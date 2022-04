Pro und Contra Brauchen wir jetzt einen Energieboykott gegen Russland?

Mit dem Atom- und dem Kohleausstieg hat sich Deutschland in eine noch größere Abhängigkeit von Gas gebracht.

Deutschland kann es sich nicht mehr länger leisten, Putins Kriegsmaschine zu finanzieren.

Von Torsten Riecke

Deutschland versteht die Welt nicht mehr. Hat Olaf Scholz nicht gerade die größte „Zeitenwende“ der deutschen Nachkriegspolitik ausgerufen? Und dennoch steht Berlin jetzt international in der Kritik, weil die Bundesregierung im Angesicht der Kriegsverbrechen in Butscha noch immer zögert, ein sofortiges Energieembargo gegen Russland zu beschließen.

Die Welt versteht Deutschland nicht mehr. Was muss noch geschehen, fragt man von Warschau über London bis nach Washington, damit auch die Deutschen nicht immer zuerst an ihre „Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft“ (Ukraines Präsident Selenskij) denken?

Ökonomische Vernunft und Moral stehen sich in der Frage des Energieembargos jedoch nur scheinbar unversöhnlich gegenüber. Sowenig, wie Argumente gegen einen sofortigen Lieferstopp unmoralisch sind (es geht auch um Jobs und wirtschaftliche Existenzen), sowenig sind die Beweggründe der Befürworter eines Embargos „nur“ emotional und unvernünftig.

Auch Joe Kaeser irrt, wenn er den deutschen Gewissenskonflikt in Seelenschmerz einerseits und dem Zwang andererseits unterteilt, „rational zu denken und abzuwägen“.

Die entscheidende Frage ist spätestens seit Butscha nicht mehr, ob Deutschland es sich leisten kann, die Folgen eines russischen Öl- und Gasembargos auf sich zu nehmen. Es geht vielmehr darum, ob wir es uns leisten können, dies nicht zu tun.

Deutschland darf Putins Kriegsmaschinerie auch deshalb nicht weiter finanzieren, weil es international seinen Ruf und damit auch sein wirtschaftliches Wohlergehen aufs Spiel setzt. Werte haben immer auch eine wirtschaftliche Dimension, und deshalb kann aus dem Prädikat „Made in Germany“ auch ein Makel werden.

Wer glaubt, dass Deutschlands Zögern nach dem Krieg schnell vergessen sein wird, hat die Zeitenwende immer noch nicht verstanden.

Embargogegner haben kein Monopol auf Verantwortungsethik

Die Gegner eines sofortigen Energieembargos berufen sich gern auf Max Webers Verantwortungsethik, weil sie die wirtschaftlichen Folgen von Sanktionen mitbedenken. Vergessen wird dabei, dass auch die fortgesetzten Gas-, Öl- und Kohlelieferungen wirtschaftliche und politische Folgen haben: Das System Putin wird gestützt, der Kriegstreiber wird zudem noch eingeladen, seine Aggression auszuweiten und Deutschland verliert weltweit an „Goodwill“.

Wem diese Faktoren zu „weich“ sind, der sei daran erinnert, dass wir nur deshalb zu Abhängigen von Diktatoren in Moskau und Peking geworden sind, weil wir diese moralische Dimension unserer Wirtschaft viel zu lange ignoriert haben.

Auch der Hinweis der Embargogegner, man sei ja bereits dabei, Putin den Geldhahn zuzudrehen, verfängt nicht mehr. Bis zum geplanten Lieferstopp für Gas im Jahr 2024 könnte die Ukraine längst von der Landkarte verschwunden sein.

Es kommt darauf an, jetzt schnell und klug zu handeln. Dass dies kein Widerspruch sein muss, zeigt der wirtschaftlich vernünftige Vorschlag, Putins Energielieferungen sofort mit einer Importsteuer zu belegen.

Contra: Unkalkulierbares Risiko

Mit einem Gasimportstopp schaden wir und selbst mehr als Russland.

Von Jürgen Flauger

Der Druck auf Deutschland, sich für einen Boykott russischer Energielieferungen auszusprechen, steigt von Tag zu Tag. Die Bundesregierung sollte in dieser Frage aber standhaft bleiben – zumindest zum Teil. Einen Stopp russischer Öl- und Kohlelieferungen könnte Deutschland durchaus erwägen, die ökonomischen Folgen eines Gasembargos sind dagegen kaum zu verantworten.

Außerdem würde schon ein Stopp der Öl- und Kohleimporte den gewünschten Effekt erzielen. Sie würden Russlands Präsidenten Wladimir Putin empfindlich treffen, wären für Deutschland aber zu verkraften.

Die Sanktionsregel, dass der Gegner härter getroffen werden sollte als derjenige, der die Strafen verhängt, wird durch einen Gasimportstopp verletzt.

Für Öl und Kohle aus Russland lässt sich auf dem Weltmarkt Ersatz beschaffen, bei Gas ist das im ausreichenden Maße kurzfristig schlichtweg nicht möglich. Deutschland bezog zuletzt gut die Hälfte des Gases per Pipeline aus Russland. Das lässt sich nicht ohne Weiteres aus anderen Quellen decken.

Noch gibt es die Terminals, an denen mittelfristig Tanker mit verflüssigtem Gas (LNG) aus Katar anlanden sollen, einfach nicht.

Ein Gas-Stopp kann Anlagen irreparabel beschädigen

Mit dem Atom- und dem Kohleausstieg hat sich Deutschland zudem in eine noch größere Abhängigkeit von Gas gebracht. Deutschland fällt deshalb der Verzicht auf russisches Gas viel schwerer als den meisten europäischen Nationen.

In den kommenden Monaten wäre die Situation wahrscheinlich sogar noch zu beherrschen, weil die Heizperiode zu Ende geht. Bundesregierung und Tausenden Unternehmen graut es aber vor dem kommenden Winter. Wenn die Gasspeicher in den nächsten Monaten nicht wieder mit Lieferungen aus Russland aufgefüllt werden, wird es in Deutschland zu wenig Gas geben, um den Verbrauch zu decken.

Dann müssen Prioritäten gesetzt werden. Viele Gaskraftwerke werden vom Netz gehen, aber auch viele Unternehmen werden von der Gasversorgung abgeklemmt. Für einige Firmen, wie Feuerverzinkereien, ist nicht einmal eine kurzfristige Unterbrechung akzeptabel, weil dann ihre Anlagen irreparabel beschädigt würden.

Aber jeder Produktionsstopp schädigt nicht nur das betroffene Unternehmen, sondern in vielen Fällen auch nachgelagerte Firmen in der Lieferkette.

Natürlich ist es schwierig in Anbetracht der schrecklichen Bilder aus Butscha, mit wirtschaftlichen Verlusten zu argumentieren. Die Verwerfungen in der deutschen Wirtschaft wären aber so unkalkulierbar, dass es vernünftig ist, auf einen Gasboykott noch zu verzichten.

