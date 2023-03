Morning Briefing Abgelehnt: Klimaschutzreferendum in Berlin gescheitert

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ginge es allein nach den politischen Selbstverpflichtungen und Versprechen der wechselnden Stadtregierungen, dann hätte Berlin längst „bezahlbaren Wohnraum für alle“, würde in den Schulen „kein Kind mehr zurückgelassen“ und die Hundehaufen wären auch vom Trottoir verschwunden.

Nichts davon ist bislang eingetreten. Daher sollten sich die Initiatoren des Berliner Klimaschutzreferendums nicht allzu lange grämen. Zwar sind sie gestern mit ihrem Ziel gescheitert, die Hauptstadt zur Klimaneutralität bis 2030 zu verpflichten. Rund 442.000 Berliner stimmten dafür, etwa 423.000 dagegen. Die zusätzlich erforderliche Zustimmung von mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten hat der Volksentscheid damit verfehlt.

Aber gerade in der Klimapolitik herrscht bereits jetzt kein Mangel an anspruchsvollen Zielen – allen voran die angestrebte bundesweite Klimaneutralität bis 2045. Bereits an dieser Hürde werden wir scheitern, wenn wir nicht vom Fordern ins Umsetzen kommen. Per Referendum eine Jahreszahl gegen eine andere auszutauschen, hätte noch kein Gramm CO2 eingespart.

Beim Klimaschutz muss jetzt endlich das Motto gelten, das ich in anderem Zusammenhang mal vom Autovermieter Alexander Sixt aufgeschnappt habe: „Machen ist wie Wollen, nur viel geiler.“

(Foto: dpa) Bündnis „Klimaneustart“: Das Bündnis möchte sich für eine Änderung des Energiewendegesetzes in Berlin einsetzen.

Den Schritt vom politischen Wollen zum unternehmerischen Machen zelebriert Rock Tech Lithium heute bei einem ersten Spatenstich im brandenburgischen Guben: Dort beginnt das Unternehmen mit dem Bau eines so genannten Lithium-Konverters. Darin wird der Rohstoff so aufbereitet und veredelt, dass er für die Batterieproduktion verwendet werden kann. Unternehmenschef Dirk Harbecke: „Unser Ziel ist es aber, einen geschlossenen Lithium-Kreislauf zu entwickeln. Bereits 2030 sollen 50 Prozent des in Guben eingesetzten Lithiums aus recycelten Batterien stammen.“

Bislang kommen die Batterien für E-Autos überwiegend aus Asien, insbesondere aus China. Politik und Wirtschaft arbeiten daran, Teile der Wertschöpfung für die Batterieproduktion nach Europa zu holen. Zumindest in Guben scheint das gelungen zu sein.

Vom Wollen endlich ins Machen kommen: Das war auch das Ziel des Koalitionsgipfels gestern Abend. Zur Verhandlung standen etliche Streitthemen vom Ausbau der Autobahnen über den Austausch von Gasheizungen bis zur Finanzierung der Kindergrundsicherung. Spitzenvertreter von SPD, Grünen und der FDP saßen allerdings im Berliner Kanzleramt auch nach Mitternacht noch zusammen, ohne sich auf Kompromisse geeinigt zu haben.

Nicht nur in Berlin, auch in Frankfurt wurde am Sonntag abgestimmt. Der SPD-Politiker Mike Josef siegte in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt mit 51,7 Prozent der Stimmen gegen seinen Kontrahenten Uwe Becker (CDU). Josef wird damit Nachfolger des wegen mutmaßlicher Vorteilsnahme und anderer Eskapaden abgewählten SPD-Bürgermeisters Peter Feldmann. Josef, SPD-Vorsitzender in Frankfurt, setzte im Wahlkampf auf soziale Themen wie bezahlbare Mieten. Der 40-Jährige war bisher Planungs- und Sportdezernent der Stadt. Er kam als Kind aus Syrien nach Deutschland.

Es ist die vielleicht wichtigste Entscheidung im Management: Was zählt zur eigenen Kernkompetenz, bei der man für den Kunden einen Unterschied machen will und muss? Und welche Bestandteile seines Produkts kauft man lieber zu? Wer zu viel selbst machen will, verzettelt sich. Wer zu viel zukauft, wird austauschbar.

Die Software in den eigenen Fahrzeugen galt deutschen Autobauern lange Zeit als zu wichtig, um sie aus der Hand zu geben. Nun zeigt sich: Die Konzerne sind mit dem Ansatz der weitgehenden Eigenentwicklung gescheitert und schwenken um.

Nach Informationen aus Konzernkreisen will Volkswagen bei seiner Softwareeinheit Cariad allein in diesem Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag einsparen. Bei Mercedes wurden die Investitionen in die Entwicklung des eigenen Betriebssystems auf ein bis zwei Milliarden Euro gedeckelt. Die beiden Autobauer setzen jetzt verstärkt auf Kooperationen mit Tech-Konzernen wie Google. BMW verfolgt diesen Weg schon länger.

Dabei hilft, dass Google der Branche entgegenkommt. Statt des Betriebssystems Google Automotive Services, mit dem die Amerikaner das gesamte Infotainment im Auto übernehmen wollten, bietet das US-Unternehmen nun „Google built-in“. Die reduzierte Lösung lässt die Integration einzelner Apps wie Google Maps im Auto zu. Gleichzeitig behalten die Hersteller die Hoheit über ihre eigene Software, die als Rahmen fungiert. „Die Autoindustrie erkennt gerade, dass man sich auch mit Tech-Konzernen wie Apple oder Google nicht nur arrangieren muss, sondern vielmehr sogar kann“, sagt Peter Fintl, Autoexperte bei der Unternehmensberatung Capgemini.

Der Haken: Mit dem neuen Realismus im Softwarebereich verzichten die Autokonzerne auf ein Wachstumsgeschäft. Laut der Unternehmensberatung McKinsey werden die Umsätze rund um die IT im Auto deutlich stärker zulegen als bei konventionellen Komponenten wie Karosserie oder Fahrgestell.

Die Bescheidenheit der Autobosse kann vernünftig sein – aber nur, wenn sie eine gute Antwort darauf haben, wo denn künftig die eigene Kernkompetenz beginnt, in die es sich zu investieren lohnt.

Sollten Sie sich am Wochenende mal wieder über die nervige Zeitumstellung geärgert haben, tröstet Sie vielleicht ein Blick in den Libanon: Normalerweise beginnt auch dort die Sommerzeit am letzten Sonntag im März. Am Donnerstag jedoch verkündete die Regierung, in diesem Jahr beginne sie erst am 21. April. Laut der Nachrichtenagentur AP, damit die Muslime im Land während des Fastenmonats nicht so lange auf das Abendessen warten müssen. Gläubige Muslime dürfen im Ramadan erst nach Sonnenuntergang essen.

Viele Fernsehsender, Schulen und Unternehmen kündigten an, die Entscheidung zu ignorieren und ihre Uhren am Sonntag trotzdem auf Sommerzeit umzustellen. Die beiden großen Mobiltelefongesellschaften des Landes forderten ihre Kunden auf, die Uhrzeit je nach Wunsch selbst umzustellen. Auf vielen Handys stellte sich die Zeit jedoch automatisch eine Stunde vor.

Auch viele christliche Politiker und Institutionen kündigten an, ihre Uhren vorzustellen. Einige sprechen bereits von christlicher und muslimischer Zeit im Libanon. Womit der Begriff „unchristliche Uhrzeit“ eine ganz neue Bedeutung erhält.

