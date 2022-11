 Morning Briefing: 49 Euro: Das Deutschlandticket kommt

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist nicht der größte Kostenblock, über den der Bundeskanzler gestern mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder feilschte, aber der mit den konkretesten Folgen: Deutschland bekommt ab 2023 ein republikweit gültiges Monatsticket für den Nahverkehr zum Einstiegspreis von 49 Euro. Für das Ticket überweist der Bund pro Jahr 1,5 Milliarden Euro an die Länder, die den gleichen Betrag noch einmal zuschießen sollen.

Prognose: Mit der Regionalbahn quer durch Deutschland zu fahren, wird vermutlich ein Hobby für Liebhaber bleiben. Doch für all jene Pendler, die für ihre Monatskarten bislang oft dreistellige Beträge bezahlen mussten, macht das Deutschlandticket die umweltfreundliche Mobilität endlich billiger. Und auch einfacher, weil man sich nicht mehr an jeder Wabengrenze eines Verkehrsverbunds fragen muss, ob man den richtigen Fahrschein gelöst hat. Ich werde auf jeden Fall zu den Kunden gehören.

Ansonsten schob die Bund-Länder-Runde munter die Milliarden für die diversen Energie-Entlastungspakete hin und her. Und die Kosten für Flüchtlingsunterkünfte und Krankenhäuser landeten gleich mit auf dem föderalen Verschiebebahnhof. Das muss nichts Schlechtes sein – wo es nur ums Geld geht, geht es nicht um Ideologie, und das macht Kompromisse einfacher.

Was Bürger und Unternehmen nun konkret an staatlicher Hilfe bei den Energiekosten erwarten dürfen, hat mein Kollege Julian Olk für Sie zusammengefasst.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist heute mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking und wird morgen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen. Für das passende Tschingderassabum vor dem Abflug gen Osten sorgt SPD-Chef Lars Klingbeil. Er fordert eine industriepolitische Offensive, denn: „Der industrielle Kern Deutschlands ist durch die aktuelle Lage bedroht.“

Im Handelsblatt-Interview blickt Klingbeil besorgt auf die Abschottung autoritärer Staaten, aber auch auf die „knallharte Industriepolitik“ der USA. Deshalb müsse der deutsche Staat selbst durch Investitionen die Entwicklung bestimmter Branchen vorantreiben, etwa der Halbleiterproduktion oder der Batteriefertigung, und eine „Rohstoffstrategie“ entwickeln. Auch im Umgang mit China plädierte Klingbeil für einen neuen Kurs: „Wir müssen sicherheitsrelevante Bereiche benennen, bei denen China draußen bleiben muss.“

Gut vorgelegt, Herr Vorsitzender! Jetzt braucht Deutschland nur noch eine Regierung, die diese Industriepolitik erfolgreich umsetzt, ohne sich im Klein-Klein von Lobbyinteressen zu verzetteln. Und vielleicht könnte man noch vorsichtig ergänzen: Die beste Industriepolitik ist nicht unbedingt diejenige, die detailliert regelt, welche Branche sich wie zu entwickeln hat. Sondern die, die Rahmenbedingungen schafft, damit Unternehmen gerne in Deutschland investieren und die klügsten Köpfe aus aller Welt gerne bei uns leben.

Zu den Rahmenbedingungen, die einen Wirtschaftsstandort attraktiv machen, gehört auch ein klug konstruiertes Sozialsystem. Dieses muss zwei schwer zu vereinbarende Ziele in Deckung bringen: Niemand darf unter das Existenzminimum fallen – aber niemand soll ohne Arbeit mehr in der Tasche haben als mit. Oder, wie es Arbeitsminister Hubertus Heil ausdrückt: „Wir müssen dafür sorgen, dass Arbeit sich lohnt.“

Mit dem vom Bund geplanten Bürgergeld allerdings wird dieses Prinzip in vielen Fällen gebrochen. Die Bezieher dieser Sozialleistung, die das bisherige Hartz IV ersetzen soll, dürften in vielen Konstellationen wesentlich mehr Geld zur Verfügung haben als Geringverdiener-Haushalte – sofern die nicht ergänzend ebenfalls Bürgergeld beantragen. Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) zeigen das anhand verschiedener Vergleiche zwischen Bürgergeld-Empfängern und Haushalten, in denen ein Alleinverdiener Vollzeit zum Mindestlohn von zwölf Euro schuftet.

Bürgergeld-Empfänger haben neben dem Regelsatz, der für Singles von aktuell 449 Euro auf 502 Euro angehoben wird, auch Anspruch auf Erstattung der Miete und der Heizkosten. Bei den Arbeitnehmerhaushalten haben die IfW-Forscher neben dem Erwerbseinkommen auch Ansprüche auf Kindergeld oder Wohngeld berücksichtigt.

Extrembeispiel: Eine fünfköpfige Familie im teuren Hamburg erhält – je nach Alter der Kinder – mit dem Bürgergeld bis zu 3776 Euro im Monat und hätte damit 884 Euro mehr zur Verfügung als ein entsprechender fünfköpfiger Alleinverdiener-Haushalt im Mindestlohn. Bei nur einem Kind im Haushalt beträgt der Abstand immer noch bis zu 392 Euro, wie unsere Grafik zeigt.

Das Problem aus meiner Sicht: Selbst einem Mindestlohnbezieher werden pro Monat noch rund 400 Euro vom Bruttogehalt abgezogen, vor allem für Sozialabgaben. Gerade solche Geringverdiener brauchen dringend mehr Netto vom Brutto, etwa durch einen Grundfreibetrag in der Sozialversicherung. Dann verringert sich auch der Abstand zu den Bürgergeldbeziehern – in vielen Konstellationen beginnt sich Arbeit wieder zu lohnen.

Und dann ist da noch ein Prozess in London, über den eine Kollegin von der „Financial Times“ berichtet: Eine Londoner Tochtergesellschaft des Schweizer Rohstoffriesen Glencore hat sich der Bestechung in sieben Fällen für schuldig bekannt, das Strafmaß soll am heutigen Donnerstag verkündet werden. Glaubt man den Aussagen der Zeugen im Gericht, dann flogen die Glencore-Abgesandten im Privatjet durch Westafrika, um Bestechungsgelder ans Ziel zu bringen. So sollen allein die Manager von staatlichen Öl- und Gasfirmen in Kamerun zwischen 2012 und 2015 mit 13,7 Millionen Dollar geschmiert worden sein. Mit den Bestechungszahlungen wollte sich die Glencore-Tochter bessere Konditionen für Öllieferungen sichern.

In einem Fall holte ein Mittelsmann laut Zeugenaussage 6,3 Millionen Euro Bestechungsgeld in bar in der Schweiz ab – und verbuchte die Ausgaben unter „office expenses“. Die Summe lässt mir meine eigenen Spesenabrechnungen in einem deutlich mildernden Licht erscheinen.

Ein Glencore-Vertreter erklärte laut „Financial Times“, das Verhalten sei „unentschuldbar“, solche Praktiken existierten heute „in keiner Form und in keinem Unternehmen“ des Glencore-Konzerns mehr.

Wie reimte einst Deutsch-Rapper Das Bo? „'Türlich, 'türlich – sicher, Dicker“.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, von dem Sie sich niemals distanzieren müssen.

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt