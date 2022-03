Morning Briefing 7,3 Prozent – der Inflationsschock

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

außergewöhnliche Zeiten führen zu außergewöhnlichen Zahlen, die wir uns vor einem Jahr nicht vorstellen konnten. Gestern kamen sie alle auf den Tisch, eine Art Nemesis aus der Welt der Wirtschaft, Schockwerte im Bündel.

Zuallererst: 7,3 Prozent Inflation, das gab es zuletzt vor 42 Jahren zu Zeiten des Iran-Irak-Kriegs. Die teuer gewordenen Rohstoffe, insbesondere für Energie, treiben die Preise hinauf. Zehn Prozent erscheinen nicht abwegig.

Zweite Kennziffer des Grauens ist die von 4,6 auf 1,8 Prozent heruntergedimmte Wachstumsprognose für 2022 des Sachverständigenrats. Der Wirtschaftsweise Volker Wieland sagt im Handelsblatt-Interview: „Die Aussichten haben sich drastisch verschlechtert.“

Einen hätten wir noch: Die Staatsschulden haben die Rekordmarke von 2,32 Billionen Euro erreicht, das macht 27.906 Euro pro Kopf. Der Staat wird damit leben müssen, dass Gläubiger ein besseres Gedächtnis haben als Schuldner, wie der amerikanische Staatsmann Benjamin Franklin festgehalten hat.

Nach seinen Touren als dienender Handlungsreisender durch die Sphäre der Gasstaaten wendet sich Wirtschaftsminister Robert Habeck nun dem Naheliegenden zu: Er fordert die Deutschen zum Energiesparen auf. „Jeder Kubikmeter Gas, der nicht verfeuert wird, hilft“, sagte er in den „Tagesthemen“. Den besten Vorschlag – Tempo 130 – hat sich der Grünen-Politiker noch aufgespart. Habeck hat bereits die Gas-Frühwarnstufe ausgerufen, eine Vorsichtsmaßnahme gegen den drohenden russischen Lieferstopp.

Gazprom, Monopolist aus St. Petersburg, ist zur Fronteinheit im Krieg um die Ukraine geworden. Nachdem Wladimir Putin jüngst noch drohte, die Rechnungen müssten rasch in Rubel beglichen werden, darf man nun weiter in Euro und Dollar bezahlen.

Das ergab sich aus einem Telefonat von Kanzler Olaf Scholz mit Putin. Eine Beruhigung ist das jedoch so wenig wie die News, russische Truppen kümmerten sich jetzt um Donezk. Tatsächlich soll der Rubelzwang bald auf Öl, Metalle und Dünger ausgedehnt werden.

Auf unseren Galerieplätzen mit Laptop und Fernsehen erleben wir Episoden eines Verteilungskampfs um Rohstoffe, einer Kraftprobe zwischen West und Ost, zwischen dem Team Demokratie und dem Team Autokratie.

Wenn der Kreml in dieser Frage plötzlich nicht mehr ganz so martialisch erscheint, dann nur, weil der geplante große Lieferantentausch nicht so einfach innerhalb von ein paar Tagen zu bewältigen ist.

Die Aussicht: Wladimir Putin oder sein Nachfolger treten nicht mehr als billiger Versorger westlicher Länder wie der Bundesrepublik auf, sondern künftig als „billiger Jakob“ der aufstiegsorientierten asiatischen Großstaaten Indien und China.

(Foto: imago images/ITAR-TASS) Sergej Lawrow (l.), Wang Yi: Die Außenminister Russlands und Chinas bekräftigen ihre außenpolitische Partnerschaft (Archivbild).

Noch in dieser Woche reist Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach Neu-Delhi, um Deals für Öl, Gas und Kohle vorzubereiten, alles mit Rabatt. Gestern schon machte er in China viel Wind und gute Stimmung bei Außenminister Wang Yi.

Der versicherte, die chinesisch-russischen Beziehungen hätten „dem jüngsten Test der sich wandelnden internationalen Lage standgehalten, die korrekte Richtung des Fortschritts beibehalten und ein nachhaltiges Momentum erreicht“. Wir denken: Das Kommuniqué nach dem EU-China-Videogipfel am Freitag dürfte weit weniger blumig ausfallen.

Schon immer mussten die Boten schlechter Nachrichten um Leib und Leben fürchten. Die Bibel vermittelt, dass der spätere König David jenen Mann erschlagen ließ, der ihm vom Schlachtentod König Sauls berichtete.

Die erste Story dieses Inhalts in der griechischen Antike präsentierte der Schriftsteller Pausanias: Im Mittelpunkt ein bunter Singvogel, der dem Gott Apollon die Untreue seiner Liebe Koronis meldete, woraufhin er das Vögelchen mit dem Verlust der Stimme und einem gänzlich schwarzen Federkleid bestrafte. Und schließlich soll Aztekenherrscher Montezuma sofort die Hinrichtung des Überbringers der News angeordnet haben, wonach der spanische Krieger Cortés ante portas sei.

Die gebildeten Leute im Umfeld des russischen Diktators Putin hatten also allen Grund, die militärische Lage in der Ukraine zu schönen, wovon nun die US-Geheimdienste berichten. Für die These wachsender Spannungen zwischen Präsident und Militär spricht, dass Verteidigungsminister Sergej Schoigu tagelang von der Bildfläche verschwunden war.

(Foto: Jann Höfer für Handelsblatt) Post-Vorstandschef Frank Appel: Der Manager warnt vor den Folgen eines Gas-Boykotts gegen Russland.

Noch im Modus der alten Globalisierung ist Frank Appel. Der Chef der Deutschen Post warnt vor einem Energieembargo gegen Russland und einer Entkopplung von China. Im Gespräch mit Chefredakteur Sebastian Matthes sagt der promovierte Neurobiologe und Ex-McKinsey-Berater über...

Führung : „Was eine Organisation in der aktuellen Situation braucht, ist Klarheit. Das erzeugt Sicherheit und Vertrauen.“

: „Was eine Organisation in der aktuellen Situation braucht, ist Klarheit. Das erzeugt Sicherheit und Vertrauen.“ seinen angekündigten Abgang im Frühjahr 2023 : „Die Entscheidung musste im vorigen Dezember getroffen werden. Aber sofort aufzuhören wäre meinem Nachfolger gegenüber nicht fair gewesen. Wir hatten gerade ein Rekordergebnis von acht Milliarden Euro vorgelegt. Das hätte die Messlatte einfach zu hoch gelegt.“

: „Die Entscheidung musste im vorigen Dezember getroffen werden. Aber sofort aufzuhören wäre meinem Nachfolger gegenüber nicht fair gewesen. Wir hatten gerade ein Rekordergebnis von acht Milliarden Euro vorgelegt. Das hätte die Messlatte einfach zu hoch gelegt.“ seinen größten Fehler: „Im tiefsten Inneren weiß man, der oder die wird das nicht hinbekommen. Und dann zögert man und gibt noch mal eine Chance. Aber oft bewährt sich das nicht.“

Davon, dass Appel alles hinbekommt, ist der Bund überzeugt. Er darf in einem raren Fall von Ämterklumpenbildung parallel auch den Aufsichtsrat der Deutschen Telekom leiten.

Zwei Milliarden Nutzer sind auf das Navigationssystem Galileo angewiesen, ein Stolz europäischer Politik. Doch zehn neue Galileo-Satelliten liegen derzeit nutzlos herum. Es fehlt die russische Sojus-Rakete, um sie in die Umlaufbahn zu bringen.

Europas Raumfahrtagentur Esa und die russische Roskosmos haben die Zusammenarbeit bis auf Weiteres eingestellt. Das Auslaufmodell Ariane 5 kann noch fünfmal fliegen, ob Ariane 6 im nächsten Jahr einsatzbereit ist, bleibt ungewiss. Bescheidenere Missionen mit der kleineren italienischen Trägerrakete Vega sind noch möglich.

Statt nach Leben auf dem Mars zu suchen, müsse die Esa die Kooperation mit Russland abwickeln, heißt es in unserem Report. Experte Matthias Wachter vom Bund Deutscher Industrie: „Es zeigt sich, wie fragil die europäische Raumfahrtpolitik aufgestellt ist.“

Und dann ist da noch Steffen Seibert, 61, als lange Amtierender ein Rekordhalter unter den Regierungssprechern. Künftig soll er Botschafter in Israel werden. Das hat die grüne Außenministerin Annalena Baerbock entschieden, Folge einer früheren Jobgarantie für den einstigen ZDF-Nachrichtenmoderator. Die Meldung verbreitete zuerst die „Süddeutsche Zeitung“, in deren Magazin Seibert kürzlich sein übervolles Herz über gut elf Jahre Leben an der Seite Angela Merkels ausgeschüttet hat.

Er treffe sie weiter, erzählte er über die „Chefin“ und gab eine Kostprobe seiner kaum mehr steigerbaren Loyalität: „Sie kann extrem schnell und präzise Informationen aufnehmen, miteinander verknüpfen und Schlüsse daraus ziehen. Dazu kommt ihr faszinierendes politisches Gedächtnis – bei mir verschwimmt doch manches zu einem Erinnerungsbrei.“ Daran wird er in Tel Aviv noch arbeiten können.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit guter Gedächtnisleistung.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs