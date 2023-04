Morning Briefing Betonboom: Der Bund baut aus

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der britische Historiker Cyril Northcote Parkinson, der mit seinen „Parkinsonschen Gesetzen“ zum Wuchern von Verwaltung und Bürokratie unsterblich wurde, hätte vermutlich seine helle Freude am heutigen Handelsblatt-Aufmacher: Die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) in Berlin-Mitte ist 283 Meter lang, 148 Meter breit und 30 Meter hoch. 4000 Mitarbeiter sind in dem Bau in Berlin-Mitte untergebracht. Doch obwohl es erst 2019 offiziell bezogen wurde, ist das Gebäude jetzt schon zu klein.

Der Geheimdienst prüft nun aus Platzmangel sowohl einen Anbau an der Berliner Zentrale als auch Um- und Neubauten am alten Stammsitz in Pullach. Die Kosten dafür beziffert der BND auf 1,3 bis 1,7 Milliarden Euro. Das berichten mehrere Personen dem Handelsblatt, die mit den als geheim eingestuften Bauplänen des BND vertraut sind.

Die BND-Pläne sind noch nicht einmal enthalten in den 101 Regierungsbauten im Volumen von 4,8 Milliarden Euro, die die Bundesregierung allein in diesem Jahr insgesamt für sich und nachgeordnete Behörden plant. Das zeigt eine Aufstellung des Bundesfinanzministeriums, die dem Handelsblatt vorliegt. Einige dieser Bauvorhaben sind zweifelsohne nötig. Andere, wie der geplante Großanbau des Kanzleramts für mindestens 800 Millionen Euro, werden etwa vom Bundesrechnungshof scharf kritisiert.

Ein Grund für den Bauboom: In diesem Jahr wird die Zahl der Beamten in den Bundesministerien erstmals die Marke von 30.000 knacken. Für ein solches Heer an Beamten waren die Bundesbauten nie ausgelegt. Hinzu kommt, dass viele Bürokomplexe in den Jahren rund um den Regierungsumzug von Bonn nach Berlin 1999 errichtet wurden. Sie sind inzwischen renovierungsbedürftig und auch energetisch von gestern.

Deutschlands Schülerinnen und Schüler können natürlich nur davon träumen, dass ihnen für den Zeitraum der Renovierung ihres Schulgebäudes eigens eine Ersatzschule gebaut wird. Sie müssen in der Regel mit ein paar aufeinandergestapelten Containern Vorlieb nehmen. Na ja, zum Glück werden Schulen ja nicht so häufig renoviert.

(Foto: Reuters) Fed-Chef Jerome Powell: Die Fed hält womöglich nur noch „eine gewisse zusätzliche geldpolitische Straffung“ für angebracht.

Die gestern Abend deutscher Zeit veröffentlichten Protokolle der März-Sitzung der US-Notenbank Fed haben die Wall Street verunsichert. Das ökonomische Team der Fed betonte laut Protokoll, dass eine milde Rezession in den USA in diesem Jahr wahrscheinlich sei. Die wichtigen US-Leitindizes drehten nach der Veröffentlichung ins Minus und schlossen mit Verlusten. Cameron Dawson, Investmentchefin beim Vermögensverwalter New Edge, sagte im US-Börsensender CNBC: „Eine Rezession ist an den Märkten noch nicht eingepreist.“

Die Fed tritt am 3. Mai das nächste Mal zusammen. Eine weitere Anhebung der Zinsen um einen viertel Prozentpunkt gilt derzeit als wahrscheinlich.

Aus den Protokollen geht auch die Erwartung der Fed hervor, dass die US-Inflation schon bald deutlich sinken werde. Die jüngsten Daten vom Mittwoch bestätigen diese Erwartung allerdings nur teilweise. Demnach ist die Teuerungsrate in den USA von 6,0 auf 5,0 Prozent gesunken. Doch gleichzeitig stieg die für die Fed wichtige Kerninflationsrate von 5,5 auf 5,6 Prozent.

Ein Nebeneffekt von Inflation und schärferer Geldpolitik: Auf Fest- und Tagesgeld in der Eurozone gibt es wieder nennenswerte Zinsen. Drei Prozent sind beim Tagesgeld drin, wie ein großer Vergleich meiner Kollegin Anke Rezmer zeigt, bis zu vier Prozent beim Festgeld für 24 Monate. Solche Angebote machen Sinn, wenn man das Geld absehbar nach diesem Zeitraum benötigt. Wer längerfristig anlegt, sollte allerdings bedenken: Bei einer Inflationsrate in Deutschland von aktuell 7,4 Prozent bedeutet jede Form von Fest- und Tagesgeld garantierte Kapitalvernichtung.

(Foto: dpa) Trotz Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine will Ungarn weiter vor allem auf russisches Erdgas setzen.

Ganz Europa steht vereint gegen Wladimir Putin? Schön wär‘s! Ungarn hält trotz des russischen Einmarschs in der Ukraine an Handelsbeziehungen zu Moskau fest. Am Dienstag vereinbarte das Land neue Verträge zur Energiekooperation mit Russland, vermeldet die Nachrichtenagentur AP. Der staatliche russische Energiekonzern Gazprom habe zugestimmt, Ungarn bei Bedarf über die in einem langfristigen Vertrag vereinbarten Mengen hinaus Erdgas zu liefern, gab der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in Moskau bekannt. Der Preis für das Gas, das Ungarn über die Turkstream-Pipeline beziehen werde, sei auf 150 Euro pro Megawatt gedeckelt.

Bei der Ortsangabe haben Sie übrigens richtig gelesen: „in Moskau“ – was selbst für einen ungarischen Außenminister in diesen Tagen ein eher ungewöhnliches Reiseziel ist.

Mindestens ebenso heikel, wenn auch aus anderen Gründen, dürfte die Reise nach London sein, die Prinz Harry demnächst antritt. Wie der Buckingham Palace gestern mitteilte, wird der bei Hofe in Ungnade gefallene Harry an der Krönung seines Vaters Charles III. am 6. Mai teilnehmen. Harrys Frau Herzogin Meghan werde jedoch mit den beiden Kindern des Paares in Kalifornien bleiben. Eine Konstellation, die hunderte von Boulevardjournalisten für die kommenden Wochen von jeder Themennot befreien dürfte.

Ein weiteres Parkinsonsches Gesetz finde ich übrigens regelmäßig bestätigt, seit ich das Morning Briefing für Sie schreibe, liebe Leserinnen und Leser: „Arbeit dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.“

Mein Text für das Morning Briefing muss bis etwa ein Uhr morgens fertig sein, um rechtzeitig in Newsletterform oder als Podcast bei Ihnen anzukommen. Und das ist er in der Regel auch – ganz egal, ob ich mit dem Schreiben zwei Stunden früher angefangen habe, um mal ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Oder ob ich wie gestern zwei Stunden Champions-League-Unterbrechung einlege.

Auch heute ist es wieder kurz nach eins, ich verabschiede mich bis morgen und wünsche Ihnen einen ausgefüllten Tag.

Herzliche Grüße

Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt