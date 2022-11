 Leserdebatte: Wie sinnvoll ist das Bürgergeld?

Heute wird im Bundestag über das Bürgergeld abgestimmt. Die Handelsblatt-Leser debattieren über die Vor- und Nachteile der geplanten Reform. Lesen Sie hier eine Auswahl der Kommentare.

Düsseldorf Laut Arbeitsminister Hubertus Heil werde das geplante Bürgergeld „die größte Sozialreform seit 20 Jahren“. Doch damit das Bürgergeld in Kraft treten kann, braucht es im Bundesrat auch die Zustimmung der Bundesländer mit Unionsbeteiligung. Und die sehen noch einigen Änderungsbedarf.

Ähnliche Meinungen finden sich auch in den Zuschriften der Handelsblatt-Leserinnen und -Leser zu diesem Thema: „Das Bürgergeld in seiner jetzigen Form setzt falsche Anreize“, schreibt etwa ein Leser. So lohne sich Leistung nicht mehr für die Fleißigen, wenn die anderen so viel Geld fürs Nichtstun erhalten, findet eine Leserin. Und gerade mit Blick auf den vorherrschenden Arbeitskräftemangel sieht ein anderer Leser das Bürgergeld kritisch. Ein anderer Leser meint: „Fordern und fördern sind die Voraussetzungen unserer Wirtschaftsordnung.“

Andere Leser fragen sich, ob es überhaupt einer Reform bedarf: „War Hartz IV nicht ein Erfolg?“, meint ein Leser. Sowohl die Wirtschaft als auch die Arbeitslosenquote hätten sich unter Hartz IV gut entwickelt. Vielmehr sollte es eine Renten- und Krankenkassenreform geben, findet ein anderer Leser.

In den Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft finden sich aber auch einige wenige, die sich für das Bürgergeld aussprechen. „Endlich weg vom Negativ-Image von Hartz IV“, schreibt ein Leser. Faulenzer und Trickser gäbe es laut dem Leser immer, und das Bürgergeld werde hier zu keiner Erhöhung führen. Zudem sei die Reform eine Stärkung des sozialen Friedens. „Soziale Ungleichheit treibt Wähler in die undemokratischen Extreme und fördert die Verweigerungshaltung gegenüber der Wertschöpfung“, meint dazu ein anderer Leser.

Aus den Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Ein völlig falsches Signal

„Meiner Meinung nach ist das Bürgergeld in der jetzt geplanten Form ein völlig falsches Signal, insbesondere für die junge Generation. Die Erhöhung des Regelsatzes und der weitgehende Wegfall von Sanktionen führen dazu, dass sich Arbeit, insbesondere im Niedriglohnbereich, einfach nicht mehr lohnt.

Jeder kennt doch inzwischen jemanden, der mit Hartz IV ganz gut klarkommt, weil er gesicherte Bezüge hat und sich auch wegen Nebenkosten, speziell für die teure Energie, keine Sorgen zu machen braucht. All dies wird durch das neue Bürgergeld noch viel leichter gemacht.

Alle wundern sich, warum niemand mehr einfache und gering bezahlte Arbeiten machen möchte, aber wieso sollte jemand diese machen? Den Satz ,da gehe ich doch lieber zum Amt‘ kann man den jungen Leuten nicht mal verdenken, es sind ja überhaupt keine Anreize zum Arbeiten da.“

Herbert Neumayer

Eine Verbesserung des sozialen Friedens

„Das Bürgergeld ist ein möglicher Ansatz, eines der größten und drängenden Probleme (neben dem Klimawandel) zu lösen: die Verbesserung des sozialen Friedens als Basis für alles! Soziale Ungleichheit treibt Wähler in die undemokratischen Extreme und fördert die Verweigerungshaltung gegenüber der Wertschöpfung.

Die Politik muss endlich wieder mutig sein, die Lobbyisten überwinden und die wirklich Wohlhabenden durch für diese Gruppe geringe Abgaben zu einem Beitrag mit großer Wirkung verpflichten, um die mittleren Einkommen nicht noch mehr zu schröpfen. Höhere Steuereinnahmen müssen in Infrastruktur und Bildung investiert werden, dann haben wir irgendwann wieder alles, was Investitionen wirklich brauchen: nicht niedrigste Steuern, sondern Sicherheit, Stabilität, funktionierende Systeme und Arbeitskräfte.“

Carsten Kellner

Überflüssig wie ein Kropf

„Never change a running system. Das Hartz-IV-Sytem hat sich bewährt und bedarf keiner Reform. Ein Bürgergeld ist überflüssig wie ein Kropf. Zu teuer und ineffektiv.

Die einzigen Reformen, die für Deutschlands Zukunft wirklich notwendig und überfällig wären, sind eine grundlegende Rentenreform (Einbezug auch der Beamten, Selbstständigen und Höherverdiener, Einzahlung ohne Begrenzung nach Einkommenshöhe, Auszahlung dafür aber gedeckelt) und eine Krankenkassenreform (Zusammenfassung von gesetzlicher und privater Krankenkasse). Bedauerlicherweise traut sich das aber keine Regierung.“

Jürgen Wachholz

Innovativer wäre eine negative Einkommensteuer

„Das Bürgergeld in seiner jetzigen Form setzt falsche Anreize. Für Geringverdiener ist es attraktiv, weniger oder gar nicht zu arbeiten. Das Konzept des Schonvermögens ist richtig, das Konzept der Schonzeit nicht.

Hubertus Heil wäre innovativ gewesen, wenn er das von Milton Friedman in den 1950ern formulierte Konzept der negativen Einkommensteuer aufgegriffen hätte. Dieses Konzept macht es gerade für Geringverdiener uninteressant, zu Hause zu bleiben. Darüber hinaus wäre Schwarzarbeit mit einem Schlag ohne Reiz.“

Benedikt Laackman

Fordern und fördern

„‚Fordern und fördern‘ sind die Voraussetzungen unserer Wirtschaftsordnung. Wer diesen Grundsatz aufgibt, verlässt die erfolgreiche soziale Marktwirtschaft, die uns überhaupt in eine so komfortable Diskussion bringt. Andere Volkswirtschaften haben ganz andere Probleme.“

Rainer Gerke

Der erste Schritt zum bedingungslosen Grundeinkommen

„Das Bürgergeld ist für mich der erste Schritt zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob noch genug Anreize bestehen, um Menschen in Arbeit zu bekommen. Ich sehe die Einführung aufgrund des vorherrschenden Arbeitskräftemangels kritisch.“

Andreas Danger

„Schwach“ wird einfach abgeschafft

„Die geplante Erhöhung der SGB-2-Bezüge ist kein Bürgergeld. Die als Bürgergeld titulierte Erhöhung der Bezüge, das massive Aufweichen des sogenannten Schonvermögens sowie das Aussetzen von Maßnahmen widersprechen dem eigentlichen zugrunde liegenden Solidarprinzip: Starke stehen für Schwache ein – ‚schwach‘ wird einfach abgeschafft.

Besonders fatal ist eine weitere Reduktion der Eigenverantwortung durch weitere Allmachtsfantasien, dass ein weiteres Aufblähen staatlicher Leistungen mittels Umverteilung für mehr Gerechtigkeit sorgt.“

Thorsten Leplow

Bessere Bezahlung und weniger Steuern

„Ja, sinnvoll wäre eine bessere Bezahlung für die Arbeit und weniger Steuern, zum Beispiel Steuerfreiheit bis 15.000 Euro Einkommen pro Jahr, dann braucht es kein Bürgergeld oder Hartz IV.

Und viele Beamte in den jeweiligen staatlichen Büros könnten eingespart werden oder eine vernünftige und ertragreiche Tätigkeit ausführen.“

Karl Kienzle

Wo bleibt der Anreiz?

„Wenn der Abstand zwischen denjenigen, die Bürgergeld mit allen Zulagen bekommen, und denjenigen, die arbeiten, inklusive Aufbesserung wie Wohngeld et cetera nur wenige Hundert Euro beträgt, zum Beispiel 600 Euro, warum sollte jemand dann dafür noch 150 Stunden im Monat arbeiten ?

Unabhängig davon kann man immer noch mit Bürgergeld einen Minijob für 520 Euro haben, davon sind 165 Euro auch steuerfrei.

Wo bleibt der Anreiz, 150 Stunden oder auch mehr im Monat regulär zu arbeiten?“

Gerhard Romen

Nicht einmal gut gemeint

„Das Gesetz ist nicht einmal gut gemeint. Denn es verfehlt den Ansatz zu fördern völlig. Und Leistung lohnt sich nicht mehr für die Fleißigen, wenn die anderen so viel Geld fürs Nichtstun erhalten. Und wenn dann noch die Grenze des Schonvermögens angehoben wird, na super – aber fürs Schonen mithilfe des sozialen Netzes.

Die Ampel ist leider im Dauerwahlkampf mit ihren unsozialen Geschenken. – Und wie hoch war noch mal die Mehrheit der SPD bei den Bundestagswahlen?“

Ulrike Wirtz

Endlich weg vom Negativ-Image von Hartz IV

„Ich finde das Bürgergeld gut; endlich weg vom Negativ-Image von Hartz IV. Faulenzer und Trickser gab und gibt es immer. Ich glaube nicht, dass das Bürgergeld die Zahl dieser Spezies erhöhen wird.“

Klaus Harke

Hin zum alimentierenden und für alles zuständigen Staat

„Bei diesem Thema wird unter den Teppich gekehrt, dass der Entwurf – auch in der überarbeiteten Form – einen falscher Wechsel zum alimentierenden und für alles zuständigen Staat weiter zementiert. Es fehlen völlig die Anreize, eine der vielen offenen Stellen zu besetzen.

Wir brauchen Anreize zum Arbeiten, das sich mehr lohnen muss. Wenn mehr Leistung durch mehr Arbeit fast vollständig den Steuern und Sozialabgaben zum Opfer fällt, sind die Leistungsbereiten weiter demotiviert.

Die notwendigen Sozialleistungen des Staates müssen auch in Zukunft erwirtschaftet werden können.“

Hans Michelberger

War Hartz IV nicht ein Erfolg?

„Gut gemeint? Gut gemacht?

Mir stellt sich die Frage eher nach dem Sinn dieser Reform. War Hartz IV nicht ein Erfolg? Sowohl die Wirtschaft als auch die Arbeitslosenquote haben sich gut entwickelt unter Hartz IV – Arbeitsleistung sollte belohnt werden und Hartz IV setzt da die richtigen Anreize.“

Jochen Jorzik



