenarbeit in der EU werden der Frieden und unser wirtschaftspolitisches Gewicht bröckeln! Auch wir in Deutschland müssen anerkennen, dass nicht alles, was wir tun, für alle Europäer das Beste ist (Nord Stream oder Autobahnmaut für Ausländer). Eine Energiepolitik für Europa, eine Infrastruktur für Europa: bei der Telekommunikation wie bei Bahn und Autobahn. Bei der Entwicklungshilfe wie bei der Verteidigung.

Da muss mehr geschehen! Unser Wohlstand hängt am dünnen Faden europäischen Friedens, europäischer Rechtsstaatlichkeit und Freiheit!“

Rüdiger Blaich

Wirtschaftsfeindliche Regierung in völliger Ahnungslosigkeit

„Ich teile den sich angeblich wieder verbreitenden Optimismus nicht, obwohl ich prinzipiell ein optimistischer Mensch bin. Solange Deutschland eine derart wirtschaftsfeindliche Regierung hat, die in völliger Ahnungslosigkeit von einem Desaster in das nächste stolpert und für die Ideologien wichtiger sind als die Realität, wird dieses Land abwirtschaften. Wir merken das nur noch nicht, weil wir alle – Unternehmen und Bürger – von der noch vorhandenen Substanz leben und die Regierung ihren blinden Aktionismus noch über Deficit-Spending und Steuererhöhungen finanzieren kann.

Ich habe viele mittelständische Unternehmer in meinem Freundeskreis und circa 80 Prozent von ihnen planen, Deutschland mit ihren Firmen UND Mitarbeitern zu verlassen. Das kumulierte Versagen der Politik der letzten 20 Jahre hat zu Dutzenden offenen Baustellen in Wirtschaft und Gesellschaft und an den Säulen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geführt, von denen jede einzelne Baustelle für sich allein genommen bereits eine riesige Herausforderung ist. Und wen haben wir an der Spitze dieses Landes, um diese Probleme zu bewältigen?! Die deutsche Wirtschaft war niemals groß aufgrund der deutschen Politik, sondern trotz dieser Politik. Doch diese Regierung schafft es nun mit ihrer realitätsfremden, naiven und linksökologisch-ideologischen Wunschträumerei, die letzte noch verbliebene Wertschöpfung aus dem Land zu treiben.

Das Licht am Ende des Tunnels könnte sich durchaus auch als der entgegenkommende Schnellzug herausstellen.

Den angerichteten Schaden zu beheben wird Jahrzehnte dauern. Kein schöner Ausblick, aber mein Optimismus ist einem resignierenden Realismus gewichen. Gedanklich sind auch meine Koffer schon gepackt…“

Stefan Lohr

Sinnstiftendere und nachhaltigere Zukunft

„1. In Bayern wird die FDP einen Aufschwung erleben und damit den Beweis antreten, dass Ökologie und Ökonomie zusammenpassen.

2. Das Handwerk wird im nächsten Jahr einen weiteren Schub erfahren, da sich in der Bevölkerung zunehmend das Wissen verbreitet, dass das Handwerk digital, innovativ und ein nachhaltiger Zukunftsgestalter ist.

3. Frauen werden an vielen neuen Stellen sichtbar werden und damit eine moderne Macherkultur in Deutschland stärken, die die Entwicklung unseres Landes in eine sinnstiftendere und nachhaltigere Zukunft wandeln wird.

4. Es wird in den Fragen der Nachhaltigkeit mehr auf dezentrale Lösungen ankommen.

5. Regionalökonomik und Mikroökonometrie werden an Relevanz gewinnen.“

Nicole M. Pfeffer

