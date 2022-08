Pro und Contra Keine EU-Visa mehr für Russen – ist das der richtige Weg?

Demonstration in Berlin

Von Mathias Brüggmann

Der Besuch in Europa sei ein Privileg, kein Menschenrecht, twitterte Estlands Regierungschefin Kaja Kallas vor Kurzem und forderte ihre Amtskolleginnen und Amtskollegen in der EU auf, die Vergabe von Touristenvisa in EU-Staaten für Russinnen und Russen zu verbieten.

Ob Privileg oder nicht: Es ist an der Zeit, die Vergabe von Schengen-Visa für jene Bürger zu stoppen, die nicht in ihrer Heimat verfolgt werden. Das Argument, Sanktionen sollten nicht die Bevölkerung treffen, sondern nur die Elite, ist falsch.

Das Putin-Regime selbst nimmt die Bevölkerung anderer Länder als Geisel seiner Gaspolitik. Denn die willkürliche und vertragswidrige Verknappung der Gaszufuhr führt dazu, dass etwa die deutsche Bevölkerung nun mit einer Gasumlage zahlen muss.

Die Waffe Gas wird vom Kreml gezielt eingesetzt, um Unruhe und politische Machtkämpfe in Europa zu provozieren. Es geht ihm darum, die EU und ihre Mitgliedstaaten gezielt zu destabilisieren. Putin testet die Solidarität der Europäer – sie ist ohne Zweifel die Schwachstelle seines Gegners.

Bei einem Visastopp für russische Reisende geht es aber keineswegs um Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es geht nicht um Rache, sondern um Ratio. Darum, der russischen Bevölkerung zu zeigen, dass das Handeln der Führung ihres Landes auch für sie Konsequenzen hat.

Das passive Zustimmen eines Großteils der Bevölkerung zum völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine, das Schweigen zu Kriegsverbrechen, das Ignorieren von Gräueln wie massenhaften gezielten Vergewaltigungen und Erschießungen von Zivilisten, das Verweigern von Wasser für die Bevölkerung ganzer Städte und der zielgerichtete Terror durch bewusste Angriffe auf Wohnviertel – all das muss Konsequenzen haben.

„Wer schweigt, stimmt zu“, hieß es einst in der deutschen Friedensbewegung. Sich an die Seite stellen und zuschauen, wie das eigene Land Krieg führt, geht nicht.

Warum sollten russische Touristen durch die Gassen von Rüdesheim, Rimini oder Reims schlendern, Weinproben machen und dabei – wie vielerorts inzwischen ukrainische Geflüchtete berichten – auch noch Ukrainerinnen und Ukrainer anpöbeln? Warum sollten russische Reisende entspannt Urlaub im Westen machen dürfen, während in der überfallenen Ukraine Menschen um ihr Leben bangen müssen?

Fast ein halbes Jahr führen die Russen ihren Krieg in der Ukraine. Widerstand oder auch nur Kritik an der Aggression ist in Russland selbst kaum wahrzunehmen. Auch Russinnen und Russen müssen wissen, dass ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg für sie nicht folgenlos bleiben kann.

Contra: Abkehr von Europas Werten

Von Mareike Müller

Russinnen und Russen sollen draußen bleiben, fordern immer mehr EU-Staaten, viele davon setzen bereits ihre eigenen Regeln um, um dieses Ziel zu erreichen. Nun wächst der Druck auf die Staatengemeinschaft, einen einheitlichen Ansatz zu finden. Nur: Ein pauschales Visaverbot der EU wäre nicht nur kontraproduktiv, sondern würde auch eine Abkehr von einer europäischen Grundhaltung bedeuten.

Zum einen gibt es berechtigte Zweifel an der Wirksamkeit der Maßnahme: Gerade mal ein knappes Drittel der Russen, viele davon Mitglieder der Mittel- und Oberschicht, besitzt einen Auslandsreisepass, der Voraussetzung für ein Schengen-Visum ist.

Ohnehin ist es mittlerweile für viele Russen einfacher und bequemer, Urlaub in der Türkei oder in Thailand zu machen. Wem Russlands – nicht Putins – Krieg gegen die Ukraine zuvor egal war, den wird auch ein Reiseverbot in die EU nicht umstimmen.

Dass das Schengen-Visum dabei in der aktuellen Diskussion gemeinhin als Touristenvisum bezeichnet wird, wird seiner Grundidee übrigens nicht gerecht.

Denn neben Touristen kommen mithilfe des Visums auch Oppositionelle ins Ausland, Künstlerinnen, Regimekritiker, Menschen, die ihre Familien oder Freunde besuchen. Nicht alle, aber einige werden auch in Zukunft zum Austausch bereit sein. Diese Möglichkeit dürfen wir ihnen und uns nicht nehmen.

Darüber hinaus würde sich die EU mit einem Visaverbot auch selbst schaden, denn eine solche Maßnahme spielt jenen in Russland in die Hände, die die EU als russophob darstellen, Ängste vor dem Westen schüren und Unsicherheit verbreiten unter jenen, die eine Flucht ins Ausland noch erwägen. Europa kann und sollte diesem Narrativ mehr entgegensetzen. Ein Visaverbot hingegen würde es nähren.

Mehr noch: Würde die EU keine Visa für Russinnen und Russen mehr erteilen, würde sie damit ihre eigenen Werte verraten. Europa steht für Offenheit. Dass einige Russen Party machen an der Côte d’Azur oder shoppen gehen in Mailand, sollte Europa aushalten können – ohne alle Menschen mit russischem Pass per se auszuschließen.

Die EU sollte die Visafrage strategisch angehen: Sie könnte zum Beispiel die Länge der Bleibezeit verkürzen oder die Kosten erhöhen. So würde man sich diplomatischen Spielraum erhalten. Wer aber von vornherein eine Option aus dem „Alles oder nichts“-Baukasten wählt, nimmt sich selbst künftige Handlungsoptionen.

