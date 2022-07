Morning Briefing Arbeiter gesucht: Können Roboter unseren Personalmangel lindern?

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Arbeitslosigkeit war gestern, heute herrscht Arbeiterlosigkeit. All die Kofferverlader, Handwerker und Krankenschwestern, die Deutschland derzeit fehlen – sie sind größtenteils nie geboren worden. Ohne Netto-Zuwanderung wird das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland aufgrund niedriger Geburtenraten bis zum Jahr 2035 von gut 47 auf rund 40 Millionen sinken.

25 Jahre später gäbe es dann noch einmal fast neun Millionen Arbeitskräfte weniger. Selbst in einem optimistischen Szenario mit einer jährlichen Netto-Zuwanderung von 300.000 pro Jahr und einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren wäre das Arbeitskräftepotenzial im Jahr 2060 um fast drei Millionen Personen kleiner als heute.

Kaum etwas ist für eine Volkswirtschaft langfristig so gefährlich wie eine sinkende Zahl von Erwerbspersonen. Wenn weniger Menschen arbeiten (und sich sonst nichts ändert), schlägt das sofort aufs Wirtschaftswachstum durch. Deutschland drohen Jahrzehnte der Dauerstagnation. Arbeitsminister Hubertus Heil sagt im Handelsblatt-Interview über den Arbeits- und Fachkräftemangel: „Er ist neben der Energiewende die größte wirtschaftliche Herausforderung für Deutschland in den kommenden Jahren.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dieser Herausforderung widmet das Handelsblatt am heutigen Freitag seinen großen Titelkomplex.

Was sind die Auswege aus der Arbeiterlosigkeit? Arbeiten bis 69, wie es die Bundesbank fordert? Politisch kaum durchsetzbar. Mehr Zuwanderer, wie es die Bundesregierung will? Die müssen erstmal kommen. Gerade die gut qualifizierten Kräfte, die wir für unseren Arbeitsmarkt besonders dringend brauchen, machen bislang eher einen Bogen um Deutschland. Der dritte Ausweg hingegen wird weithin unterschätzt: In vielen Branchen schlummern gewaltige Automatisierungspotentiale.

Roboter können schon heute Pizza belegen, Cocktails mixen und die Ware im Einkaufswagen abkassieren, wie wir in einer großen Übersicht über den Automatisierungsstand in verschiedenen Branchen zeigen.

Warum diese Technologien nicht häufiger eingesetzt werden? Weil Arbeitskraft in Deutschland in der Vergangenheit reichlich vorhanden war und tendenziell zu billig. Besonders gut ablesen lässt sich das an der Arbeitsproduktivität, also wieviel Wert ein durchschnittlicher Arbeitnehmer erwirtschaftet. Dieser Wert ist in den vergangenen Jahren kaum noch gestiegen – auch, weil sich Automatisierung nicht gelohnt hat.

Sicher, wir können gegen unseren Abstieg anstrampeln, indem wir in Deutschland immer mehr Menschen immer länger arbeiten lassen. Oder wir nutzen die Potenziale der Automatisierung, arbeiten produktiver – und entscheiden ganz individuell, ob wir das an 20, 40 oder 60 Stunden pro Woche tun wollen und bis wir 49, 69 oder 89 sind.

Also, für mich persönlich klingt Option zwei attraktiver.

Falls Sie nicht nur meine Meinung zum Thema hören wollen: Am kommenden Sonntag um 12 Uhr diskutiere ich mit Journalistenkolleginnen und -kollegen über Wege aus dem Arbeitskräftemangel in der Sendung ARD Presseclub im Ersten.

Im Streit um den Transitweg von Russland durch Litauen in die russische Enklave Kaliningrad sind alle beteiligten Parteien – Russland, Litauen und die EU – argumentativ auf so hohe Bäume geklettert, dass sie von dort kaum noch unfallfrei herunterfinden. In Europa wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zu einer direkten Konfrontation zwischen der Nato und Russland auswächst.

Nun will Olaf Scholz (SPD) offenbar die Litauer dazu bringen, zumindest den unmittelbaren Baumwipfel zu verlassen. Der Bundeskanzler sagte beim Nato-Gipfel in Madrid, es gehe „um den Verkehr zwischen zwei Teilen Russlands“. In diesem Licht müsse die Europäische Union „die notwendigen Rahmenbedingungen“ festsetzen. Die Beteiligten seien bemüht, „eine Deeskalationsdynamik zu etablieren“, versicherte Scholz.

(Foto: dpa) Hafen von Kaliningrad: Die Furcht vor einer Eskalation im Streit über die Exklave wächst.

Am Abend dann vermeldete „Spiegel Online“, dass die EU-Kommission in den kommenden Tagen eine so genannte „Klarstellung“ veröffentlichen werde. Kernaussage des Papiers ist demnach: Russland darf die Transitstrecke durch Litauen für alle Güter nutzen – aber nur in denselben Mengen wie vor dem Krieg.

Litauen unterbindet seit zwei Wochen den Transport von Stahl und Metallprodukten über den Landweg nach Kaliningrad. Moskau schäumt. Man setze nur um, was in der EU gemeinsam beschlossen worden sei, argumentiert die Regierung in Vilnius. Von Anfang an hatte sie betont, man handele in enger Absprache mit der EU-Kommission.

Das Problem: Die Interpretation Litauens wird nicht von allen Mitgliedstaaten geteilt, vor allem nicht von Deutschland. Der EU-Rat habe nie vorgehabt, den Transit von russischen Gütern nach Kaliningrad zu unterbinden, heißt es nun in Brüssel. Die Litauer hätten bei der Kontrolle der Transitgüter aus alter Abneigung gegen Russland überreagiert.

Nun soll Litauen nachgeben – offenbar auch auf deutschen Druck, woran man sich in Vilnius sicher lange erinnern wird.

So richtig blöd sieht bei der Sache der EU-Außenbeauftrage Josep Borrell aus. Er hatte erklärt, dass Litauens Vorgehen von den Sanktionsbeschlüssen gedeckt sei und hat dabei offenbar die wichtigste ungeschriebene Regel seines Amtes nicht bedacht: dass die außenpolitischen Kompetenzen des obersten EU-Außenpolitikers kurz vor der Brüsseler Stadtgrenze enden.

Wie schrieb einst ein Bewohner des heutigen Kaliningrad? „Nichts ist göttlich, als was vernünftig ist.“ Ich weiß zwar nicht genau, was mit diesem Satz gemeint ist. Aber in verkorksten Situationen Immanuel Kant zu zitieren, kann nicht wirklich falsch sein.

(Foto: Reuters) Uniper erhält nach eigenen Angaben deutlich weniger Gaslieferungen aus Russland als vertraglich vereinbart.

Vernunft ist auch im Umgang mit Uniper gefragt. Als erster großer Energieversorger in Deutschland ist der MDax-Konzern durch die Gaskrise in finanzielle Not geraten und spricht mit der Bundesregierung über staatliche Hilfen. Sogar eine Teilverstaatlichung steht zur Diskussion. Der Uniper-Aktienkurs stürzte zwischenzeitlich um fast 23 Prozent ab.

Ursache: Seit dem 16. Juni erhält Uniper nur noch 40 Prozent der vertraglich zugesicherten Gasmengen aus Russland. Den Ersatz muss sich Uniper nun teuer am Markt beschaffen, um seine Lieferverpflichtungen gegenüber den eigenen Kunden zu erfüllen. Analyst Ingo Becker von der Bank Kepler Cheuvreux schätzt, dass das Unternehmen so 900 Millionen Euro Verlust pro Monat macht. Uniper ist der größte Gashändler Deutschlands und einer der größten Europas.

Eine Pleite von Uniper hätte erhebliche Folgen. Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU), sagte dem Handelsblatt: „Es geht darum, das gesamte Energieversorgungssystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren.“

Der VKU vertritt die Stadtwerke, die eine der größten Kundengruppen von Uniper bilden und um ihre vertraglich vereinbarten Gaslieferungen fürchten.

Man sei bereit „das Notwendige zu tun“, sagte Olaf Scholz mit Blick auf Uniper. Was das konkret sei, müsse noch geprüft werden. Neben Hilfen für Uniper steht auch ein Umlagesystem zur Debatte, das die Mehrkosten der teuren Ersatzbeschaffung gleichmäßig auf alle Gasverbraucher verteilen soll.

Aussicht beim Schreiben des heutigen Morning Briefings.

Und dann ist da noch der Ort, von dem ich dieses Morning Briefing schreibe, mein vorerst letztes, bevor am Sonntagabend wieder Hans-Jürgen Jakobs übernimmt: Die Kajüte eines sehr kleinen Segelboots an der Ostsee. Mein eigenes kleines New-Work-Experiment sozusagen. Sollte ich milder und gelassener auf Sie gewirkt haben als in den anderen Ausgaben, dann liegt es an der Umgebung. Und nein, von Krombacher Alkoholfrei gab es kein Geld fürs Product Placement.

Ich wünsche Ihnen einen Tag mit ruhiger See.

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren: