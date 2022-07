Morning Briefing Annähern an den Atom-Raser-Deal

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Politik ist, das Maximum eigener Ideen durchzubringen, bei gleichzeitiger Minimierung der Zugeständnisse an die andere Seite, was dann am Ende „Kompromiss“ heißt. Aktuell läuft dabei die FDP zur Höchstform auf. Sie drängt auf den vorübergehenden Weiterbetrieb der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke, ohne andererseits dem von den Grünen gepushten 130er-Tempolimit zuzustimmen. Man müsse alles tun, um eine Notlage bei ausbleibenden Gaslieferungen zu verhindern, sagt uns FDP-Fraktionschef Christian Dürr.

Tatsächlich hat das vom aktuellen Grünen-Heros Robert Habeck geführte Wirtschaftsministerium begonnen, den Stromstress neu zu berechnen. Ein erster Test hatte, ruckzuck, ergeben, dass es doch beim Ende der AKW bleiben könne. „Wir rechnen jetzt noch mal und entscheiden dann auf der Basis von klaren Fakten“, heißt es aus dem Ministerium.

Fazit: Vielleicht schaut sich jemand auch noch mal die Fakten zu Tempo 130 an.

Bleiben wir beim Thema der laufenden Woche, das zufällig auch das Thema der abgelaufenen Woche ist: die Gaskrise. Da fällt uns der Moloch Uniper auf, ein Energieversorger, der jährlich 160 Milliarden Euro umsetzt, nur VW ist hierzulande größer. Diesen Konzern wurde Eon, Mitverursacher der extremen Gasabhängigkeit von Russland, vor Jahren für vier Milliarden Euro los, jetzt zieht es den taumelnden Riesen nach der aus der Finanzkrise so beliebten Melodie „Too big to fail“ der Staatskasse entgegen.

Am Donnerstag oder Freitag fällt die Entscheidung, ob der Bund 25 bis 30 Prozent der Anteile übernimmt oder nur das deutsche Geschäft. Das Modell „Zerschlagung“ oder „Carve-out“ wäre dem Noch-Mehrheitseigner, dem finnischen Staatskonzern Fortum, am liebsten, allerdings müssten sie den Deutschen für ihr gestiegenes Risiko wohl noch ein kleines „Trostgeld“ mit auf den Weg geben.

Fazit: Weil zu Uniper auch schwedische Atommeiler und russische Kohlekraftwerke gehören, zeichnet sich hier der nächste „schmutzige“ Deal der Putin-Bewältigungsära ab.

(Foto: dpa) Documenta-Mitarbeiter bauen das Großbanner „People's Justice“ ab: Das Kunstwerk des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi zeigte antisemitische Darstellungen.

Im Streit über die aus Russland gedrosselten Gaslieferungen beweist Putins Staatsmonopolist juristische Chuzpe. Man beruft sich im heiligen Petersburg auf „Force Majeure“, auf „höhere Gewalt“. Es geht bekanntlich um eine Siemens-Gasturbine, die in Kanada repariert wurde und nun nach längeren Wirrungen zurück auf dem Weg nach Russland ist. Uniper hat die Volte mit „Force Majeure“ formell zurückgewiesen, eine nötige Vorstufe für ein Gerichtsverfahren. Denn es kann ja ausgeschlossen werden, dass Gazprom jemals für seine Wirtschaftskriegsspielchen Schadensersatz zahlt.

Zum Trickpotenzial des Präsidenten Wladimir Putin gehören womöglich plötzlich auftretende Akte der Selbstkritik. So prangert der Herr des Kremls die Rüstungsholding Rostech seines Vertrauten Sergej Tschemesow für „bescheidene“ Resultate an, auch würden die Sanktionen des Westens „eine kolossale Menge an Schwierigkeiten“ verursachen. Hier soll der Westen in Sicherheit gewogen werden.

Weniger gefallen dürfte Putin, dass die derzeit beste russische Tennisspielerin Darja Kassatkina ihre Homosexualität öffentlich gemacht hat. Dabei kritisierte sie, dass es in Russland eine Reihe von „verbotenen Themen“ gebe. Sie bestätigte, eine Lebenspartnerin zu haben und postete am Montagabend ein gemeinsames Foto. Kassatkina lobte auch die russische Fußballerin Nadeschda Karpowa, die sich Anfang Juni als erste russische Sportlerin geoutet hatte.

In diesen Tagen erreichen einen viele Mails von Freunden, die sich auf den Weg nach Kassel gemacht haben. Den Besuch der Kunstausstellung „Documenta“ können alle ohne ein Restgefühl des Fremdschämens absolvieren. Ex-Geschäftsführerin Sabine Schormann jedoch verlor ihr Amt, weil zu viel ungeklärt blieb rund um ein Großbanner mit antisemitischen Motiven, das abgehängt ist.

Nun soll Alexander Farenholtz, jetzt als Interimschef engagiert, endgültig Ruhe in die Sache bringen. Also heißt es nun „Ab nach Kassel!“, und man erinnert sich, dass dies einmal ein populärer, kollektiv erarbeiteter Spruch war, nachdem 1870 der im deutsch-französischen Krieg arretierte Napoleon III. nach Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel geschickt wurde.

Ein besonderer Prozess steht am morgigen Mittwoch in London an. Da klagt der „Guardian“ gegen die richterliche Entscheidung, dass die Zeitung von einem wichtigen Verfahren ausgeschlossen blieb. Darin wurde verfügt, dass Inhalte des Testaments des im April 2021 verstorbenen Prinz Philip geheim bleiben sollen. Wenn es um die auf der Medienbühne choreographierte Royal Family geht, endet in Großbritannien die Pressefreiheit. Der „Guardian“ hat nun anhand von Dokumenten neu errechnet, dass im Verlauf von mehr als hundert Jahren Vermögenswerte (Immobilien, Schmuck, Cash) von 187 Millionen Pfund via Testament übertragen wurden.

An der Spitze der Aufstellung steht der Duke of Fife, der Prinzessin Louise geheiratet hatte, eine Tochter von König Edward VII. Bei seinem Ableben 1912 hinterließ er ein Vermögen, das heute 79 Millionen Pfund wert wäre. Der zuständige Richter rechtfertigt das königliche opake System mit der erforderlichen größeren Protektion des Privatlebens „dieser einzigartigen Gruppe von Individuen“. Die Würde und die öffentliche Stellung der Queen und der Familienmitglieder seien zu schützen. Wie lässt Shakespeare seinen König Heinrich IV. so schön sagen: „Ich sage wenig, denke desto mehr.“

Und dann ist da noch Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), eine kleine ARD-Anstalt, die gerade groß im Gespräch ist. Das liegt an einer Skandalserie und am Fakt, dass Intendantin Patricia Schlesinger derzeit dem ganzen ARD-Verbund vorsteht. Mit schweren Vorwürfen der Vetternwirtschaft in kollusiver Kooperation mit Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf setzt sich heute der Hauptausschuss des brandenburgischen Landtags auseinander. So soll es rund um das für 2026 geplante Digitale Medienhaus des RBB zu dubiosen Verträgen mit Beratern gekommen sein. Anders als Wolf zunächst angab, kannte er den zum Zuge gekommenen Immobilienberater und empfahl ihn sogar dem Sender.

Ihm wird auch angekreidet, in seiner Rolle als Aufsichtsratschef der Messe Berlin dem Ehemann von Patricia Schlesinger einen lukrativen Beratungsauftrag verschafft zu haben. Dass Schlesingers stolzes Gehaltsplus von 16 Prozent auf 303.000 Euro vom Verwaltungsrat bewilligt wurde, findet mancher ebenfalls problematisch. In dieser Sache ruhen erst einmal zwei Arbeiten: die am Digitalen Medienhaus und die des Verwaltungsratschefs Wolf. Die Beschuldigten dementieren, die Operation „Aufklärung“ läuft.

Zum Schluss kommentiert heute Kurt Tucholsky: „Wenn ein Mensch ein Loch sieht, hat er das Bestreben, es auszufüllen. Dabei fällt er meistens hinein.“

