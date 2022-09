Morning Briefing 0,75 Punkte gegen die Inflation 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die „harte Geldpolitik“ ist zu einem ziemlich dehnbaren Begriff geworden. Was heißt schon hart angesichts einer Inflationsrate von zuletzt 9,1 Prozent im Euro-Raum? Die Finanzmärkte rechnen mehrheitlich damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent anhebt.

Plus 0,75 Prozent – das wäre der größte Zinsschritt in der Geschichte der Notenbank. Und würde doch nur bedeuten, dass Bankenguthaben bei der EZB durch die Inflation ein ganz klein wenig langsamer entwertet würden als bisher. Real, also nach Abzug der Inflation, liegen die EZB-Zinsen dann noch immer bei rund minus acht Prozent.

Was macht es auf Dauer mit einer Gesellschaft, wenn sich Geld ausgeben mehr lohnt als sparen? Wenn Schulden von selbst verschwinden, sofern man sie nur lange genug nicht zurückzahlt?

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Diese Frage dürfte in den kommenden Jahren noch ganze Fachtagungen von Wirtschafts- und Sozialpsychologen beschäftigen. Meine Vermutung: Der ungehemmte Luxuskonsum am oberen Ende der Gesellschaft bei gleichzeitiger Investitionsschwäche in den Unternehmen gibt uns einen Vorgeschmack auf Kommendes.

Die paradoxe Lage: Kapital ist real zwar billiger zu haben denn je, aber für investitionswillige Unternehmen keineswegs immer verfügbar. Ein Indiz dafür ist die vierteljährliche Bundesbank-Umfrage Bank Lending Survey. Darin gab eine Mehrheit der Banken an, dass sie ihre Vergaberichtlinien für Unternehmenskredite verschärft hat.

Noch deutlicher macht sich die Trendwende bei den Kreditkonditionen bemerkbar: Viele Banken haben höhere Kreditmargen und damit höhere Zinsen und mehr Sicherheiten von ihren Firmenkunden verlangt. Als wichtigsten Grund für die wachsende Vorsicht gaben Finanzinstitute die schlechteren Konjunkturaussichten an: Firmenpleiten werden wahrscheinlicher, damit steigt das Risiko, dass Kredite platzen.

In der Tat lag die Zahl der Insolvenzen im August 26 Prozent über dem Vorjahreswert, so das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Wichtiger Grund für das erhöhte Pleite- und Rezessionsrisiko: Steigende Kosten für Energie und Rohstoffe. Mehr als 90 Prozent der Industrieunternehmen sehen darin eine „starke“ (58 Prozent) oder „existenzielle“ Herausforderung (34 Prozent). So die Ergebnisse einer Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Industrie.

Indikatoren für den Ausnahmezustand gefällig? Die deutsche Industrie zahlt im Großhandel für 2023 einen Gaspreis, der achtmal so hoch liegt wie in den USA. Die Produktion der Chemieindustrie ist seit Jahresbeginn um zehn Prozent eingebrochen.

Schlussfolgerung von Christoph Schmidt, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI): „Angesichts der starken Belastungen durch die gestiegenen Energiepreise ist das Risiko, dass wir im Winterhalbjahr in eine Rezession geraten, tatsächlich erheblich.“

Fazit: Mittlerweile ist sogar fraglich, ob Deutschlands Wirtschaftsleistung wie zunächst angenommen in diesem Jahr erstmals wieder das Vor-Corona-Niveau von Ende 2019 erreicht

Vielleicht lässt sich die Energiekrise ja vom neuen Fünf-Punkte-Plan der EU-Kommission beeindrucken? Das Handelsblatt erfuhr vorab, was geplant ist:

Einsparziele für den Stromverbrauch zu Stoßzeiten. So könnten automatisierte Industrieprozesse auf die Wochenenden oder in die Nächte verschoben werden

Eine Gewinnobergrenze für Anbieter erneuerbarer Energien auf dem Strommarkt.

Eine Sonderabgabe für Öl- und Gaskonzerne, die derzeit hohe Gewinne erzielen, beispielsweise Shell, Total und Eni. Die Kommission spricht von einem „Solidaritätsbeitrag“.

Liquiditätshilfen für Versorger nach dem Uniper-Muster. Die Kommission will das Beihilferecht so verändern, dass es für Mitgliedsstaaten einfacher wird, strauchelnde Versorger zu schützen.

Eine Preisobergrenze für russisches Gas. Allerdings gelangt seit der Unterbrechung von Nord Stream 1 derzeit ohnehin kaum noch russisches Erdgas in die EU.

Bevor Sie jetzt Ihre Shell-Aktien verkaufen: Die Vorschläge sollen am Mittwoch erstmals mit den Mitgliedsstaaten beraten werden. Und aus diesen Beratungen ist kein relevanter Kommissionsentwurf je so herausgekommen, wie er hineinging.

(Foto: via REUTERS) Ursula von der Leyen: Vor dem Energieministertreffen am Freitag werden die Pläne der EU-Kommission konkreter.

Wo die EU fünf Punkte braucht, kommt Liz Truss mit dreien aus. Gemäß dem in Großbritannien verbreiteten Politikergrundsatz, dass man das Volk nicht mit Details langweilen sollte, verkündete die neue Premierministerin des Landes in einer kurzen Antrittsrede ihren noch kürzeren Rettungsplan fürs Vereinigte Königreich: Erstens Wirtschaftswachstum mit Steuersenkungen ankurbeln, zweitens Energiekosten senken, drittens den staatlichen Gesundheitsdienst NHS auf Trab bringen.

Am Dienstagabend dann stellte Truss die wichtigsten Mitglieder ihres Kabinetts vor. Stellvertretende Regierungschefin und Gesundheitsministerin wird die langjährige Truss-Vertraute Thérèse Coffey werden.

Der bisherige Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng wird neuer Finanzminister. Das Innenministerium übernimmt Suella Braverman. Neuer Außenminister wird James Cleverly. Verteidigungsminister bleibt offenbar Ben Wallace.

Jacob Rees-Mogg, Anführer der Parteirechten, soll als neuer Wirtschaftsminister das tun, was einem echten britischen Konservativen so leicht von der Hand geht wie Bridgekarten mischen: Nämlich die Streikrechte der Gewerkschaften einschränken.

Und dann ist da noch Karl-Heinz Rummenigge, Fußballidol der Boomer-Generation und bis vor 14 Monaten Vorstandschef des FC Bayern München. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ vertritt Rummenigge die zur Weltlage passende These, dass man nur aus Niederlagen so richtig klug werden könne: „Ich habe mir zum Beispiel dieses verdammte Finale gegen Chelsea 2012, von dem ich bis heute nicht verstehe, wie wir das verlieren konnten, zehn Jahre lang jedes Jahr angeschaut.“

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie aus Niederlagen lernen. Es müssen ja nicht unbedingt die eigenen sein.

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren: