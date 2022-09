Morning Briefing Abschied: Die Königin ist tot, es lebe der König 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

sie verkörperte das „Groß“ in „Großbritannien“: Mit Königin Elizabeth II. ist am Donnerstag die Frau gestorben, die das Prinzip der modernen Monarchin nicht nur verstanden und verkörpert, sondern in 70 Jahren Regentschaft überhaupt erst definiert hat.

Sobald Elizabeth Windsor als Thronfolgerin feststand, entzog sie sich als Person der Öffentlichkeit. Was wir über Königin Elizabeth als Mensch wissen, glauben wir in Wahrheit nur zu wissen. Es beruht auf sorgfältig kuratierten Erzählungen aus ihrem Umfeld oder auf Kolportagen, die undementiert blieben, weil die Queen niemals etwas dementierte. In ihr blieb das Arcanum der Monarchie gewahrt, egal wie toll es ihre Kinder und Enkel auch trieben.

In der Öffentlichkeit lebte Königin Elizabeth derart ausschließlich und ausdauernd als Symbol ihrer Nation, dass sie irgendwann eins wurde mit dem öffentlichen Bild ihres Landes. Bis gestern waren es drei Dinge, die Großbritannien, dieses Residual eines untergegangenen Imperiums, von einer normalen Mittelmacht unterschieden: Ein paar Atomraketen, ein ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat – und eine Königin. Jetzt sind es nur noch zwei.

(Foto: IMAGO/Political-Moments) Wirtschaftsminister Robert Habeck: „Bis wir die Preise runterbekommen haben, werden wir den Unternehmen jede Hilfe zukommen lassen.“

In den Köpfen vieler Politiker hat sich ein Bild vom Bürger als einem unmündigen, aber zugleich tyrannischen Kind festgesetzt, dessen Tobsuchtsanfälle am Schokoladenregal man zu fürchten gelernt hat. Die rechtspopulistischen Bewegungen in vielen westlichen Industriestaaten, von den Gelbwesten in Frankreich bis zu den Kapitolstürmern in Washington, haben von links bis konservativ für ein neues Mantra gesorgt: Auch die „Verlierer der Globalisierung“ müssten irgendwie mitgenommen werden auf dem Weg in die klimaneutrale Zukunftsgesellschaft.

Damit das gelingt, dürfe man ihnen nicht mit allzu vielen Zumutungen kommen. Sonst bögen sie ab Richtung rechts außen und gefährdeten die Stabilität des politischen Systems. Ein bisschen was von dieser Denkweise steckt auch in dem Wahlkampfslogan vom „Respekt“, den Bundeskanzler Olaf Scholz allen Bürgerinnen und Bürgern verspricht. Solange dieser Respekt bedeutet, dass harte Arbeit fair entlohnt wird und Bürger in Notlagen vom Staat nicht wie Bittsteller behandelt werden, wird niemand etwas dagegen einzuwenden haben.

Gefährlich wird es jedoch, wenn der Staat suggeriert, er könne alle Bevölkerungsschichten auf alle Zeit von allen Zumutungen abschirmen: Drei Energie-Hilfspakete sind schon beschlossen, und gestern verkündete Wirtschaftsminister Robert Habeck auch noch einen „breiten Schutzschirm“ für Unternehmen, die unter Energieknappheit leiden.

Sicher, Nichtstun kann in der derzeitigen Energiekrise keine Option für die Politik sein. Doch zugleich haben die Erfahrungen mit Tankrabatt und Gasumlage gezeigt: Der Staat überfordert sich selbst. Und am Ende fehlt ihm dann oft die Kraft, gezielt jene zu unterstützen, denen es wirklich schlecht geht. Je größer die Versprechen des Staats am Anfang, desto größer fällt am Ende die Enttäuschung vorm Schokoladenregal aus. Von diesem heiklen Weg in die Vollkasko-Republik handelt unsere freitägliche Titelgeschichte in dieser Woche.

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hat gestern ihre Pläne für eine Aufspaltung bekannt gegeben. Bis Anfang 2023 sollen die weltweit 13.000 Partner über eine Trennung von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgeschäft abstimmen.

Vehement bestritten wird bei EY intern, dass die Aufspaltungspläne etwas mit dem Fall Wirecard zu tun hätten. EY sieht sich Klagen von Investoren ausgesetzt, die dem langjährigen Abschlussprüfer von Wirecard Fehler beim Bilanztestat vorwerfen.

Tatsächlich haben Skandale wie der um Wirecard aber dazu geführt, dass Regulierungsbehörden immer stärker auf eine Trennung von Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgeschäft drängen, um mögliche Interessenkonflikte auszuschließen.

Wer ins Umland großer Metropolen zieht, weil dort die Immobilien billiger sind, übersieht oft einen wesentlichen Faktor: Pendeln kostet nicht nur Nerven – sondern auch Geld. Was bleibt vom Preisvorteil im Speckgürtel, wenn man die Kosten für Auto, Bus oder Bahn einrechnet – und das über viele Jahrzehnte hinweg? Diese Frage beantwortet das Handelsblatt in einer neuen Serie über den Immobilienmarkt im Umland der wichtigsten deutschen Metropolen. Den Anfang macht Frankfurt – oder vielmehr Offenbach. Denn dort ist eine durchschnittliche Eigentumswohnung so viel günstiger als im benachbarten Frankfurt, dass man vom gesparten Geld 63,5 Jahre lang mit Bus und Bahn dorthin pendeln könnte. Ich denke: Damit hat dann selbst die Rente mit 87 viel von ihrem Schrecken verloren.

Und dann ist da noch König Charles III., wie er seit gestern heißt, und den Sie bis dahin noch als Prinz Charles kannten. Mit 73 Jahren ist er der älteste Mensch in der britischen Geschichte, der je König wurde. Ab sofort ist er das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und 14 weiterer Commonwealth-Nationen.

Wo seine Mutter höchstens in feinsten Andeutungen und Symbolen ihre politischen Vorlieben kundtat, ist Charles seit Jahrzehnten ein lautstarker Streiter für Biolandwirtschaft und gegen moderne Architektur. In einem Interview mit der BBC hat er im Jahr 2018 jedoch deutlich gemacht, wie er seine künftige Rolle als König auszufüllen gedenkt: Zu strittigen Themen werde er zu schweigen wissen, „so blöd bin ich nicht“. Das hätte seine Mutter vermutlich anders formuliert.

