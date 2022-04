Pro & Contra Dürfen deutsche Konzerne in Russland weiter Geschäfte machen?

Am Dienstag waren es die Dax-Konzerne Henkel und SAP. Zuvor hatten bereits zahlreiche andere Konzerne aus Deutschland angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ihren Rückzug aus Russland verkündet. Und dennoch ist es längst nicht so, dass die gesamte deutsche Wirtschaft Putins Reich den Rücken gekehrt hätte.

Der Reifenhersteller Continental etwa bestätigte am Dienstag, dass er in seinem russischen Werk die Produktion wieder aufgenommen habe.

Auch weitere deutsche Unternehmen halten an ihrem Russlandgeschäft fest. Einige ganz offen, andere reumütig, manche auch auch eher versteckt.

Geht das in diesen Tagen noch? Ist das moralisch vertretbar? Oder ist es nicht vielleicht auch verständlich, nicht Hals über Kopf das eigene Engagement über Bord zu werfen? Unsere Autoren sind uneins.

Von Mathias Brüggmann

Russische Truppen beschießen Bahnhöfe und Züge mit Flüchtlingen in der Ukraine – und dennoch repariert Siemens im Rahmen seines Joint Ventures mit einem auf der Sanktionsliste stehenden russischen Oligarchen weiter Eisenbahnen in Russland.

Moskaus Armee zerstört gezielt Kraft- und Wasserwerke in der Ukraine – dennoch wartet Siemens Energys Petersburger Joint Venture mit einem besonders eng mit Wladimir Putin verbandelten und deshalb sanktionierten Oligarchen weiter Turbinen und Kraftwerke in Russland.

Moral? Offenbar egal! Alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, machen einige deutsche Unternehmen weiter, als gäbe es keinen Angriffskrieg des russischen Präsidenten auf die Ukraine.

Während russische Flieger immerhin aufgrund des sanktionsbedingten Ersatzteilmangels oft nicht mehr starten können, fahren die Züge der russischen Staatsbahn weiterhin Panzer, Granatwerfer und andere todbringende Angriffswaffen an die Grenze – mit indirekter Hilfe der deutschen Industrie.

Der Verweis auf „laufende Verträge“, den mancher Konzern anführt, ist dabei ebenso verwerflich wie die Argumente etwa des Metro-Konzerns, die russische Bevölkerung weiter mit Lebensmitteln zu versorgen. Während Metro-Märkte in der Ukraine beschossen und von russischen Besatzern geplündert werden, will der Konzern seine Profitinteressen in Russland am liebsten zu einer humanitären Geste umgedeutet wissen. Ernsthaft?

Nicht viel besser ist das Beispiel Linde: Die EU diskutiert ein Öl- und Gasembargo gegen Russland, der süddeutsche Gasekonzern hält dennoch an seinen Verträgen mit dem Kreml-nahen Gazprom-Konzern fest.

Ist alles, was (noch) legal ist, auch legitim? Müssen erst Kampagnen wie der Slogan „Quadratisch. Praktisch. Blut“ gegen den weiter in Russland engagierten Schokoladenfabrikanten Ritter Sport die Umsätze in Europa so einbrechen lassen, bevor deutsche Manager den Russlandrückzug antreten?

So lange sollten sie nicht warten und sofort alle Russlandengagements stoppen. Es kann jetzt kein Herumargumentieren mit Angst vor gerissenen Lieferketten, der Aufrechterhaltung des Dialogs mit Teilen Russlands oder Arbeitsplatzargumente mehr geben. Stattdessen stehen auch deutsche Unternehmen in der Pflicht, nun zu beweisen: Moral und Wirtschaft müssen nicht zwei widersprüchliche Worte sein.

Manager müssen ihrer moralischen Verantwortung gerecht werden – auch um all jene, die ihre Zelte in Russland schon abgebrochen haben, nicht im Regen stehen zu lassen. Oder anders gesagt: Wenn Obi, SAP oder Henkel ihre Geschäfte in Russland einstellen können – dann gibt es keinen Grund anzunehmen, dass andere das nicht auch könnten. Wenn sie wollten.

Contra: Pauschalverurteilungen helfen nicht weiter

Von Michael Scheppe

Zwei weitere deutsche Konzerne haben Schluss gemacht. Henkel und SAP kündigten am Dienstag an, ihr Russlandgeschäft einzustellen. Gerade der Persil-Hersteller stand in der Kritik.

Er war wie kein anderer Dax-Konzern in Russland investiert, erzielte mit seinen dortigen 2500 Beschäftigten in den elf russischen Werken jährlich eine Milliarde Euro Umsatz. Henkel-Chef Carsten Knobel hatte gebetsmühlenartig Gründe angeführt, warum man das Russlandengagement nicht einfach so beenden könne. Man sorge sich um das lokale Management; man fürchte, dass die russische Tochter bei einem Rückzug enteignet würde.

All das wird in der dienstäglichen Rückzugsmeldung von Henkel mit keinem Wort mehr erwähnt. Doch sind diese Probleme nun überwunden? Keineswegs!

Derzeit beschimpft die deutsche Öffentlichkeit Betriebe, die weiter in Russland aktiv sind. Und feiert all jene, die ihr Engagement beenden. Doch diese Schwarz-Weiß-Logik ist zu simpel.

Denn während hierzulande der öffentliche Druck auf die Firmen zur Beendigung ihres Russlandgeschäfts wächst, diskutiert die russische Politik mehrere Gesetzesentwürfe, die ausländischen Firmen den Rückzug erschweren. Sie sind zwar oft nicht mehr so drakonisch, wie Präsident Putin sie angekündigt hat.

Doch dem lokalen Management ausländischer Unternehmen mit Rückzugsambitionen drohen weiter bis zu zehn Jahren Straflager. Und eine Verstaatlichung der Geschäfte ist für Firmen wie Henkel, die Güter des täglichen Bedarfs herstellen, weiter eine Gefahr. Hinzu kommt die Verantwortung für die Beschäftigten.

Genau mit solchen Folgen begründete am Dienstag der niedersächsische Reifenhersteller Continental, die Produktion in seinem russischen Werk Kaluga nach einer Unterbrechung wieder aufzunehmen.

Manager deutscher Firmen wären naiv, wenn sie all das nicht beachten würden. Für die meisten deutschen Firmen ist das Russlandgeschäft angesichts des schwachen Rubels und der Sanktionen schon längst keine Frage des Profits mehr – auch wenn das in den sozialen Medien gern suggeriert wird.

Was dort auch vergessen wird: Der Rückzug aus Russland ist mitnichten mit dem Abschließen der Geschäftsstelle getan. Es ist ein monatelanger, komplizierter Prozess, mit Tücken im Detail. Auch SAP ist nun keineswegs kompromisslos raus aus Russland. Verträge mit Großkunden gelten als komplex und enthalten lange Laufzeiten. Russische Firmen werden deshalb noch über Jahre die SAP-Technologie nutzen können – ob SAP will oder nicht.

Klar: Ein Weiter-so geht keinesfalls. Firmen müssen allein schon aus ethischen Gründen Konsequenzen ziehen, selbst wenn es wirtschaftlich belastend ist. Doch die Öffentlichkeit sollte auch nicht vorschnell verurteilen. Der Rückzug aus Russland ist kompliziert – und scheitert nicht pauschal an der Profitgier des Managements.

