Ukraine-Krieg Putins Gräueltaten: Der Ukraine-Krieg ist das Vermächtnis des russischen Präsidenten

Die mutmaßlichen Verbrechen der abziehenden russischen Truppen zeigen einmal mehr die Machtlosigkeit des Westens. Ein gesichtswahrender Rückzug für Putin wird immer schwieriger.

Militärfahrzeuge fahren durch das Stadtzentrum von Kiew, nachdem die ukrainische Regierung erklärt hat, dass ihre Truppen die Kontrolle über die gesamte Region Kiew zurückerlangt haben. (Foto: dpa) Kiew

Dieser Krieg ist Wladimir Putins Krieg. Dieser Krieg ist sein Vermächtnis. Die Menschenrechtsverletzungen, die seine Truppen wohl in der Ukraine begehen, sind seine Menschenrechtsverletzungen.

Wenn auch nur ein Teil dessen wahr sein sollte, was die ukrainische Regierung schildert, Menschenrechtsorganisationen dokumentieren und die vielen entsetzlichen Bilder von Butscha zeigen, dann hat der Krieg des russischen Präsidenten eine neue Dimension des Schreckens erreicht. Exekutionen an Zivilisten, getötete Frauen und Kinder – diese Verbrechen, offensichtlich begangen von russischen Militärs, werden auch politische Folgen haben.

So groß die Friedenssehnsucht auch ist: Der Gedanke, Putin könnte für diesen menschenverachtenden Angriffskrieg bei Friedensverhandlungen eine Prämie mitnehmen – sei es in Form von Gebietsabtretungen, sei es in Form von verbindlichen Zugeständnissen, dass die Ukraine sich nicht dem Westen annähern darf –, wird zunehmend unerträglich.

Dass der russische Präsident ruch- und skrupellos handelt, hat er gleich zu Beginn seiner Amtszeit nach der Jahrtausendwende in Tschetschenien gezeigt, als er Grosny dem Erdboden gleichmachte.

