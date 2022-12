 Morning Briefing: Angriff der Kamikazedrohnen: Fragen an die russische Luftabwehr 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

wie können es gleich mehrere mutmaßlich ukrainische Kampfdrohnen schaffen, hunderte Kilometer unbehelligt über russisches Staatsgebiet zu fliegen, ohne dass die Luftabwehr eingreift? Unter anderem um diese peinliche Frage dürfte es gestern im Kreml gegangen sein: Staatschef Wladimir Putin hatte den Sicherheitsrat seines Landes einberufen.

Zuvor war in der Nacht auf Dienstag der Flughafen im russischen Kursk mit einer Drohne attackiert worden. Der Schlag gegen den Flughafen folgte wenige Stunden nach Angriffen auf zwei weitere Stützpunkte, die jeweils Hunderte Kilometer von ukrainischem Staatsgebiet entfernt liegen. Betroffen waren die Militärflughäfen Engels nahe der Stadt Saratow und der Flugplatz Djagiljewo bei Rjasan.

Bei den Angriffen sollen nach einem Bericht der „New York Times“ ukrainische Spezialkräfte vor Ort aktiv gewesen sein. Diese hätten die Angriffe koordiniert, um sie präziser zu machen.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte am späten Dienstagabend, die USA hätten die Ukraine weder bei den Luftschlägen unterstützt noch dazu ermutigt. Kiew wiederum bekennt sich zwar nicht zu den Angriffen, bestreitet aber auch nicht ihre Urheberschaft.

Das hat Methode: Würde sich die Ukraine damit brüsten, für einen symbolischen Schlag derart weit auf russisches Staatsgebiet vorgestoßen zu sein, könnte das im Westen die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges mehren und weitere Waffenlieferungen gefährden.

Wir erinnern uns: In der Debatte um die Lieferung deutscher Leopard-2-Panzer an die Ukraine hielt die Bundesregierung mit Argumenten dagegen, die schneller wechselten als die Laufwege brasilianischer Offensivspieler. Eine Konstante in der Argumentation aber blieb: Wenn, dann geht das nur in Abstimmung mit den Verbündeten, und von denen hat schließlich auch noch niemand Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert.

Nun berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), die USA hätten Deutschland bereits im Oktober signalisiert, dass sie die Lieferung deutscher Leopard 2 begrüßen würden. Das habe US-Sicherheitsberater Jake Sullivan dem außenpolitischen Berater des Bundeskanzlers, Jens Plötner, am Telefon gesagt. Die Zeitung beruft sich auf mit dem Telefonat vertraute Kreise. Die Bundesregierung verwies gegenüber der FAZ auf die Vertraulichkeit der Gespräche mit Verbündeten.

Für die Lieferung von Leopard 2 spräche laut FAZ, dass diese leichter im Ukraine-Nachbarland Polen gewartet werden könnten als US-Kampfpanzer – und dass die Leopard-Hersteller Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann kurzfristig 80 Stück liefern könnten.

Wer hingegen auf ein Elektroauto wartet, das noch vor Jahresende geliefert werden sollte, der muss um seine Kaufprämie zittern. Davor warnen mehrere Autoverbände. In einem Brief an die kommunalen Spitzenverbände, der dem Handelsblatt vorliegt, bitten sie „die Städte, Kreise und Gemeinden dringend, die Arbeitsfähigkeit der Kfz-Zulassungsstellen auch in den letzten Tagen dieses Jahres aufrechtzuerhalten, damit Fahrzeuge mit alternativen Antrieben noch im laufenden Jahr zugelassen werden können“.

Hintergrund: Weil der Staat nur noch bis zum Jahresende den Kauf eines Plug-in-Hybrids fördert und die Subventionen für reine Elektroautos ab 2023 deutlich sinken, droht ein Engpass – denn Fördergeld können Käufer nur beantragen, wenn das Fahrzeug bereits zugelassen wurde. Wegen Lieferengpässen erhalten zudem viele Kundinnen und Kunden ihre Fahrzeuge später als geplant, deshalb wird es zeitlich noch enger.

„Uns erreichen aktuell besorgniserregende Meldungen, dass einige Zulassungsstellen schon zur Monatsmitte schließen wollen“, beklagen die Verbände. Dezemberfieber mal anders.

Das Unternehmen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist gestern in New York wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte der Trump Organization vorgeworfen, über Jahre geldwerte Vorteile für ranghohe Manager, wie Firmenwagen und Dienstwohnungen, nicht versteuert zu haben.

Dem Unternehmen droht nun eine Geldstrafe von bis zu 1,6 Millionen Dollar – ein relativ geringer Betrag für ein Unternehmen dieser Größe, auch wenn die Verurteilung künftige Geschäfte erschweren könnte.

(Foto: AP) Der Ex-Präsident Donald Trump selbst ist nicht Teil der Anklage, jedoch sein Immobilienunternehmen.

US-amerikanische Polizisten gelten zu Recht als ziemlich schießfreudige Gesellen: Über 1000 Menschen sind laut dem Datenportal Statista in den USA 2021 durch Polizeigewalt gestorben – in Deutschland waren es demnach acht.

Künftig sollte die Polizei in San Francisco den tödlichen Gewalteinsatz sogar an Maschinen delegieren können: Angesichts der steigenden Zahl von Verbrechen erlaubte die Stadtverwaltung der Polizeibehörde SFPD in der vergangenen Woche, Roboter zu kaufen, die Verbrecher umbringen können. Solche Killermaschinen sind bislang vor allem für das Militär entwickelt worden. Am Dienstag (Ortszeit) vollzog das Aufsichtsgremium der Stadt dann die Kehrtwende und stimmte einstimmig gegen den Plan. Einige Mitglieder des Gremiums erklärten danach, die Öffentlichkeit sei vor dem ersten Votum nicht ausreichend in die Debatte eingebunden worden.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben nicht die Absicht, Roboter zu bewaffnen. Es gehe nur darum, sie unter außergewöhnlichen Umständen mit Sprengstoff bestücken zu können. Der Präzedenzfall stammt aus Texas: Dort war die Polizei von einem Scharfschützen beschossen worden. Daraufhin banden die Einsatzkräfte einen Sprengsatz an einen Roboter, der eigentlich zum Entschärfen von Bomben gedacht war. Die Polizei steuerte den Roboter in die Nähe des Schützen und zündete die Bombe. Die Detonation tötete den Angreifer.

Die vorläufige Genehmigung der Killerroboter war nicht der erste Tabubruch im angeblich so liberalen San Francisco. Seit September darf die SFPD in Echtzeit auf Videos etwa von Geschäften oder Privathäusern zugreifen, wenn die Besitzer vorher ihr Einverständnis gegeben haben. Ein Gerichtsbeschluss ist nicht mehr nötig.

Fazit: Kalifornischer Alptraum statt California Dreaming.

(Foto: Polaris/laif) Chinatown in San Francisco: Roboter sollten die Beamten in Zukunft bei ihrer Arbeit unterstützen – so der ursprüngliche Plan.

Und dann ist da noch der Todestag, der sich heute zum zehnten Mal jährt, und der sich natürlich niemals für einen heiteren Ausstieg aus diesem Morning Briefing eignen würde, ginge es nicht um das Ableben eines Konkurrenten. Wobei das auch wieder herzlos klingt.

Was ich eigentlich sagen will: Am 7. Dezember 2012 erschien die letzte Ausgabe der „Financial Times Deutschland“ (FTD). Mit ihrer journalistischen Mischung aus Kampfgeist und Leichtigkeit haben die Kolleginnen und Kollegen von der FTD eine ganze Branche durchgelüftet – inklusive des Handelsblatts. Noch heute erklären einem ehemalige FTD-Redakteure nach dem zweiten Bier gerne ungefragt, dass damals ja leider die falsche deutsche Wirtschaftszeitung eingestellt worden sei.

Das sehe ich naturgemäß anders: Das Handelsblatt verbindet heute das Beste aus beiden journalistischen Welten. Und die Einstellung der FTD war das Beste, was ihrem Journalismus passieren konnte. FTD-Alumnis sitzen heute in allen wichtigen deutschen Redaktionen (auch beim Handelsblatt) und haben weit mehr Einfluss auf den Wirtschafts- und Politikjournalismus, als ihnen das mit ihrem darbenden Blatt auf Dauer möglich gewesen wäre.

Ich wünsche auch Ihnen heute die richtige Mischung aus Kampfgeist und Leichtigkeit.

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt