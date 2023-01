 Leserdebatte: Wünsche von Handelsblatt-Lesern an die Ampelkoalition

Was sollte die Ampelkoalition tun, um aus ihrem Umfragetief herauszukommen? Und was lief bislang gut, wo wurden Fehler gemacht? Darüber debattiert die Handelsblatt-Leserschaft.

Düsseldorf Seit der Bundestagswahl hat die Ampelkoalition zumindest in Wahlumfragen an Zustimmung eingebüßt. Hatten SPD, Grüne und FDP damals noch 52 Prozent erreicht, kämen sie laut dem Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap nun nur noch auf 43 Prozent. Ein ähnliches Stimmungsbild zeigt sich in den Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft. So gibt es jene, die einen kompletten Rücktritt fordern, „weil die regierenden Parteien sehr unterschiedliche Weltanschauungen haben und der Kanzler nicht in der Lage ist zu moderieren“.

Andere sind nicht ganz so drastisch, wenn auch häufig dennoch kritisch. So gibt eine Leserin der Ampelkoalition für ihre bisherige Arbeit eine Drei plus, ein anderer Leser ist grundsätzlich „mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden, insbesondere wenn in Betracht gezogen wird, dass es sich um eine Drei-Parteien-Konstellation handelt und die politischen Positionen oftmals weit auseinanderliegen“.

So wie die drei Parteien auf ihren jeweiligen Jahresauftakttreffen über den richtigen Kurs für 2023 diskutiert haben, haben wir auch die Handelsblatt-Leserschaft gefragt, was sie sich im neuen Jahr von der Ampelkoalition wünscht. Darunter finden sich konkrete Forderungen, wie mehr Waffenlieferungen an die Ukraine, dass die Energiewende „endlich konsequent bundesweit“ umgesetzt wird sowie eine Krankenhaus- und Gesundheitspersonalreform.

Jemand anderes fordert, dass die Ampelregierung vermehrt die jüngeren Menschen in den Fokus rückt. Dabei wird als Vorschlag etwa eine „verträgliche und nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung“ sowie eine „grundlegende Steuerreform“ genannt. Auch die Klimakrise, „die sich für die jüngeren Generationen zu einem Schaden entwickelt, für den sie nicht ursächlich ist“, sei relevant.



Aus den Zuschriften der Handelsblatt-Leserschaft haben wir eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Grundsätzlich zufrieden

„Grundsätzlich bin ich mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden, insbesondere wenn in Betracht gezogen wird, dass es sich um eine Drei-Parteien-Konstellation handelt und die politischen Positionen oftmals weit auseinanderliegen. Doppel-Wumms und 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr waren zudem notwendige, wenn auch suboptimal ausgearbeitete Mittel.

Was den Menschen in Deutschland in Zukunft weiterhelfen wird, ist ein Ansatz der Bundesregierung, welcher den Bürger und damit auch die Wirtschaft in den Mittelpunkt stellt.

Dazu gehört, Parteiideologien hinter sich zu lassen, eine realistische und interessengeleitete Außenpolitik sowie politische Rahmenbedingungen im Bereich Energie zu schaffen, die nicht von Pauschalverboten, sondern von aussichtsreichen Investitionen bestimmt sind.“

Peter Schuch

Bilanz: Drei plus

„Laut Peter-Prinzip gibt es Spitzenpolitiker, die schlicht überfordert sind: Die Verteidigungsministerin ist ahnungslos bezüglich Bundeswehr und lässt kein Fettnäpfchen aus, der Verkehrsminister verzettelt sich in zig unkoordinierten Baustellen der Infrastruktur, statt die Digitalisierung in den Fokus zu pushen!

Anna-Lena Baerbock ist als Außenministerin zur richtigen Zeit am richtigen Platz, und Robert Habeck ist sicher kein Wirtschaftsguru, kann aber hervorragend kommunizieren! Bei den Klimazielen sollten vorübergehend Abstriche gemacht werden: Münchhausen lässt grüßen, wenn Deutschland Atomstrom von maroden belgischen Meilern kauft, statt eigene Meiler wieder ans Netz zu bringen!

Bilanz: Drei plus. Die Ampel deckt ein breites Spektrum der Bevölkerung ab, was den rechten Störrändern zumindest Wasser abgräbt.“

Barbara Schmidt

Zurücktreten!

„Die deutsche Regierung sollte zurücktreten. Sie hat deshalb so schlechte Umfragewerte, weil die regierenden Parteien sehr unterschiedliche Weltanschauungen haben und der Kanzler nicht in der Lage ist zu moderieren. Die Verteidigungsministerin sollte umgehend ausgewechselt werden. Der Kanzler überschätzt sich. Er ist nicht in der Lage, ein Land wie Deutschland zu führen. Dies wird sich nicht ändern.“

Gert Peters

Die schlechteste Regierung, die denkbar ist

„Allein wenn man nur Ihre Artikel in Handelsblatt und Morning Briefing liest, muss man zu dem Schluss kommen, dass wir, zwar in schwierigen Zeiten, die schlechteste Regierung haben, die denkbar ist.

Unfähig, Zusammenhänge zu erkennen, unfähig, Politik als Form des Machbaren zu begreifen, ideologisch gesteuert, dem Leistungsgedanken völlig entfremdet wird mit dem moralischen Zeigefinger Politik betrieben (siehe Katar).

Dem Leistungsgedanken steht man ablehnend gegenüber, (Esken, Kühnert). Immer noch im Pazifismus verwurzelt (Mützenich, Klingbeil). Der Kanzler in Finanzskandale verwickelt, unfähige Akteure soweit das Auge reicht: Habeck, Baerbock, Lambrecht, Roth auf der Regierungsbank; Nouripuour, Lang; Göring-Eckardt, …. im Parlament.

Die Welt lacht uns aus, und das zu Recht. Gott sei Dank ist die schweigende Mehrheit so stark und verantwortungsbewusst, dass es dieser ‚Laienspieler -Schar‘ nicht gelingen wird, den Karren wieder an die Wand zu fahren.“

Joachim Popp

Die größte Not hat Gelb

„Weil Autos fahren kreuz und quer

im öffentlichen Nahverkehr,

sollen Schilder stehn und Lichter brennen,

damit wir das dann Ordnung nennen.

Bei Letzterem, so dachte man,

dass in Berlin das nützen kann.

Hilft eine Ampel doch dabei,

ans Ziel zu kommen unfallfrei.

Doch wer auf dieses Gleichnis baut

und dann auf die Regierung schaut,

der merkt, dass Menschen und Maschinen

gleiches Vertrauen hier nicht verdienen.

Denn während Ampel-Farbigkeit

ausschließlich brennt zu ihrer Zeit,

geht es in dem Parteien-Rennen

darum, stets permanent zu brennen.

Bei Farben wird aus Grün und Rot

oft Braun, aber die größte Not

hat Gelb, es leuchtet stets zu kurz,

und darauf reimt sich Wahlabsturz.“

Oliver Dange

Viel zu tun

„Die Verteidigungsministerin sofort austauschen gegen einen Mann, der gedient hat; am besten Hans Peter Bartels!

Eine einheitliche bundesweite Coronapolitik, die weiterhin von Vorsicht geprägt ist und rasch auch europaweit abgestimmt wird.

Sofortige Lieferung allen verfügbaren, militärischen Materials an die Ukraine; dieses heldenhafte Land kämpft unseren Krieg.

Die Energiewende, die seit der Initiierung des EEG im Jahr 2000 längst viel weiter sein könnte, endlich konsequent bundesweit umsetzen, viel mehr PV- und Windenergieanlagen.

Die Krankenhausreform und eine Gesundheitspersonalreform durchsetzen, damit Kliniken und ihr Personal endlich wieder ihre unverzichtbaren Dienste für die Menschen leisten können.“

Uwe H. Burghardt

Mit Mut und Entschlossenheit nach vorn schauen

„Wieder für Recht und Ordnung sorgen, sodass man sich als Bürger des Landes sicher fühlen kann. Ob kriminelle Menschen in der Silvesternacht oder Kriminelle, die Straßen und Flughäfen blockieren – hier muss mal Härte gezeigt und darf nichts aus moralischen Gründen totgeschwiegen werden.

Und natürlich gilt es, mit Mut und Entschlossenheit nach vorn zu schauen. Deutschland kann so viel mehr und wir müssen uns nicht selbst kaputtreden. Wenn ich negative Gedanken habe, kann nichts Positives passieren.“

rainerhoevelmann auf Instagram

Die Jüngeren mehr in den Blick nehmen

„Von der Ampelregierung erhoffe ich mir für das kommende Jahr, dass sie dem Bedürfnis nach Reformen, das insbesondere aus der Gruppe der jüngeren Menschen hervorkommt, gerecht wird. Diese Gruppe ist meiner Meinung nach nicht nur während der Pandemie, sondern auch während der 16 Jahre andauernden Regierungszeit Angela Merkels nicht ausreichend bedacht worden.

Tendenzielle Themen wären etwa die Abschaffung der Kirchenprivilegien und die klare Trennung von Kirche und Staat, eine für die jüngeren Generationen verträgliche und nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung und eine grundlegende Steuerreform, die das gegenwärtig unerklärliche System nicht nur vereinfacht, sondern auch die steuerliche Neutralität großschreibt, sodass private und wirtschaftliche Entscheidungen nicht mehr durch die Steuergesetzgebung bestimmt werden. Zu nennen ist überdies die lang ersehnte Cannabislegalisierung und natürlich die Klimakrise, die sich für die jüngeren Generationen zu einem Schaden entwickelt, für den sie nicht ursächlich ist.

Die Ampelregierung sollte trotz der Krisen, die wohl auch 2023 anhalten werden, weder ihr Fortschrittsprogramm noch die Interessen der jüngeren Menschen vernachlässigen.“

L. Hoffmann

Ukrainekrieg, Energiewende und Inflation

„Größte Fehler werden durch den immer mehr ausufernden Kriegskurs der Bundesregierung gemacht. Wie viele Tote soll es noch geben, bis endlich alle, denen Menschenleben und -rechte wichtig sind, auf Verhandlungen dringen – ohne Vorbedingungen!

Nachhaltige Energiewende: ja unbedingt – aber so lange Gas, wie es nötig ist. Sanktionen aufheben, die uns nur selbst die Rohstoffe abschneiden. Nur dadurch lässt sich auch die Inflation stoppen, die den bescheidenen Wohlstand von vielleicht 80 Prozent der Bevölkerung auffrisst.“

Marianne Schweinesbein

Drängende Probleme angehen

„Statt den Status quo zu verwalten, sollten endlich die drängenden Probleme angegangen werden, welche teilweise seit Jahrzehnten einfach weiter in die Zukunft verlagert wurden. Es braucht endlich eine Renten- und Gesundheitsreform, es braucht langfristige und realistische Strategien hinsichtlich der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, der Klimakrise und der Ressourcenbeschaffung.

Und es braucht vor allem sinnvolle Investitionen in die Volkswirtschaft in Form von besserer Bildung, guter Infrastruktur (insbesondere ÖPNV), Digitalisierung der Verwaltung und Bürokratieabbau. Die Gelder sind da, sie versickern nur leider in einem mutlosen und ineffizienten Bürokratieschaffungsapparat. Die erfolgreichsten Unternehmen sind nicht diejenigen, die das bisher Erreichte verwalten, sondern diejenigen, die Veränderungen bewusst einfordern und aktiv mitgestalten.

Ich wünsche mir zumindest einen Anfang.“

Marco Scholl



