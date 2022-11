 Morning Briefing: Absichern: Bund will weniger Investitionsgarantien für China

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

es klingt widersinnig – und ist es auch: Gefühlt die halbe Bundesregierung redet derzeit davon, dass Deutschland unabhängiger von China werden müsse. Doch dieselbe Bundesregierung setzt Milliarden an Steuermitteln ein, um für deutsche Unternehmen das Investieren in China und anderen Staaten möglichst bequem zu gestalten.

Als Konsequenz aus den jüngsten Erfahrungen „müssen wir unsere Absatzmärkte, unsere Lieferketten, unsere Rohstoffquellen und Produktionsstandorte erweitern, damit wir nicht von einzelnen Staaten abhängig sind“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Beginn seiner Asienreise in Vietnam. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte fast zeitgleich auf der Asien-Pazifik-Konferenz in Singapur: „Wir müssen unsere Handelspolitik neu aufstellen. Wir brauchen andere Länder, andere Partner.“

Das Wort China fällt nicht, aber es ist klar, wer gemeint ist. Berlin fürchtet vor allem die wirtschaftlichen Folgen, sollte das Regime in Peking beschließen, Taiwan anzugreifen.

Der Bundeskanzler warnt vor einer zu großen Abhängigkeit von China. (Foto: dpa) Olaf Scholz auf Asien-Reise

Doch zugleich sichert der Bund Investitionen deutscher Unternehmen in China mit Investitionsgarantien in Milliardenhöhe. Dank dieser Garantien können Firmen Verluste vom Staat erstattet bekommen, wenn sie Investitionen wegen eines militärischen Konflikts oder einer Enteignung abschreiben müssen. Rund 29 Milliarden Euro hat sich die deutsche Wirtschaft aktuell so über den Staat absichern lassen. In Zukunft sollen Unternehmen nur noch drei Milliarden Euro pro Land, in dem sie aktiv sind, abgesichert bekommen. Auch hier wird die Volksrepublik nicht konkret genannt, aber es handelt sich eindeutig um eine „Lex China“.

Ich persönlich habe dieses System der staatlichen Garantien für Auslandsgeschäfte sowieso nie verstanden. Warum müssen die Steuerzahler dafür aufkommen, wenn sich deutsche Konzerne in China oder sonst wo verzocken? Nur wenn Unternehmen die Kosten einer fehlgeschlagenen Auslandsinvestition selbst tragen, werden sie die damit verbundenen Risiken adäquat einschätzen.

Das so genannte China-Decoupling ist dabei bislang vor allem ein Ziel der Politik. Unter europäischen Managern ist der Enthusiasmus in dieser Frage etwa so groß wie bei einer Horde Neunjähriger, die nach einem Kindergeburtstag den Heimweg antreten sollen.

Roland Busch, Siemens-Chef und Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft formuliert es so: „Ohne China ist Diversifizierung nicht möglich. Einen wesentlichen Teil der Mittel für neue Investments, ob in Forschung und Entwicklung – auch in Deutschland – oder zur Erschließung neuer Märkte, verdient die deutsche Wirtschaft auch in China.“

Noch deutlicher wird im Handelsblatt-Interview Airbus-Chef Guillaume Faury: „Ich halte ein Auseinanderbrechen der Wirtschaftsräume für undenkbar. China wird sich vom Westen nicht entkoppeln, da wir sehr miteinander verwoben sind.“

Dementsprechend umfasst Faurys China-Strategie für Airbus drei Punkte – wachsen, wachsen, wachsen: „Wir haben eine starke Position in China mit einem Marktanteil von 50 Prozent. Den wollen wir ausbauen.“

Das Dilemma ist offensichtlich: Politisch wäre es angesichts der jüngsten Erfahrungen mit Russland dringend geboten, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu reduzieren. Zugleich ist China Deutschlands größter Handelspartner und für viele Konzerne der letzte Markt, der noch profitables Wachstum in relevanter Größenordnung verspricht. Zu viel gutes Geschäft, um es einfach liegen zu lassen. Und mit jedem Jahr, in dem dieser Trend anhält, wächst die Abhängigkeit von China.

Der beste Anlass für Optimismus: Auch China ist abhängig von Importen und Investitionen aus Europa. Und agiert gegenüber Taiwan deshalb hoffentlich rationaler als der russische Präsident Wladimir Putin in Sachen Ukraine.

Am Montag wird sich der Bundesrat in seiner Sondersitzung mit dem umstrittenen Bürgergeld beschäftigen. Es ist wahrscheinlich, dass die unionsregierten Länder dem Gesetz nicht zustimmen werden, dann geht die Hartz-IV-Nachfolgeregelung in den Vermittlungsausschuss.

Worum geht es bei dem Streit zwischen den Ampelfraktionen und der CDU/CSU? Wo hakt es – und warum? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Bürgergeld hat Arbeitsmarkt-Reporter Frank Specht für Sie zusammengestellt.

Die Union will die geplante Regelsatzerhöhung mittragen, lehnt aber andere Teile des Gesetzes ab. Aus ihrer Sicht kommt beim Bürgergeld das „Fordern“ gegenüber dem „Fördern“ zu kurz. (Foto: dpa) CDU-Chef Friedrich Merz

Die Ultrakurzfassung des Artikels: Aus Sicht der Union wird in dem neuen Gesetz zu viel gefördert, zu wenig gefordert. Aber bei aller Empörungspyro, die diverse Unionsgranden am Wochenende abbrannten: Die Konfliktpunkte umfassen nichts, was sich nicht mit etwas Kompromissbereitschaft lösen ließe.

Fest steht: Die Hartz-IV-Empfänger, die zum Teil seit vielen Jahren in einem System feststecken, das ihnen kaum Leistungsanreize bietet, haben wahrlich eine bessere Regelung verdient.

Und dann ist da noch das vermutlich kürzeste Bewerbungsverfahren aller Zeiten, dessen Zeuge wir am Sonntag werden konnten. Der ehemalige Chef von T-Mobile USA, John Legere, genießt in den USA Kultstatus als charismatischer Ausnahmemanager. Auf Twitter wandte er sich an den neuen Eigentümer des sozialen Netzwerks: „Hi, @Elonmusk, vielleicht sollte ich Twitter leiten“. Im selben Tweet warnte Legere: „Ich bin teuer, aber teuer war ja auch der Preis, den Du für Twitter gezahlt hast.“

Die Antwort von Elon Musk, ebenfalls via Twitter, bestand aus einem Wort: „Nein“. Worauf Legere antwortete: „Nun, das war ein kurzes Bewerbungsgespräch. Aber wenigstens habe ich es versucht.“

