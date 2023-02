Morning Briefing Appell: UN-Abstimmung gegen Russland

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wie soll dieser Konflikt bloß enden? Das ist die eine Frage, hinter der sich heute, an der Schwelle zum zweiten Kriegsjahr, wohl alle Deutschen versammeln können. Egal, ob sie eher Sahra Wagenknecht oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann in ihre Nachtgebete einschließen.

Eine Antwort auf diese Frage habe ich nicht, nur eine Vermutung: Wenn die Waffen endlich schweigen, wird das auf einem Kompromiss beruhen, den beide Seiten – Moskau wie Kiew – als gleichermaßen unbefriedigend empfinden.

Ich sehe einerseits nicht, wie das erklärte Kriegsziel der Ukraine, die militärische Befreiung der Krim, Realität werden soll. Ich sehe andererseits aber auch nicht, wie der Westen und die Ukraine einem Waffenstillstand zustimmen könnten, bei dem Moskau die Kontrolle über die annektierten Territorien in der Ostukraine behält. Am wahrscheinlichsten wird daher irgendwann eine Waffenruhe sein, nach der beide Seiten weiterhin Gebietsansprüche gegeneinander erheben.

Die gute Nachricht: Solche Provisorien können, in der richtigen politischen Großwetterlage, jahrzehntelang halten und in eine dauerhafte Friedenslösung münden. Bei der Oder-Neiße-Grenze hat es 43 Jahre gedauert, bis Deutschland 1992 seine Gebietsansprüche gegen Polen aufgab.

(Foto: IMAGO/photothek) Annalena Baerbock: Die Bundesaußenministerin am Donnerstagmorgen bei ihrer Rede vor den Vereinten Nationen.

Der traurige Jahrestag des russischen Marschs auf Kiew beschäftigt uns heute im Handelsblatt auf mehrfache Weise.

Wir berichten über die neue Resolution gegen die russische Invasion, die gestern die UN-Vollversammlung in New York verabschiedet hat. Bindend ist die Resolution nicht, spannend daher eher die Frage, ob sich die Front der Russland-Gegner schließt oder ob sie bröckelt.

Die Antwort laut UN-Abstimmungsergebnis: Weder noch. Mit 141 Staaten stimmten ebenso viele Uno-Mitglieder für diese Resolution wie für eine ähnliche vom vergangenen März. Darunter erneut auch Brasilien, das zuletzt als unsicherer Kantonist galt.

Die Zahl der Neinstimmen ist leicht auf sieben gestiegen, wobei sich darunter eher keine tragenden Säulen der westlichen Wertegemeinschaft befinden, sondern Russland, Belarus, Syrien, Nicaragua, Eritrea, Mali und Nordkorea.

Das größte Problem aus westlicher Sicht: Mit China, Indien und Südafrika haben sich gestern erneut drei wichtige G20-Staaten enthalten.

Auslandsreporter Mathias Brüggmann schildert uns in seiner eindringlichen Reportage die Ukraine als ein seltsam gespaltenes Land : Täglich etwa 100 Tote an der Front im Osten, ständige Furcht vor russischen Luftangriffen in der Hauptstadt Kiew – und Partystimmung im westukrainischen Lwiw, dem früheren Lemberg. Wären nicht auch die Männer aus dieser Region einberufen, wären da nicht die Stromausfälle und die nächtliche Ausgangssperre: Der Krieg würde in Lwiw sehr viel weiter entfernt wirken als die 1200 Kilometer bis zur Front.

: Täglich etwa 100 Tote an der Front im Osten, ständige Furcht vor russischen Luftangriffen in der Hauptstadt Kiew – und Partystimmung im westukrainischen Lwiw, dem früheren Lemberg. Wären nicht auch die Männer aus dieser Region einberufen, wären da nicht die Stromausfälle und die nächtliche Ausgangssperre: Der Krieg würde in Lwiw sehr viel weiter entfernt wirken als die 1200 Kilometer bis zur Front. Anhand von zwölf Grafiken analysieren wir, wie sich die von Olaf Scholz unmittelbar nach Kriegsbeginn ausgerufene „Zeitenwende“ in der Praxis ausgewirkt hat – von steigenden Aktienkursen für Rüstungsunternehmen, einem weitgehenden Rückzug deutscher Unternehmen aus Russland bis zur Kehrtwende bei den deutschen Gasimporten.

Besonders beeindruckt aber hat mich diese Grafik über die ukrainischen Geflüchteten im Ausland:

Wobei die spannende Frage lautet: Wie viele der Ukrainerinnen und Ukrainer in Russland halten sich freiwillig dort auf? Wie viele wussten keinen anderen Ausweg aus dem Krieg oder wurden gar nach Russland verschleppt?

Die US-Regierung will an diesem Freitag neue Sanktionen gegen Russland bekanntgeben. Das kündigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Donnerstag an. Die Sanktionen sollen demnach auch Drittstaaten ins Visier nehmen, die nach Ansicht der US-Regierung helfen, Sanktionen gegen Russland zu umgehen.

Zu diesen Unterstützerstaaten gehört China womöglich in stärkerem Maße als bisher angenommen. Nach einem Bericht des „Spiegel“ sollen ein chinesisches Unternehmen und Moskau über den Kauf von 100 Drohnen verhandeln. Diese könnten demnach bis April geliefert werden und wären auch fähig, Sprengköpfe zu tragen. Demnach sollen das russische Militär und der chinesische Drohnenhersteller Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology über die Massenproduktion solcher Kamikaze-Drohnen für Russland verhandeln.

(Foto: AP) Wang Yi und Wladimir Putin: Der chinesische Außenminister besuchte den russischen Präsidenten in dieser Woche in Moskau.

US-Präsident Joe Biden hat den früheren Vorstandschef von Mastercard, Ajay Banga, als Kandidaten für den Chefposten der Weltbank nominiert. Er sei in „einzigartiger Weise geeignet, die Weltbank in diesem entscheidenden Moment der Geschichte zu führen“, sagte Biden laut einer Mitteilung des Weißen Hauses am Donnerstag. Traditionsgemäß stellen die USA den Leiter der Entwicklungs- und Förderbank, die zu den Vereinten Nationen gehört.

Kleiner Schönheitsfehler: Kurz vor der Nominierung von Banga hatte sich der Vorstand der Weltbank laut „Financial Times“ dafür ausgesprochen, den Spitzenposten mit einer Frau zu besetzen. Aber dieser Ruf muss wohl auf den wenigen hundert Metern zwischen Washingtoner Weltbank-Zentrale und Weißem Haus verhallt sein.

Banga ist dafür „ein kompletter Made in India-Typ“, wie der indischstämmige US-Amerikaner selbst einmal über sich sagte. Der 63-Jährige arbeitet derzeit beim Finanzinvestor General Atlantic.

Vergangene Woche hatte der bisherige Weltbank-Chef David Malpass überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Malpass werde sein Amt zum Ende des Fiskaljahres Ende Juni niederlegen, teilte die Entwicklungsbank am Mittwoch mit.

Und dann sind da noch die gefälschten Hitler-Tagebücher, die der „Stern“ 1983 veröffentlichte. Was für die beteiligten Journalisten und Verlagsmanager tragisch verlief, war für den Rest der Republik damals äußerst amüsant. Wunderbar festgehalten hat den damals grassierenden Hitler-Fimmel der große Helmut Dietl in seiner Filmkomödie „Schtonk!“.

Jetzt hat der NDR eine kritisch kommentierte Ausgabe der vermeintlichen Tagebücher online gestellt, und ein erstes Hineinlesen in die immerhin 60 Bände hat ergeben: Ja, es ist alles an Geschichtsklitterung dabei, worüber schon „Schtonk!“ spottet, inklusive des legendären Satzes „Eva sagte auch, ich rieche wieder sehr stark aus dem Munde, kommt auch vom Magen her“.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem nichts vom Magen her kommt.

Herzliche Grüße

Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

PS: Mit dieser Ausgabe des Morning Briefing verabschiede ich mich für einige Wochen in den Urlaub. Meine Kollegin Teresa Stiens begrüßt Sie am Montag in bewährter Manier und zur gewohnten Stunde.