Morning Briefing Ampel verhandelt 19 Stunden ohne Ergebnis – aber Deutschland ist besser als sein Ruf

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

19 Stunden hat der Koalitionsausschuss durchverhandelt und sich dann ohne Ergebnis vertagt. Demokratie kann so nervig sein (alles zum nächtlichen Nichtergebnis lesen Sie hier). Wer wünscht sich nicht gerade in Krisenzeiten bisweilen den wohlwollenden Diktator, der einfach durchgreift und das Richtige tut?

Wer so denkt, sollte neu denken. Denn das Vorurteil, dass Autokratien besser Krise können, weil sie sich langwierige politische Prozesse und faule Kompromisse ersparen – es stimmt schlicht nicht. Soziale Marktwirtschaften wie die deutsche können besser mit Wirtschaftsschocks umgehen als China oder Russland. Und auch den noch stärker marktorientierten Staaten USA und Großbritannien sind die Systeme deutscher oder skandinavischer Prägung in Krisen überlegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des arbeitgebernahen Roman Herzog Instituts im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW), die dem Handelsblatt vorliegt.

Die Studienautoren um Ökonom Michael Hüther, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, vergleichen in ihrer Metaanalyse die Krisen-Widerstandsfähigkeit Deutschlands mit der anderer Staaten. Demnach liegt Deutschland unter 24 Staaten auf Platz sechs.

Vielleicht bietet diese Erkenntnis Trost, wenn der Koalitionsausschuss heute weiterverhandelt. Und verhandelt. Und verhandelt.

Über ein Thema muss der Koalitionsausschuss nicht mehr streiten. Auf Drängen der FDP hat die Bundesrepublik in Brüssel durchgesetzt, dass voraussichtlich auch nach 2035 noch Verbrennerfahrzeuge zugelassen werden können, sofern sie ausschließlich mit synthetisch hergestellten, klimaneutralen E-Fuels betrieben werden.

Allerdings: Wenn die Produktionskosten nicht gewaltig sinken, werden E-Fuels ein Nischenprodukt für einige wenige Supersportwagen bleiben. Dabei wäre der potenzielle Bedarf gigantisch, denn auch nach 2035 werden noch jahrelang viele Millionen Bestandsfahrzeuge mit Verbrennungsmotor allein in Deutschland unterwegs sein. Ganz zu schweigen von LKW, Schiffen und Flugzeugen, für die es bislang noch gar keine praktikablen Methoden gibt, um sie im großen Stil klimaneutral zu betreiben.

Die Unternehmensberatung Oliver Wyman hat nun durchkalkuliert, was es kosten würde, synthetische Kraftstoffe schrittweise Benzin, Diesel und Kerosin beizumischen und diese ab 2040 vollständig zu ersetzen. Dafür wären laut der Analyse kumulierte Investitionen von 120 bis 310 Milliarden Euro erforderlich.

Laut den Berechnungen würden schon bei einer Beimischungsquote von zehn Prozent in Deutschland jährlich etwa vier Milliarden Liter E-Fuels benötigt. Die weltweiten Kapazitäten der bis dato angekündigten Produktionsprojekte summieren sich aber lediglich auf maximal zwei Milliarden Liter pro Jahr. „Es wird aber viel zu wenig E-Fuels geben, um Millionen von Fahrzeugen im deutschen Bestand damit betreiben zu können.“, sagt Fabian Brandt, Automobilexperte bei Oliver Wyman.

Hauptproblem: Synthetische Kraftstoffe sind derzeit nicht wettbewerbsfähig, sie kosten zwischen fünf und zehn Euro pro Liter.

Vielleicht braucht die Welt eine Unternehmerpersönlichkeit, der mit E-Fuels gelingt, was Tesla-Chef Elon Musk bei batteriebetriebenen Fahrzeugen geschafft hat: Mit neuen Technologien, effizienten Prozessen und hohen Stückzahlen die Kosten so weit zu drücken, dass der Durchbruch im Massenmarkt möglich wird. Und dabei den Chor all jener, die das für unmöglich halten, als innere Energiequelle zu nutzen.

(Foto: dpa) Ukrainische Soldaten haben für die Leopard-Panzer bei der Bundeswehr eine Intensivausbildung bekommen.

Hoppla, für Bundeswehr-Verhältnisse ging das jetzt richtig flott: Gerade mal zwei Monate nach dem lange umstrittenen Beschluss sind 18 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 aus deutschen Heeresbeständen in der Ukraine eingetroffen. „Ja, wir haben die Leopard-Panzer geliefert, wie angekündigt“, bestätigte Bundeskanzler Olaf Scholz gestern. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums kamen auch Munition und Ersatzteile und die in Deutschland ausgebildeten Besatzungen in der Ukraine an, dazu noch zwei Bergepanzer mit dem schönen Namen „Büffel“.

Die Bundesregierung ist offenbar entschlossen, ihre Waffenhilfe für die Ukraine zügig auszubauen und wenn nötig noch jahrelang durchzuhalten. Darauf deutet eine Mail des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages hin, aus der der „Spiegel“ zitiert. Im laufenden Haushaltsjahr hat der Bund für diese Waffenlieferungen 2,2 Milliarden Euro eingeplant. Diese Summe soll sich schon in diesem Jahr auf über 5,4 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. In den kommenden Jahren sollen noch einmal zusätzlich 8,8 Milliarden Euro für entsprechende „Verpflichtungsermächtigungen“ bereitgestellt werden. Bisher war dafür nur eine Milliarde Euro eingeplant. Der „Spiegel“ zitiert aus dem Schreiben: „Aufgrund der hohen materiellen Verluste der ukrainischen Streitkräfte sind neue Materiallieferungen erforderlich.“

(Foto: dpa) Menschen demonstrieren in Jerusalem gegen den Plan von Premierminister Netanjahu zur Reform der Justiz.

Wir kommen noch einmal zur höheren Krisenfestigkeit von Demokratien im Vergleich zu Diktaturen zurück. Auch demokratisch gewählte Politikerinnen und Politiker treffen mitunter richtig dumme Entscheidungen. Aber die Chancen stehen gut, dass sie sich entweder irgendwann korrigieren müssen – oder abgewählt werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich gestern für die erste Variante entschieden und einen vorübergehenden Stopp seiner umstrittenen Justizreform angekündigt. Die größte Gewerkschaft sagte daraufhin einen Generalstreik ab.

Wir wissen nicht, wie es die Krisenresilienz beeinflusst, wenn sich eine Demokratie als zeremonielles Staatsoberhaupt zusätzlich noch einen König leistet. Fest steht aber: Das diplomatische Protokoll wird komplizierter. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet über die Vorbereitungen auf den morgen beginnenden Antrittsbesuch des britischen Königs Charles in Berlin. So gilt erstmals in den fünfeinhalb Jahren, in denen Kai Baldow als Protokollchef des Bundespräsidenten wirkt, für das Staatsbankett im Schloss Bellevue der Dresscode „Frack“ statt des sonst üblichen Smokings.

Was niemanden verblüffen dürfte, der die britische Adelsserie „Downton Abbey“ mit der gebotenen Aufmerksamkeit verfolgt hat. In einer Episode präsentiert der Hausherr seiner Gattin den gerade erworbenen Smoking, nur um beruhigend hinzuzufügen: Der sei natürlich nur für Abende, an denen man keine Gäste habe. Sozusagen die Jogginghose der Upper Class.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie die Kontrolle über Ihr Leben behalten.

Herzliche Grüße

Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

PS: Der Megastreik liegt hinter uns. Uns interessiert, wie es Ihnen ergangen ist: Waren Sie gestern zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Finden Sie die Forderungen gerechtfertigt? Und ganz grundsätzlich: Würden Sie derzeit streiken wollen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.